Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Спецпроект «Прости, советский спорт»: как теннисистки Лариса Савченко и Наталья Зверева в 1991 году выиграли Уимблдон

«Мы просили оставить хоть 30% призовых». Как в последний год СССР нашим покорился Уимблдон
Даниил Сальников
Как Савченко и Зверева в 1991-м выиграли Уимблдон
Комментарии
Эту победу советские теннисисты ждали долгие годы. И в 1991 году Лариса Савченко и Наташа Зверева всё-таки завоевали уимблдонский трофей!

Уимблдон всегда был самым непростым турниром «Большого шлема» для отечественных теннисистов. Неудивительно, что в одиночном разряде представители России выиграли на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета лишь однажды, когда в 2004 году юная Мария Шарапова взяла верх над Сереной Уильямс. Но первыми нашими игроками, поднявшими над головой трофей знаменитого Уимблдона, были Лариса Савченко и Наталья Зверева, в 1991-м – в последний год СССР – одолевшие в финале самого престижного теннисного турнира первых номеров посева Джиджи Фернандес и Яну Новотну – 6:4, 3:6, 8:6.

«Перестройка» ради развлечения. 5 культовых игр, созданных во времена СССР «Перестройка» ради развлечения. 5 культовых игр, созданных во времена СССР

В рамках спецпроекта «Прости, советский спорт» «Чемпионат» попросил Ларису Савченко вспомнить, что значила для неё та победа, что она помнит о событиях 30-летней давности, которые произошли на кортах знаменитого Уимблдона.

— Честно вам сказать, вспоминается то время уже с трудом. Может быть, потому что всё-таки мы были из Советского Союза. Скорее всего, нам даже не говорили ничего такого особенного, чтобы это запомнилось. Всё проходило, как проходило. Ощущения были сумасшедшие, скорее, даже от самого участия в Уимблдоне. Это же просто магическое место, сама атмосфера особая и возникает, как только туда попадаешь. Вы знаете, у меня были впечатления просто от бабушек, от людей, которые там работали в раздевалках. Ты как будто попадаешь в другой мир. Вот честно. Это даже не классика, а какое-то вознесение всего этого места. Вроде бы и обычная ситуация, но она тебя заставляет вести себя и общаться по-другому. Вот это ощущение у меня осталось от этих раздевалок, от этого всего, от этой истории, которая там написана. Для меня это было особенно ценно.

Лариса Савченко
Заслуженный мастер спорта СССР (1991), была 1-й ракеткой мира в парном разряде, чемпионка «Ролан Гаррос» (1989) и Уимблдона (1991) в парном разряде, а также победительница четырёх турниров «Большого шлема» в миксте. Выиграла 67 титулов WTA (два – в одиночном разряде). Рекордсменка сборной СССР по количеству проведённых и выигранных матчей в Кубке Федерации.

— И это отношение у вас осталось на все эти годы?
— Не совсем. Конечно, потом, когда я уже стала тренером и ездила с игроками, это всё ощущалось по-другому. Потому что ты по-другому им всё преподносишь. То есть тогда, в то время нам со Зверевой не рассказывали, что мы достали с небес какую-то звезду или ещё что-то там сверхъестественное совершили. Ну просто – вы молодцы, отлично выступили, всё хорошо! И всё же был момент, когда Ольга Васильевна (Морозова – в то время тренер Савченко и сборной СССР. – Прим. «Чемпионата») нас приучила иметь уважение к старшим. Мы их не так хорошо знали, но именно там мне почему-то хотелось всем говорить: «Hi!» Знаете, какое-то странное там ощущение, когда ты там находишься как игрок.

«Спартак» мог стать последним чемпионом СССР вместо ЦСКА. Не хватило духа? «Спартак» мог стать последним чемпионом СССР вместо ЦСКА. Не хватило духа?

— Помните, как складывался тот финал?
— Подробности, конечно, я уже не помню. Но поскольку я сама через это всё прошла, то потом всё время объясняла игрокам, что на «Больших шлемах» турнир начинается с полуфинала и финала. Всё что до этого было – это отдельный турнир. А полуфиналы и финалы – это отдельный. Не знаю почему, но как-то в Париже и Австралии было намного легче. Я там тоже играла пару, миксты. Но атмосфера на Уимблдоне другая. Здесь над тобой висит какая-то невероятная ответственность. На тебя смотрит весь теннисный мир, который тебе даёт какую-то историческую меточку. Ты как-то проносишь это через себя. И когда ты в финале, ты понимаешь, что это и есть история… И потом, когда я ещё пошла посмотрела на стендах на все эти фамилии, отметившиеся в истории Уимблдона … Это, конечно, тогда меня сильно впечатлило.

