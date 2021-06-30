Без потери сета. Андрей Рублёв и Карен Хачанов ворвались в 3-й круг Уимблдона

Андрей Рублёв и Карен Хачанов первыми среди россиян ворвались в 3-й круг Уимблдона. Причём наши теннисисты прошли второй раунд без потери сета. Людмила Самсонова тоже оказалась в 1/16 финала.

В среду на Уимблдоне наконец-то не было дождя, и благодаря этому были доиграны матчи 1-го круга и начался второй раунд. Накануне буквально за несколько минут до наступления темноты успели довести свои матчи до победы Анна Блинкова и Елена Веснина. Напомним, полуфиналистка Уимблдона-2016 возвращается в тур после декрета. На «Ролан Гаррос» она добралась до третьего круга, а сейчас в Лондоне победила в первом раунде итальянку Мартину Тревизан. Дальше Весниной играть с юной перспективной американкой Кори Гауфф. А Блинковой предстоит встреча с Эшли Барти на центральном корте.

В среду свои стартовые матчи на турнире успешно провели Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. К сожалению, во втором круге остановились Екатерина Александрова и Вера Звонарёва. Порадовала российских поклонников тенниса и организаторов турнира обладательница уайлд-кард Людмила Самсонова. Напомним, ещё неделю назад россиянка не входила в топ-100 и должна была пробиваться в основу через квалификацию, но благодаря победе в Берлине она получила специальное приглашение на Уимблдон. В первом круге Людмила одолела эстонку Кайю Канепи, а во втором раунде выбила из сетки в напряжённой борьбе 22-го номера посева Джессику Пегулу из США — 6:4, 3:6, 6:3.

Что-то разладилось в игре Аслана Карацева на «Больших шлемах». Если на Australian Open он дошёл до полуфинала, на «Ролан Гаррос» зачехлил ракетку уже во 2-м круге, то сейчас на Уимблдоне не смог преодолеть барьер стартового раунда. В трёх сетах россиянин проиграл опытному французу Жереми Шарди — 6:7, 6:7, 3:6. Зато Карен Хачанов стал первым россиянином, пробившимся в третий круг. В трёх сетах он одолел белоруса Егора Герасимова — 6:1, 7:6, 6:3. Дальше Хачанов должен был по идее играть с 3-м номером посева греком Стефаносом Циципасом. Но финалиста «Ролан Гаррос» на старте сенсационно выбил американец Фрэнсис Тиафо. Именно он после уверенной победы ещё и над Франтишеком Поспишилом и будет теперь играть в пятницу с Кареном.

Последним из россиян в среду проводил свой матч Андрей Рублёв. Надо сказать, что Уимблдон — пока не самый удачный турнир «Большого шлема» для него. Если на других мэйджорах Андрей доходил до 1/4 финала, то здесь до нынешнего сезона он не пробивался дальше 2-го круга. В этом розыгрыше в первом раунде Рублёв одолел Федерико Дельбониса, после чего сказал: «В начале матча я не знал, чего ожидать, особенно потому, что я никогда в жизни не играл с Дельбонисом, и условия для нас обоих были в некотором смысле непростыми. Я разминался очень рано, в 10 утра, на траве, которая была очень мокрой. И когда я вышел на корт, то начал нервничать, потому что игра была гораздо медленнее, чем я ожидал. Но как только я выиграл второй сет, то начал чувствовать, что могу контролировать свои эмоции. Затем я полностью расслабился и стал играть всё лучше и лучше. Мой стиль подходит для травы, потому что я играю агрессивно. Мне комфортно на этом покрытии, но в таких матчах одно, два очка могут изменить ход поединка. Иногда на траве не нужно играть умно и не нужно иметь тактику, здесь всё зависит от того, кто первым возьмёт инициативу, кто ударит в нужном направлении в нужный момент».

Во втором круге Андрей встречался с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом. Соперники уже играли в финале Аделаиды-2020, где сильнее оказался Рублёв. В этот раз россиянин с первых минут захватил инициативу и на одном дыхании взял два сета подряд — 6:1, 6:2 за 51 минуту. Однако в третьей партии Харрис, что называется, прибился к траве. Свои геймы он брал уверенно. Впрочем, и россиянин чётко контролировал свою подачу. Дело шло к тай-брейку, но при счёте 5:5 наш теннисист пробил оборону соперника, сделал брейк, а затем уверенно подал на матч — 6:1, 6:2, 7:5.

Так в среду три россиянина — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Людмила Самсонова — пробились в 1/16 финала Уимблдона. Причём Рублёв и Самсонова впервые в карьере преодолели барьер 2-го раунда на самом известном турнире «Большого шлема».