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За какие футбольные команды болеют звёзды тенниса
За какие футбольные команды болеют звёзды тенниса
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Каролина Возняцки<br/> «Ливерпуль»
Каролина Возняцки
«Ливерпуль»
Дарья Касаткина<br/> «Барселона»
Дарья Касаткина
«Барселона»
Рафаэль Надаль<br/> «Реал» (Мадрид)
Рафаэль Надаль
«Реал» (Мадрид)
Роберто Баутиста-Агут<br/> «Вильярреал»
Роберто Баутиста-Агут
«Вильярреал»
Александр Зверев<br/> «Бавария»
Александр Зверев
«Бавария»
Марат и Динара Сафины<br/> «Спартак» (Москва)
Марат и Динара Сафины
«Спартак» (Москва)
Михаил Южный<br/> ЦСКА (Москва)
Михаил Южный
ЦСКА (Москва)
Светлана Кузнецова<br/> «Зенит» (Санкт-Петербург)
Светлана Кузнецова
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Новак Джокович<br/> «Црвена Звезда» (Белград)
Новак Джокович
«Црвена Звезда» (Белград)
Новак Джокович<br/> «Милан»
Новак Джокович
«Милан»
Доминик Тим<br/> «Челси»
Доминик Тим
«Челси»
Роджер Федерер<br/> «Базель»
Роджер Федерер
«Базель»
А вот Анна Курникова с детьми болеет за сборную России
А вот Анна Курникова с детьми болеет за сборную России
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