До 1-го места ещё $ 7,6 млн. Даниил Медведев по призовым отстаёт только от Кафельникова

Даниил Медведев по заработанным призовым за карьеру среди всех российских теннисистов-мужчин отстаёт только от Евгения Кафельникова. После «Ролан Гаррос» — 2021 Медведев обошёл по этому показателю Николая Давыденко. До 1-го места Даниилу остаётся ещё $ 7,6 млн.

Даниил Медведев не очень удачно провёл серию грунтовых турниров до «Ролан Гаррос» — 2021, но на мэйджоре в Париже установил личный рекорд – пробился в четвертьфинал, благодаря чему пополнил свой банковский счёт на € 255 000. Таким образом, сумма призовых за карьеру у россиянина достигла $ 16 269 717 по данным ATP.

Ещё в конце прошлого года Даниил находился на 5-м месте среди всех российских теннисистов-мужчин по сумме призовых, заработанных на корте. На ATP Cup Медведев заработал $ 576 725, а на Australian Open – ещё A$ 1 500 000 (US$ 1 030 950). В итоге сумма призовых за карьеру у Даниил выросла до $ 15,7 млн – по нынешнему курсу это более миллиарда рублей. Благодаря успешному выступлению на двух турнирах в Австралии Медведев обошёл по призовым за карьеру сразу двух наших знаменитых игроков – Михаила Южного ($ 14,2) и Марата Сафина ($ 14,3). Впереди оставались только Кафельников и Давыденко.

И вот сейчас после завершения «Ролан Гаррос» и всей грунтовой серии Даниил сумел обойти и Николая Давыденко, который заработал за карьеру $ 16,1 млн. Таким образом, Медведев теперь занимает 2-е место среди российских теннисистов-мужчин по сумме заработанных призовых. От первого места Евгения Кафельникова, у которого $ 23,8 млн, Даниила отделяет ещё $ 7,6 млн.

Призовые за карьеру российских теннисистов-мужчин:

1. Евгений Кафельников – $ 23 883 797

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3. Николай Давыденко – $ 16 186 480

4. Марат Сафин – $ 14 373 291

5. Михаил Южный – $ 14 264 450

6. Карен Хачанов – $9 434 006

7. Андрей Рублёв – $8 272 610

… Аслан Карацев – $1 613 595 1. Евгений Кафельников – $ 23 883 7972. Даниил Медведев – $ 16 269 7173. Николай Давыденко – $ 16 186 4804. Марат Сафин – $ 14 373 2915. Михаил Южный – $ 14 264 4506. Карен Хачанов – $9 434 0067. Андрей Рублёв – $8 272 610… Аслан Карацев – $1 613 595

В 2019-м, когда в ATP был полноценный сезон, Медведев сумел заработать на корте $ 7,1 млн. Так что если Даниил будет в хорошей форме и сможет доходить до решающих стадий крупных турниров, то он обойдёт Кафельникова примерно через год. Однако, далеко не вся сумма, которую теннисист официально заработал на корте, доходит до его «кошелька». Вот что сам Медведев сказал по этому поводу в интервью YouTube-каналу «Бизнес-секреты»: «У меня, если не ошибаюсь, 16 миллионов призовых за карьеру. Но нужно понимать, что это всё относительно. Изначально, после турнира, ты платишь подоходный налог. Потом начинается самое интересное – в странах, где проходят турниры серии «Большого шлема», ты должен сам – естественно, для этого ты нанимаешь компанию, которая за тебя это делает, – узнавать, должен ли ты доплачивать ещё. В среднем с указанных призовых, если взять налоги и расходы на команду, наверное, процентов 50 уходит на траты».

Серию турниров на траве Даниил начал не очень удачно – проиграл в первом круге в Галле немцу Ян-Леннарду Штруффу. И чтобы получить дополнительную игровую практику перед Уимблдоном, россиянин попросил уайлд-кард на Мальорке. Организаторы этого испанского турнира-новичка с радостью предоставили спецприглашение для 2-й ракетки мира.