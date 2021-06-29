Медведев отомстил на Уимблдоне немецкому теннисисту за поражение двухнедельной давности

Даниил Медведев сумел отомстить на старте Уимблдона немецкому теннисисту Ян-Леннарду Штруффу за поражение двухнедельной давности на турнире в Галле. Россиянин пробился во 2-й круг самого известного турнира «Большого шлема».

Погода на Уимблдоне продолжает менять расписание турнира. В первый день из-за дождей успели полностью сыграть только половину из запланированных 64 матчей. Так что на вторничном табло первоначально было размещено 80 поединков (с учётом 32 не доигранных накануне), а ещё 16 из первого круга перенесли на среду. Но и эти 96 встреч провести полностью не удалось по причине всё той же традиционной английской погоды. Стоит отметить, что дождь зарядил не с самого утра, и какие-то матчи успели сыграть вовремя. К тому же центральный и первый корт, оборудованные крышей, чётко следовали своему расписанию. До перерыва успели выиграть свои матчи россиянки Вера Звонарёва и Людмила Самсонова (WC), а вот Анастасия Потапова уступила хорватке Донне Векич, которая только возвращается в тур после серьёзной травмы. После многочасового перерыва матчи возобновились, и с дистанции сошла ещё и Варвара Грачёва.

В мужской сетке сеяные игроки продолжили выбывать из турнира уже на старте. В вечернем запуске понедельника на радость местной публике двукратный чемпион Уимблдона Энди Маррей (2013, 2016) одолел грузина Николоза Басилашвили (28). Маррей пока никак не может вернуться на былые позиции после тяжёлой травмы и операции по замене сустава. Поэтому каждая победа для него сейчас на вес золота. Любопытно, что британец вёл в третьем сете 5:0, имел два матчбола, но позволил сопернику выиграть 7 геймов подряд и перевести матч в 4-ю партию. Во вторник зачехлил ракетку австралиец Алекс де Минор (17). Но назвать его поражение сенсацией можно лишь с натяжкой, поскольку он проиграл одному из самых перспективных и уже успевших проявить себя игроков нового поколения – 20-летнему американцу Себастьяну Корде. Напомним, что это сын Петра Корды – чемпиона Australian Open – 1998.

Несмотря на дождь, матчи на двух центральных кортах продолжались. Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла у испанки Карлы Суарес-Наварро, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Анжелика Кербер (25) – у сербки Нины Стоянович, а Александр Зверев (4) – у голландца Таллона Грикспора. А ближе к вечеру свой стартовый поединок проводил 8-кратный чемпион турнира Роджер Федерер. Матч складывался для швейцарца непросто. Но в 4-м сете при счёте 4:2 в пользу Федерера француз Адриан Маннарино получил травму ноги. Сет он доиграл, но на пятую партию выходить уже отказался.

Программу дня на корте №1 закрывал 2-й номер посева Даниил Медведев. Если весь сезон на грунте для россиянина прошёл в сплошных мучения и борьбой с этим покрытием, то на траве перед Уимблдоном Медведев успел набрать неплохую форму. Даниил на турнире ATP-250 на Мальорке выиграл титул, обыграв по ходу соревнования четырёх соперников. По словам россиянина, с этим покрытием у него нет проблем: «Я хорошо чувствую себя на траве. На ней можно лежать, можно прыгать за мячом, можно сидеть. Тебе больше не нужен стул. На самом деле, нахождение на траве очень расслабляет, особенно когда хорошая погода и светит солнце. Конечно, она очень хорошо подходит для моей игры. Для моих ударов, для моей подачи, даже для приёма. Что нелегко на траве, так это то, что нужно много адаптироваться к ней, но это то, что мне удалось сделать».

То, что говорит Медведев про свои ощущения на траве, это конечно хорошо. Но тут необходимо напомнить, что перед Мальоркой Даниил выступал в Галле и проиграл в первом же круге немцу Ян-Леннарду Штруффу. И надо же такому случиться, что жребий свёл на страте Уимблдона-2021 Медведева именно со Штруффом. Но этот матч совершенно не был похож на тот, что провёл Даниил с немцем две недели назад. Россиянин сразу же вцепился в подачу соперника, уверенно чувствовал себя в длительных розыгрышах, ловил Ян-Леннарда на ошибках и с 3-го брейк-пойнта взял чужую подачу. Этого преимущества Медведеву хватило до конца партии – 6:4.

Второй сет и вовсе прошёл при полном преимуществе Даниила. На старте он сделал два брейка и повёл 4:0, а в концовке сумел взять ещё одну подачу соперника – 6:1 за 25 минут. В третьей партии немец пришёл в себя после разгрома, стал уверенно держать свою подачу. А когда в 7-м гейме у Медведева начались проблемы, Штруфф этим воспользовался и сделал брейк, после чего удержал преимущество – 6:4. В четвёртом сете Даниил раз за разом подбирался к подаче соперника, но тот вовремя включал свою пушечную подачу и порой удачно ходил к сетке. Дело дошло до тай-брейка, где преуспел россиянин – 6:4, 6:1, 4:6, 7:6.

Вот так россиянин взял реванш у Штруффа за поражение в Галле. Теперь Медведев встретится во втором круге с победителем пары Утияма – Алкарас Гарфия.