Медведев уже в третьем круге Уимблдона. Россиянин довёл серию побед на траве до 6 матчей

Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона. Причём с учётом титула на Мальорке серия побед россиянина на траве достигла уже 6 матчей.

В среду сразу три россиянина – Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсовнова – сумели пробиться в 3-й круг Уимблдона. В четверг утром к ним присоединилась финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова. А вот Анна Блинкова не справилась с 1-й ракеткой мира Эшли Барти. Также сошла с дистанции Елена Веснина и Дарья Касаткина.

В четверг путёвку в третий круг оспаривал единственный представитель России в нижней половине мужской сетки Даниил Медведев (2). Этот сезон на траве наш теннисист проводит очень неплохо. Напомним, что буквально на прошлой неделе он стал победителем турнира на Мальорке, обыграв четырёх непростых соперников. А приехав на Уимблдон, Даниил взял реванш у немца Яна-Леннарда Штруффа за поражение на турнире в Галле на всё той же траве.

Медведев был доволен своей игрой после победы над Штруффом: «Мне кажется, что это был хороший теннисный матч, потому что в нём было много разных моментов. Четвёртый сет был самым ровным, где у нас обоих были шансы. Оба играли очень хорошо, и я очень рад, что мне удалось довести дело до тай-брейка, не отдать там ни одного мини-брейка и довести дело до конца. Это было нелегко сегодня. Я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Меня часто спрашивают о шансах стать первой ракеткой мира. Но для того чтобы забраться на вершину, нужно побеждать не только на «Мастерсах», но и выигрывать турниры «Большого шлема». Если ты выиграешь три мэйджора за календарный год, то конечно же, станешь первой ракеткой. Я пытаюсь концентрироваться на каждом матче, а моя цель на каждом турнире — это победа».

Президент ФТР Шамиль Тарпищев оценил прогресс Медведева: «О перспективах Медведева говорить рано, но он играет лучше, чем в начале сезона на траве. Это покрытие имеет специфику – разный отскок по ритму игры. Если взять Циципаса, то он не успел адаптироваться. Медведев играет пока не в самый лучший теннис, но в достойный. Если пройдёт ещё пару кругов, то будет ещё лучше. Трава не быстрая, укороченный удар садится, кручёный отскакивает как обычный, плоско-резаный отскакивает низко, преимущество Медведева в последнем. Реально, тяжело играть по восходящему, потому что вариации по отскоку другие. Но Медведев набирает, и турнир на Мальорке пошёл ему на пользу. Играть там было правильное решение. Да и Штруффа надо проходить, так что всё нормально пока складывается для Даниила».

Во втором круге Даниил встречался с 75-й ракеткой мира Карлосом Алкарасом Гарфией из Испании. Этого 18-летнего теннисиста называют наследником Рафаэля Надаля, а тренирует его ещё один знаменитый испанец – победитель «Ролан Гаррос» — 2003 Хуан-Карлос Ферерро. С первых же розыгрышей Даниил постарался показать сопернику, кто на корте «хозяин». Россиянин сделал брейк и повёл 3:0. Однако в концовке партии у Медведева засбоила вторая подача и он отдал свой гейм – 5:4. Но Даниил тут же реабилитировался, снова сделав брейк, а с ним и выиграв сет – 6:4. В этот момент россиянин очень удивился скромной реакции публики на свой успех и даже несколько раз приложил палец к своему уху, как бы недоумевая: «Почему я вас не слышу?»

Не добившись нужного ответа от публики, Медведев с удвоенной энергией стал брать геймы один за другим. Причём во втором сете испанец ни разу не сумел взять свою подачу. Любопытно, что за два стартовых сета Даниил выиграл 100% мячей на 1-й подаче. В третьей партии картина сильно не изменилась. Россиянин быстро повёл с двумя брейками – 4:0, а затем уверенно довёл матч до победы – 6:4, 6:1, 6:2.

Так Даниил третий Уимблдон подряд сумел пробиться в 1/16 финала. Правда, нашему теннисисту в этот раз не понравилась слабая поддержка английской публики. Дальше Медведеву играть с победителем пары Чилич – Бонзи. Таким образом, от России в 3-м круге Уимблдона сыграют 5 представителей России — Рублёв, Хачанов, Медведев, Самсонова и Павлюченкова.