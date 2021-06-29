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Сенсация Уимблдона-2021: Серена Уильямс снялась посреди матча 1-го круга, пропустив в следующий раунд белоруску Саснович

Серена рыдала, падала на траву, но пыталась играть. А потом всё равно покинула Уимблдон
Даниил Сальников
Серена Уильямс снялась посреди матча
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Посреди матча с белоруской Александрой Саснович 7-кратная чемпионка Уимблдона отказалась от борьбы из-за травмы. Видео.

Американка Серена Уильямс рыдала, падала на траву, но пыталась продолжать играть. Однако потом всё равно покинула Уимблдон из-за травмы. Никогда 7-кратная чемпионка турнира не покидала это соревнование так рано.

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Знаменитая Серена Уильямс продолжает попытки завоевать свой 24-й трофей на турнирах «Большого шлема». Последний раз ей удалось выиграть мэйджор на Australian Open — 2017, после чего американка ушла в декретный отпуск, родила дочку, а потом решила вернуться в тур. С тех пор она четыре раза играла в финалах разных «Шлемов», ещё два раза — в полуфиналах, но так и не смогла добыть желанный приз. Мечта Серены — догнать легендарную Маргарет Корт, которая побеждала на соревнованиях этой категории 24 раза — всё время откладывается. А годы всё идут. Сейчас американке 39 лет. Её мучают травмы, она выходит на корт с перебинтованными ногами, но всё равно продолжает сражаться и отказывается отвечать на вопросы о завершении карьеры.

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Напомним, на «Ролан Гаррос» Серена проиграла Елене Рыбакиной в 4-м круге, но Открытый чемпионат Франции никогда не считался для американки удобным турниром. А вот Уимблдон — другое дело. Здесь она побеждала семь раз и ещё четырежды была финалисткой. «Думаю, женская сетка сейчас очень глубока, уже не имеет значения, кто твоя соперница. Ты должен показывать свой максимум здесь и сейчас. Проходных матчей больше нет. Сейчас все играют очень хорошо. Нужно быть готовой и сосредоточенной на каждом матче. Все мы упорно работали, чтобы попасть на этот турнир, и у каждой есть шансы пройти далеко по сетке», — размышляла Уильямс перед стартом.

Уимблдон-2021. Женщины. Сетка

Соперницей американки по первому кругу стала Александра Саснович из Беларуси, которая сейчас замыкает первую сотню рейтинга. Серена начала матч удачно, быстро сделала брейк — 3:1. Но белоруска не дрогнула и тут же вернула утерянное — 3:2. В этот момент произошла настоящая драма — Уильямс поскользнулась на влажной траве и получила травму. Сначала она вызвала врача, а затем её увели в подтрибунное помещение, чтобы оказать помощь.

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Американка вернулась на корт с забинтованной ногой и прихрамывая. Ближайший гейм показал, что она не готова продолжать игру. Саснович быстро сравняла счёт — 3:3, а когда настало время подавать Серене, американка просто разрыдалась. В какой-то момент она просто упала на корт, осознав, что это конец матча и турнира для неё.

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF). Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Wimbledon.

Так Серена Уильямс впервые в своей карьере не смогла пройти во 2-й круг Уимблдона. Матч завершился со счётом 3:3, а Саснович теперь сыграет с победительницей пары Хибино — Пера.

Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 21:25 МСК
Александра Саснович
100
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
3 		   
3 		   
         
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс

Что касается Серены, то пока её дальнейшие планы неизвестны. Ясно только, что она не выступит на Олимпиаде в Токио и, скорее всего, будет теперь готовиться к US Open.

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