— Кто тогда был с вами в команде? Как распределялись обязанности? Кто вас вёл?
— Не было никакого распределения. Ну, кто нас вёл? Ольга Васильевна была старшим тренером. Сначала был Евгений Поздняков, ещё папа Наташи подключался иногда. Но так, чтобы вести, как сейчас ведут игроков, у нас такого не было. То есть мы готовились все вместе, кто попадал на турнир – тоже ехали все вместе, с нами был тренер. А так, чтобы нас кто-то готовил, не было такого. Но Ольга Васильевна – это единственный человек, которая с нами была.

Прости, советский спорт. Как сборная СССР одерживала последние славные победы Прости, советский спорт. Как сборная СССР одерживала последние славные победы

— Какие-то необычные поздравления, допустим от соперниц, которых вы победили, или ещё от кого-то, вам запомнились? Всё-таки это награждение так величественно обставлено.
— Я не знаю, это наше поколение такое, или просто нас не приучили к этому, но мы без каких-то либо восторгов воспринимали победу. Ну, мы выиграли, да. Мы стояли, нас поздравляли. Конечно, вся эта атмосфера чувствовалась. Единственное, когда мы стояли с Наташей, когда уже было награждение, у меня появился мандраж. И я ей говорю: «Вот это да!» Она отвечает: «Что «да»? Так мы же уже отыграли». А я именно тогда первый раз ощутила, что значит то, что мы сделали. Если сравнить те моменты, когда я работала с игроками, и они выигрывали – то у нас всё-таки как-то по-другому всё было. То есть когда ты тренер и ты прошла это всё, естественно, я хотела, чтобы игроки это запомнили, чтобы у них осталась память об этом событии. А вот тогда – не было у нас такого. Понятно, что мы как-то поулыбались. Но вообще ситуация на Уимблдоне очень серьёзная. Там нереально быть на награждении какой-то развязанной истории. Там же королевские особы выходят. Потом – да. Близкие, люди, которые возле тебя, друзья. Они, конечно, все постарше меня были, тебе объясняют: «Ну ты понимаешь, чего ты добилась?» — «Ну, конечно, понимаю». Но «понимаю» — это приходит только со временем. Не было у нас обозначено это событие – что мы что-то особенное сделали. То же самое было и с «Ролан Гаррос» (В 1989 году. – Прим. «Чемпионата»). Мы когда выиграли, мы прилетели в Москву, и я даже не поняла, что мы что-то там выиграли.

— Когда-то потом, попозже, вы прочувствовали, что выиграли для Советского Союза первый титул на Уимблдоне во всех разрядах?
— Ну когда-то со временем. Может даже не очень много времени прошло. Моё окружение и мои друзья – они как-то мне это всё обозначали. Но не было такого, чтобы я чувствовала всё время, что я чемпион Уимблдона. Нет. Это только в конце карьеры, когда ты заканчиваешь, тебе ещё раз об этом напоминают, тебя благодарят, и вот только тогда ты начинаешь понимать, что так и есть. У меня больше отложилась сама атмосфера, просто понимание того, что именно это история. Все имена чемпионов, которые там висят на стендах… Все самые известные теннисные люди пытаются с тобой как-то говорить… Они говорят перед финалом, что надо делать – как надо выйти, как надо правильно всё сделать. Они говорят и после финала об этом. И всё это тихо, всё так спокойно. Какая-то такая особая аура.

«Про ГКЧП и танки в Москве узнал на сборе. Никто даже не предполагал, чем всё закончится» «Про ГКЧП и танки в Москве узнал на сборе. Никто даже не предполагал, чем всё закончится»

— Может помните, какая погода была? Как прошло утро перед финалом?
— Нет, это я, конечно, уже не вспомню. Какая там погода? Там всё время дожди! Я помню, что когда мы играли микст, это было вообще в понедельник. Две недели турнира уже прошли, и мы ничего не сыграли. И мы финал проводили только на третьей неделе в понедельник. Такое было.

