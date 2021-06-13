Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Потрясающий и по-настоящему чемпионский камбэк совершил Новак Джокович в финале «Ролан Гаррос» — 2021. Проигрывая 0:2 по сетам Стефаносу Циципасу, серб всё же вырвал победу и второй раз в карьере завоевал главный трофей на Открытом чемпионате Франции. Так Джокович оформил ещё раз свой «Карьерный шлем», то есть победил как минимум по два раза на каждом из четырёх мэйджоров.

Жребий «Ролан Гаррос» — 2021 сложился так, что в верхней половине сетки оказались представители Big-3 – Джокович, Надаль и Федерер, а в нижней – ребята из поколения Next Gen – Медведев, Циципас, Зверев. Как и ожидалось, именно они в своих группах и разыграли путёвки в решающий матч. Циципас последовательно победил Медведева и Зверева, а Джокович оказался сильнее 13-кратного чемпиона «Ролан Гаррос» Рафаэля Надаля. Так в финал вышли первая ракетка мира Новак Джокович и грек с русскими корнями Стефанос Циципас. Для Стефаноса это дебют в матчах на столь высокой стадии мэйджоров, и вообще он стал первым представителем Греции в финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

А вот для Джоковича выступление в финалах турниров «Большого шлема» — это привычное дело. Сейчас в Париже он пробился в решающий матч мэйджора уже 29-й раз. По этому показателю серб опередил Надаля (28) и отстаёт от Федерера (31). Что касается «Ролан Гаррос», то это уже 6-е выступление Джоковича в финалах, но завоевал титул до этого года он только 1 раз – в 2016 году.

Джокович и Циципас, разница в возрасте между которыми почти 12 лет, до финала «Ролан Гаррос» — 2021 встречались 7 раз и счёт был 5-2 в пользу серба. В частности, Новак побеждал грека в двух их предыдущих финалах – в Мадриде-2019 и Дубае-2020, а также в прошлогоднем полуфинале в Париже. Причём тогда Джокович выиграл два первых сета, потом позволил сопернику сравнять счёт по партиям, но в решающем 5-м сете его разгромил – 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1.

В первом же гейме финального матча Циципас вцепился в подачу соперника, добился двух брейк-пойнтов, но реализовать их не смог. Затем игра выровнялась, теннисисты чётко держали свои подачи, хотя розыгрыши порой затягивались. В 10-м гейме у Циципаса появился шанс одним ударом взять сет, но он его не использовал. Следом Джокович сделал первый брейк в матче, но подать на сет не сумел. В итоге всё решалось на тай-брейке, где ключевую роль сыграли ошибки серба. Ему пришлось догонять соперника, потом он вырвался вперёд и получил сетбол. Но тут Стефанос прибавил и взял 1-й сет за 1 час 10 минут – 7:6 (8:6).

Второй сет Джокович просто провалил. У него не было никаких шансов на подаче Циципаса, а вот грек сделал брейки в 1-м и 7-м геймах и уверенно довёл партию до победы – 6:2 за 35 минут. Счёт стал 2:0 по сетам в пользу Стефаноса. Джоковичу отступать уже было некуда. Серб это понимал и стал действовать рискованнее, активнее, и это принесло успех. Ключевым стал 4-й гейм, в котором серб с 5-й попытки добился брейка. Циципас после этого чётко держал свою подачу, пытался вцепиться в геймы на подаче Джоковича, но у него ничего не получалось – 3:6 за 50 минут. Матч перешёл в четвёртую партию.

Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте « Roland Garros».

В перерыве Стефанос позвал на корт физио, жалуясь на боли в пояснице. После сеанса массажа матч продолжился, но Циципас уже был не похож на себя парой сетов раньше. Джокович полностью захватил инициативу. У него получалось всё. Удары летели ровно туда, куда он посылал. Стефанос совсем приуныл, а тем временем серб повёл с двумя брейками – 4:0. Греку в концовке партии удалось лишь наладить игру на своей подаче – 6:2 за 37 минут и судьба определялась в 5-й партии. Решающим стал 3-й гейм, в котором Джокович добился брейка. Такое преимущество он упустить не мог – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 за 4 с лишним часа борьбы.

Вот так 34-летний Новак Джокович совершил потрясающий камбэк в пятисетовом матче – спасся с 0:2 по сетам и победил в решающей партии. Причём это было уже второе возвращение серба на этом турнире, учитывая его поединок 1/8 финала с итальянцем Музетти. Это уже 19-й титул Джоковича на турнирах «Большого шлема». Если он победит на Уимблдоне или US Open, то сравняется по этому показателю с лидерами – Федерером и Надалем, у которых по 20 таких побед. Но есть показатель, в котором Новак их сейчас превзошёл. Благодаря победе на «Ролан Гаррос» — 2021 серб оформил свой уже 2-й «Карьерный шлем» — то есть победил как минимум по два раза на всех четырёх мэйджорах. Такое в истории удавалось лишь двум легендарным австралийцам – Роду Лэйверу и Рою Эмерсону.

Кроме того, у лидера мирового рейтинга остаётся шанс в этом году добиться самого настоящего календарного «Большого шлема». Для этого ему останется выиграть Уимблдон и US Open. Любопытно, что за победу в Париже Новак Джокович получит почти на миллион евро меньше, чем Надаль в 2019 году. Вот так на заработках теннисистов отразилась пандемия.