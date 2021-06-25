Даниил Медведев — в финале Мальорки! Кто сказал, что трава — это не его?

Даниил Медведев совершил потрясающий камбэк и пробился в финал турнира ATP-250 на Мальорке. И кто сказал, что трава — это не его? Теперь наш парень оформил выходы в решающие матчи на всех покрытиях. Посмотрите видео потрясающих ударов.

Главным событием шестого игрового дня на турнире ATP-250 на Мальорке стал полуфинал между Даниилом Медведевым и Пабло Карреньо-Бустой. Оба входят в топ-15 мирового рейтинга, но при этом не имели особых достижений на траве. За всю карьеру испанец провёл только 13 матчей на этом покрытии (уже с учётом встречи с Даниилом). До этой недели у него было только две победы: обе на турнире в Анталье в 2019 году, которые позволили ему выйти в полуфинал. На Уимблдоне испанец пять раз подряд проигрывал уже в первом раунде и взял лишь три партии.

Права на видео принадлежат Mallorca Championship (ATP Media). Посмотреть видео можно в «инстаграме» Mallorca Championship.

У Медведева результаты на траве более впечатляющие: 31 победа в 46 матчах, а главными достижениями до этой недели были полуфиналы в Истбурне в 2017 году и Лондоне в 2019-м. Однако Уимблдон остаётся пока самым неудобным «Шлемом»: ни одного выхода в четвёртый круг. После убедительных побед над Корентеном Муте (6:4, 6:2) и Каспером Руудом (7:5, 6:1) россиянин считался фаворитом и в игре с Карреньо-Бустой. Уже в самом дебюте Даниил получил два брейк-пойнта, но не реализовал их, а затем отдал подачу. В одном из розыгрышей Пабло выполнил твинер, но россиянина это не смутило.

В целом Медведев действовал слишком пассивно. Тактика игры на контратаках до поры до времени не приносила результат, хотя отдельные хорошие розыгрыши Даниил выигрывал.

Первый сет остался за Карреньо-Бустой 6:3, но во втором игра круто поменялась. Россиянин резко прибавил в активности и на подаче, кроме того, куда острее и глубже летели мячи с приёма. В первую очередь отметим, что Медведев стал ближе принимать и встречать мяч в высокой точке, а не в двух метрах за задней линией. Одного брейка оказалось достаточно для перевода матча в третий сет — 6:3.

По тому же сценарию Даниил начал и решающий отрезок, сразу поведя 3:0, только теперь уже с двойным брейком. Медведев только наращивал преимущество и в концовке играл уже легко и свободно. Волевая победа со счётом 3:6, 6:3, 6:2 позволила россиянину впервые выйти в финал на траве.

Во втором полуфинале сыграют Сэм Куэрри и Адриан Маннарино. Сэм накануне прошёл Роберто Баутиста-Агута — 6:3, 7:6 (7:4). В одном из розыгрышей испанец продемонстрировал отменную реакцию у сетки и отыграл брейк-пойнт, однако победу в матче одержал его соперник.

В пятницу, 25 июня, должен был состояться второй полуфинал в парном разряде между Симоне Болелли/Максимо Гонсалесом и Маркусом Даниэллом/Филиппом Освальдом. Однако накануне пришла информация, что Новак Джокович и Карлос Гомес-Эррера снялись с предстоящего финала из-за травмы испанца. Гомес-Эррера не сможет выйти на корт из-за травмы лодыжки. Таким образом, второй полуфинал парного разряда приобретает статус финала. Новак уезжает с Мальорки без титула, но при этом непобеждённым. Накануне он потренировался вместе со своим сыном Стефаном.

Решающий матч в одиночном разряде между Медведевым и победителем в паре Куэрри — Маннарино должен начаться завтра в 17:00 по московскому времени. По личным встречам Даниил ведёт 1-0 у Куэрри (при этом он победил именно на траве), а Маннарино взял у Медведева три матча из четырёх, в том числе два на траве. Но как бы ни сложился субботний финал, у Даниила теперь есть в коллекции решающие матчи на турнирах ATP на всех покрытиях.