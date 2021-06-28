Восхитительный полёт Рублёва – и он во 2-м круге Уимблдона! Но не все фавориты идут дальше

В первый же день Уимблдона уже гремят сенсации. Не все фавориты пробились во 2-й круг. А вот Андрей Рублёв и Карен Хачанов идут дальше.

Как известно, Уимблдон – не самый удачный турнир «Большого шлема» для наших теннисистов. За всё время в одиночном разряде здесь побеждала только юная Мария Шарапова в 2004 году. Эту мысль развил и президент ФТР Шамиль Тарпищев: «Трава всегда была для нас сложным покрытием, на ней класс игроков во многом выравнивается, и явных фаворитов нет, на победу может претендовать человек семь-восемь. Поэтому приятно, что в нынешнем сезоне у нас есть титулы и у мужчин, и у женщин (Медведев победил на Мальорке, а Самсонова – в Берлине). Но повторюсь, трава — не наше покрытие. Если доживём до второй недели, это будет нормальный результат». Тем не менее, победы на Уимблдоне у отечественных теннисистов всё же были. В 1991 году в женском парном разряде титул завоевали советские спортсменки Лариса Савченко и Наталья Зверева. В следующем розыгрыше Зверева защитила титул с другой партнёршей, выступая уже за СНГ. Ну а в 2017-м победу праздновал российский дуэт Елена Веснина / Екатерина Макарова. В миксте побеждали Елена Лиховцева (2002) и Вера Звонарёва (2006).

134-й розыгрыш Уимблдона начался с традиционного для Англии дождя. Все матчи, кроме центрального и 1-го кортов, которые оборудованы крышами, начались с пятичасовым опозданием. Некоторые поединки последних запусков даже перенесли на следующий день. Первой теннисисткой, выигравшей матч на турнире-2021, стала белоруска Арина Соболенко (2-й номер посева). Она без особых проблем справилась с румынкой Моникой Никулеску – 6:1, 6:4. А вот действующий чемпион Уимблдона и 1-я ракетка мира Новак Джокович слегка забуксовал. Серб отдал первый сет обладателю уайлд-кард Джеку Дрэйперу из Великобритании. Но затем Новак приспособился к траве на центральном корте и уверенно выиграл три партии подряд – 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Но если чемпион «Ролан Гаррос» — 2021 со стартовой задачей справился, то его соперник по решающему матчу в Париже Стефанос Циципас (3) уже зачехлил ракетку и прекратил борьбу за главный приз. Грек сенсационно в трёх сетах уступил американцу Фрэнсису Тиафо – 4:6, 4:6, 3:6. Также проиграли сеяные Янник Синнер (19), Райлли Опелка (27), Алехандро Давидович-Фокина (30). Сошла с дистанции уже на старте и двукратная чемпионка турнира (2011, 2014) Петра Квитова (10). Её остановила американка Слоан Стивенс – 6:3, 6:4. К сожалению, ряды россиянок на этом турнире сразу начали редеть. В понедельник проиграли Вероника Кудерметова (29), Светлана Кузнецова и Анна Калинская. Зато во второй круг прошла Екатерина Александрова (32).

В мужской сетке Уимблдона значится четверо россиян, и в понедельник стартовали двое из них – Карен Хачанов (25) и Андрей Рублёв (5). Андрей встречался с аргентинским левшой Федерико Дельбонисом. Для Рублёва Уимблдон – пока самый неудачный мэйджор. Он ни разу здесь не проходил дальше 2-го круга. Но к нынешнему розыгрышу он постарался подойти во всеоружии. На турнире в Галле россиянин пробился в финал, где уступил французу Уго Умберу.

Начало матча с Дельбонисом для Рублёва сложилось неудачно. Россиянин не смог реализовать брейк-пойнты, а вот соперник воспользовался шансом и в итоге взял первый сет – 6:4. Однако эта неудача не смутила Андрея. Он заиграл точнее и агрессивнее. Сходу сделал брейк во второй партии – 2:0. И, хотя соперник тут же отыгрался, Рублёв продолжал атаковать и в концовке снова преуспел на чужой подаче – 6:4. Третий сет Андрей вообще отыграл на одном дыхании – он сделал два брейка, не дал аргентинцу ни шансы и всего за 21 минуту выиграл партию – 6:1. Четвёртый сет также прошёл при полном преимуществе Рублёва – 6:2. На радость публике, которая заполнила почти все трибуны, Андрей демонстрировал чудеса, восхищая болельщиков потрясающими ударами и восхитительными полётами над кортом.

Так Рублёв на старте одержал волевую победу и теперь во втором круге сыграет с победителем пары Харрис – Беранкис. Чуть позже доиграл свой поединок с американцем Маккензи Макдональдом и Карен Хачанов. Как и Рублёву, ему понадобилось для победы 4 сета – 3:6, 6:3, 6:4, 7:6. Следующий соперник Хачанова – кто-то из пары Герасимов – Кларк.