— А на уимблдонский Бал чемпионов вы тогда попали?
— Нет, мы не попали. Я не знаю, почему – то ли мы уже улетали, то ли тогда представителей парного разряда не приглашали, а туда шли только одиночки – юношеские и взрослые. Я бы такое событие уж точно запомнила, если бы была на балу.

«Когда в 2 часа ночи на весь экран засветилась надпись «Кубок Кремля», чуть не онемел» «Когда в 2 часа ночи на весь экран засветилась надпись «Кубок Кремля», чуть не онемел»

— В том 1991 году вы получили звание Заслуженного мастера спорта. Помните, после какого это было момента? Именно после Уимблдона?
— Нет, я такой момент не помню. Тогда в Советском Союзе это приходило по очереди, и, наверное, моё время пришло. Понятно, что надо было что-то выиграть. Но я не помню, когда это было.

— То есть одной победы на «Ролан Гаррос»-1989 было недостаточно?
— Да, надо было заслужить.

— В то время СССР доживал последние месяцы. Андрей Чесноков очень активно боролся за то, чтобы получать заработанные призовые, Наташа Зверева подключилась к этой борьбе. В том 1991 году вам выдали призовые за победу на Уимблдоне? Или их и тогда отбирали?
— Отбирали. Конечно. Это было несправедливо. Там ещё подключался и папа Зверевой, и мы просили оставить хоть 30% призовых. Мы долго боролись. Эта вся история была очень долгая. Но с Уимблдона мы ничего не получили!

Лариса Савченко
После завершения игровой карьеры была тренером Лины Красноруцкой, Елены Бовиной, Татьяны Пановой, Анастасии Мыскиной. Светлана Кузнецова под руководством Савченко выиграла «Ролан Гаррос» — 2009. Также Савченко работала тренером сборной России в Кубке Федерации.

— Но вы успели себе что-то купить на суточные? Что-то на память?
— (Смеётся.) Да-да. Суточные были «хорошие». Тогда ещё все виды спорта шутили: «Вот, большой теннис! У них по 25 долларов суточные, а у нас всего по 5». Это мне баскетболисты рассказали. На самом деле, я старалась с каждого выигранного турнира что-то покупать и привозить. В Советском Союзе это было понятно как – откладываешь эти суточные и что-то в итоге покупаешь. На Уимблдоне, конечно, много сувенирных магазинчиков, но в деревне есть магазинчики, где всё это продаётся подешевле. И вот оттуда я купила себе ракеточку. Она, конечно, не золотая. Просто милая такая ракеточка. Там знак Уимблдона и с цепочкой. Оставила себе такой сувенир. И так с каждого турнира старалась что-то себе привезти на память.

— Когда вручают этот переходящий приз, вам же должны были дать копию. Осталась она у вас?
— Да, конечно. Они же потом производят гравировку. Ты отдаёшь им этот большой приз, и они в течение часа наносят фамилию и отдают тебе копию.

Лариса Савченко-Нейланд. Всю жизнь с теннисом Лариса Савченко-Нейланд. Всю жизнь с теннисом

— А ваши собственные дети занимаются теннисом?
— Мои дети – нет. Они научились играть. Но я отошла от этого. Я сказала им: «Если нравится, то вперёд». Дочка остановилась, потому что у неё заболели колени. И потом сказала: «Мама, ты знаешь, это как-то не то…». Я не возражала. Сын тоже научился, но чисто для себя.

— Чем они сейчас увлекаются?
— Дочка рисует, поёт. Сейчас такое состояние, которое называется «Боремся со школой в онлайне». Ну и сын, понятно, любит компьютеры, разбирается, сидит там что-то копается. К сожалению, эта жизнь, которая выпала сейчас детям, и моим тоже, когда всё закрыто. Нечем толком заняться. Сидят что-то делают.

— Где вы сейчас живете, работаете? Чем занимаетесь?
— Я уже 4 года работаю в Киеве в большой академии MTA, где теннис – основное направление. Много детей, профессиональный уровень, с бассейнами и тренажёрами. Там я работаю.

— Какого возраста дети?
— В Pro Team у меня возраст начинается от 13 лет. Все, кто с 13 лет и выше, – они все у меня. Бывает по 12 – 15 человек. В 2019 году Даша Снигур выиграла юношеский Уимблдон. Это как раз моя ученица!

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021