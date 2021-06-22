Потрясающий твинер, шпагат и истерика не помогли сопернику Даниила Медведева на Мальорке

Россиянин Даниил Медведев провёл блестящий стартовый матч в рамках турнира ATP-250 на Мальорке. Его сопернику — французу Корентену Муте — не помогли потрясающий твинер, шпагат и даже истерика. Посмотрите на суперудары в исполнении мастеров ракетки.

Если английская погода пока не позволяет нормально проводить турнир в Истбурне и квалификацию Уимблдона, то на Мальорке светит солнце, и единственное, что мешает теннисистам, — это сильная жара и почти полное отсутствие ветра. Например, солнце помешало подать Жилю Симону в игре первого раунда с Каспером Руудом. Француз уже подбросил мяч, но тут его ослепил луч солнца. Интересно, что похожий момент произошёл с ним на прошлой неделе на турнире в Гамбурге, и там арбитр вынес ему предупреждение за слишком долгую подготовку к подаче: «Каждый раз вы давите на меня без какой-либо причины. Я уже устал от этого. Чуть что-то не так — сразу предупреждение за затяжку времени», — говорил тогда Симон. На Мальорке предупреждения не было, но это не помогло французу прервать серию из теперь уже девяти поражений: 4:6, 6:7 (4:7).

Другой француз прошёл дальше. Адриан Маннарино оказался сильнее Ян-Леннард Штруффа — 7:6 (7:3), 6:3. Один из розыгрышей выдался просто феноменальным: Адриан добежал до свечи, выполнил твинер, мяч задел сетку и перелетел на сторону соперника. Маннарино сначала улыбнулся суперудару, а затем тут же извинился за свою невероятную удачу.

Француз далее сыграет с Домиником Тимом, а австриец в первые дни турнира потренировался с Новаком Джоковичем. Напомним, серб участвует в этом соревновании только в парном разряде: он свой первый матч проведёт во вторник, 22 июня.

Права на видео принадлежат Mallorca Championship (ATP Media). Посмотреть видео можно в «твиттере» Mallorca Championship.

В этот же день сыграет и Карен Хачанов, но он одну победу уже одержал. В понедельник шестой сеяный с трудом победил француза Люку Пуя — 7:6 (9:7), 3:6, 6:4. У россиянина неплохо шла подача, однако к игре на задней линии и у сетки есть вопросы. Хачанову явно не нравился отскок мяча, и в какой-то момент он даже кинул ракетку в корт. Тем не менее в третьей партии Хачанов сразу сделал брейк и уверенно удержал подачу до окончания матча.

Далее Хачанов встретится с испанцем Фелисьяно Лопесом. 39-летний специалист по игре на траве (он трижды добирался до четвертьфинала Уимблдона) накануне обыграл 21-летнего соотечественника Николу Куна. Это был матч между самым возрастным и самым молодым игроком в сетке. На сей раз опыт взял верх — 6:1, 7:6 (7:4). В самой концовке Кун побежал за укороченным, поскользнулся и сделал кувырок, почти врезавшись в рекламный щит. К счастью, обошлось без травм.

На следующий день на центральный корт вышел Даниил Медведев, который впервые встречался с Корентеном Муте в рамках официального матча. Начало матча россиянин провалил и уступал 1:4, но затем до окончания встречи отдал только два гейма. В самом начале встречи Муте уронил ракетку и попробовал её подобрать, но не успел.

В самом начале второй партии Муте устроил истерику — упал на корт, полежал, а потом приложил ракетку к виску, словно говоря: «Пристрелите меня!»

Муте весь матч провёл на нервах и всё время был недоволен то отскоком, то скользким кортом, но именно он выполнил лучший удар матча. Корентен успел добежать до задней линии после свечи и выполнил отличный твинер в боковую линию.

Победа же досталась Медведеву — 6:4, 6:2. Даниил выиграл свой первый матч на Мальорке и вообще впервые победил на траве в сезоне-2021 в рамках подготовки к Уимблдону. Далее в четвертьфинале россиянин сыграет с Каспером Руудом.