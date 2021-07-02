Хачанов уже во 2-й неделе Уимблдона! Он победил американца, выбившего из сетки Циципаса

Россиянин Карен Хачанов в 3-м круге Уимблдона-2021 победил американца Фрэнсиса Тиафо, который на старте соревнования выбил из сетки третью ракетку мира и финалиста «Ролан Гаррос» Стефаноса Циципаса. Наш теннисист уже во второй неделе главного турнира на траве!

В пятницу, 2 июля, на Уимблдоне начались встречи 3-го круга. Напомним, что в эту стадию соревнований пробились пятеро теннисистов из России – Медведев, Рублёв, Хачанов, Самсонова и Павлюченкова. Одним из первых путёвку во вторую неделю Уимблдона оспаривал Карен. Россиянин уже был в 1/8 финала этого престижного соревнования. В 2018 году он сумел победить очень непростых соперников – Давида Феррера, Маркоса Багдатиса и Фрэнсиса Тиафо. Лишь в 4-м круге Хачанов был вынужден уступить Новаку Джоковичу.

В первом круге розыгрыша-2021 Хачанов в матче с американцем Маккензи Макдональдом начал с проигранного сета. Однако затем россиянин взял 6 партий подряд – сначала у Макдональда, а затем у белоруса Егора Герасимова. И ожидалось, что в 3-м круге Карену предстоит ожесточённая схватка с уже упомянутым американцем Фрэнсисом Тиафо. Интересно, что Тиафо на старте нынешнего соревнования выбил из сетки 3-го номера посева и финалиста «Ролан Гаррос» — 2021 грека Стефаноса Циципаса.

В матче с Фрэнсисом россиянин сразу же стал уверенно действовать на своей подаче и подбираться к чужой. В 6-м гейме Карен заработал двойной брейк-пойнт, но этим шансом не воспользовался. Зато в следующий раз он сразу же сделал брейк и подал на сет – 6:3. Во второй партии Карен продолжил чётко играть на своей подаче, заставляя Тиафо нервничать. В 5-м гейме американец просто провалился, а Хачанов этим воспользовался – сделал брейк «под ноль», и этого преимущества ему хватило, чтобы добиться победы – 6:4. По такому же сценарию прошёл и третий сет – россиянин взял чужую подачу в середине партии и ни разу не позволил сопернику подобраться к брейк-пойнтам. 6:3, 6:4, 6:4 за 1 час 47 минут.

Вот так россиянин Карен Хачанов второй раз в карьере пробился в 1/8 финала самого известного турнира «Большого шлема». Теперь в начале второй недели Уимблдона он сыграет с победителем пары Даниэль Эванс – Себастьян Корда за выход в четвертьфинал.