За какие футбольные команды болеют звёзды тенниса
Каролина Возняцки
«Ливерпуль»
«Ливерпуль»
Дарья Касаткина
«Барселона»
«Барселона»
Рафаэль Надаль
«Реал» (Мадрид)
«Реал» (Мадрид)
Роберто Баутиста-Агут
«Вильярреал»
«Вильярреал»
Александр Зверев
«Бавария»
«Бавария»
Марат и Динара Сафины
«Спартак» (Москва)
«Спартак» (Москва)
Михаил Южный
ЦСКА (Москва)
ЦСКА (Москва)
Светлана Кузнецова
«Зенит» (Санкт-Петербург)
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Новак Джокович
«Црвена Звезда» (Белград)
«Црвена Звезда» (Белград)
Новак Джокович
«Милан»
«Милан»
Доминик Тим
«Челси»
«Челси»
Роджер Федерер
«Базель»
«Базель»
А вот Анна Курникова с детьми болеет за сборную России
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