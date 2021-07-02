Рублёв переупрямил импульсивного итальянца. Россиянин впервые в 1/8 финала Уимблдона

Россиянин Андрей Рублёв впервые пробился в 1/8 финала Уимблдона. Наш теннисист переупрямил импульсивного итальянца Фабио Фоньини.

В пятницу, 2 июля, на Уимблдоне-2021 сразу три россиянина пробивались в 4-й круг турнира и одновременно во вторую неделю. Первым в трёх сетах легко и уверенно со своей задачей справился Карен Хачанов. Это особенно важно и приятно, поскольку последний год для Карена складывается непросто. Он никак не мог войти в форму после перерыва, связанного с коронавирусом, потом сам заболел в период подготовки к Australian Open – 2021. И вот сейчас на Уимблдоне ему удалось провести уже три отличных поединка. Причём в последнем раунде Хачанов победил американца Фрэнсиса Тиафо, выбившего из сетки Циципаса.

Кстати, Андрей Рублёв по дистанции до 3-го круга прошёл так же, как и Хачанов. Сначала отдал партию аргентинцу Федерико Дельбонису, а затем выиграл 6 сетов подряд – три у Дельбониса и три у Ллойда Джорджа Харриса. В пятницу Рублёв вышел на корт одновременно с Кареном, но его поединок затянулся. Сражаться Андрею по времени пришлось куда больше. Соперником россиянина стал опытный и экспрессивный итальянец Фабио Фоньини. До этого теннисисты играли 7 раз и лишь дважды победа доставалась Рублёву, в том числе и в последнем их матче в рамках финала ATP Cup – 2021.

Матч Фоньини и Рублёва в рамках 3-го круга Уимблдона начался с попыток Фабио сделать брейк, но Андрею удавалось спастись. При этом на каждую свою неудачу россиянин реагировал весьма эмоционально – тряс ракеткой, кричал, взывал к своей команде. Когда же дело дошло до его брейк-пойнтов в 6-м гейме, то тут уже Рублёв не мог никак их использовать. Андрей упустил все пять попыток и позволил итальянцу сравнять счёт – 3:3. Зато в следующий раз россиянин сделал брейк «под ноль» и уверенно подал на сет – 6:3.

Во второй партии шла упорная борьба. Теннисисты обменялись брейками, а при счёте 5:4 Фоньини вызвал врача из-за проблем с ногой. И этот перерыв не пошёл на пользу Андрею. У каждого из теннисистов в концовке партии были брейк-пойнты, но реализовать свой шанс смог только Фоньини – 7:5. В следующем сете Рублёву удалось взять себя в руки, чуть успокоиться и, реализовав один брейк-пойнт в середине партии, довести этот отрезок матча с 3-го сетбола до победы – 6:4.

В четвёртом сете преимущество россиянина стало ощутимее. Возможно, травма Фабио давала о себе знать – он снова вызывал врача. Но Андрей играл вдохновенно, пытался давить соперника темпом и заставлял его ошибаться. После того как Фоньини взял свою первую подачу, Рублёв выиграл 5 геймов подряд и довёл матч до победы – 6:3, 5:7, 6:4, 6:2 почти за 3 часа сражения.

Так Андрей Рублёв присоединился к Карену Хачанову и сыграет во 2-й неделе главного турнира на траве. Двух представителей России в 1/8 финала мужской одиночной сетки Уимблдона не было больше 10 лет. Последний раз такое случилось в 2008 году – тогда в 4-й круг пробились Марат Сафин и Михаил Южный. Отметим, что в турнире ещё остаётся Даниил Медведев. Его матч 3-го круга намечен на субботу. Ну а соперником Рублёва в борьбе за место в 1/4 финала будет победитель пары Шварцман – Фучович.