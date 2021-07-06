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Уимблдон-2021: Даниил Медведев проиграл в 4-м круге Хуркачу и не сможет по итогам турнира обойти Джоковича в рейтинге

Медведев проиграл в 4-м круге Уимблдона и снова упустил шанс стать 1-й ракеткой мира
Даниил Сальников
Уимблдон-2021: Даниил Медведев проиграл
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После поражения в 1/8 финала россиянин по итогам турнира не сможет обойти Новака Джоковича в рейтинге ATP.

Даниил Медведев проиграл в 4-м круге Уимблдона поляку Хуберту Хуркачу. Россиянин снова упустил шанс стать 1-й ракеткой мира.

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Первым среди россиян путёвку в 1/4 финала Уимблдона добыл Карен Хачанов, который в понедельник практически за 4 часа сломил сопротивление американца Себастьяна Корды, отмечавшего в тот день 21-летие. А вот Андрей Рублёв и Людмила Самсонова не смогли справиться со своими соперниками. Рублёв в пяти сетах уступил венгру Мартону Фучовичу, которого в этом сезоне он уже проходил 4 раза подряд, – 3:6, 6:4, 6:4, 0:6, 3:6. Людмила в двух партиях проиграла бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии – 2:6, 3:6.

Уимблдон-2021. Женщины. Сетка

Последним из россиян в понедельник за путёвку в 1/4 финала вышел биться Даниил Медведев. Для него это первый выход во вторую неделю Уимблдона. По пути в 4-й круг Медведев обыграл таких непростых соперников, как Ян-Леннард Штруфф и Карлос Алкарас Гарфия. Эпичным оказался матч 3-го раунда с хорватом Марином Чиличем. Россиян сумел впервые в карьере отыграться со счёта 0:2 по сетам и вырвать победу – 6:7, 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

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После такого знакового для себя успеха Медведев рассказал о своих ощущениях: «Невероятный матч. Болельщикам всегда нравится, когда кто-то отыгрывается с 0:2 по партиям, пятисетовики. Я сам всегда с удовольствием смотрю их по телевизору. Я впервые отыгрался с 0:2 по сетам. Поразительно то, что до этого дважды на Уимблдоне я уступал 0:2, дважды сравнивал счёт, делал брейк в пятом сете — но потом проигрывал. Так что, уходя в туалет после четвёртого сета, я сказал себе, что не позволю такому повториться. Честно скажу, при счёте 5:0, 40:0 я думал, что матч окончен. Но тут стало 5:2, и я такой: «Ого. Опять?» Марин — потрясающий теннисист. В первых двух сетах он просто был лучше, уничтожал меня. Так что я рад, что смог отыграться. Естественно, когда я был младше, в 21, 22 года я бы скорее всего не справился с нервами в таком матче с Чиличем».

Уимблдон-2021. Мужчины. Сетка

Эксперты во мнениях по поводу матча Медведев – Чилич разделились. Некоторые говорят, что 32-летнему хорвату просто не хватило сил на 5 сетов. Но большинство считает, что это именно россиянин сумел «разрушить» игру Чилича. «Не могу согласиться, что Чилич просел физически по ходу матча. Он был очень хорошо готов к этому турниру. Он не просел — это слово мне не нравится, его «просадил» Медведев. Он создал ситуацию, при которой хорват ничего не мог сделать. Третий сет был кульминационный. Медведев даже при трёх матчболах в 5-м сете потерял внимание, а Чилич показал, что он не ребёнок и с ним так нельзя. Он профессионал и серьёзный боец. К чести Медведева, он смог ликвидировать этот сбой и дожал оппонента», — заявил заслуженный тренер России Владимир Камельзон в интервью «Газета.Ru».

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В соперники Медведеву по 4-му кругу достался поляк Хуберт Хуркач, который наделал в этом сезоне много шума, неожиданно выиграв «Мастерс» в Майами. Однако затем Хуркач просто «выключился» и, начиная с Монте-Карло, проиграл 6 матчей подряд. Впрочем, на Уимблдоне Хуберт сумел выбить из сетки, причём в трёх сетах, Лоренцо Музетти, Маркоса Гирона и Александра Бублика. Даниил начал свой матч довольно бодро – сделал брейк уже в 3-м гейме, а в концовке партии снова забрал подачу соперника – 6:2 за 31 минуту.

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Во втором сете была равная борьба. Теннисисты чётко держали свои подачи, не позволяя сопернику приблизиться даже к брейк-пойнтам. Ну а на тай-брейке у Даниила неожиданно разладилась игра. Он совершил несколько ошибок, которыми воспользовался Хуркач – 7:6 (7:2). В третьей партии россиянин сразу же взялся за дело. Он повёл с брейком 3:0, ещё на двух чужих подачах имел шансы, но их не реализовал, а вот свои геймы Медведев контролировал чётко и через 33 минуты вышел вперёд по сетам – 2:1. Четвёртая партия получилась очень упорной. Хуркач вцепился в 6-й гейм, добился брейк-пойнта, ещё 5 раз был счёт «ровно». Но Медведев выстоял. А когда Хуберт вёл в счёте 4:3, пошёл дождь и матч был прерван, а впоследствии перенесён на вторник.

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Доигрывание состоялось на центральном корте под крышей. То есть совсем в других условиях, чем накануне. Даниил неудачно включился в игру, много ошибался и в итоге потерял свой гейм, после чего Хуркач чётко подал на сет – 6:3. Кстати, это был вообще первый брейк поляка за поединок. Матч перешёл в пятый сет, в котором всё нужно было начинать с начала. Проблемы на подаче продолжились у россиянина и дальше. Первый свой гейм он удержал, а затем позволил Хуберту выиграть 12 из следующих 13 мячей – 1:3. Свою подачу россиянину затем наладить удалось, но было уже поздно. Медведев много ошибался, а поляк действовал практически безошибочно. Хуркач ходил часто к сетке, рисковал и частенько этот риск был оправдан. В итоге меньше чем за час после начала доигрывания всё было кончено. Поляк победил в пяти сетах – 2:6, 7:6, 3:6, 6:3, 6:3, а россиянин свой турнирный путь на Уимблдоне-2021 завершил.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2021, вторник. 15:35 МСК
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		7 7 3 6 6
6 		6 2 6 3 3
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Теперь после поражения в 1/8 финала Даниил Медведев по итогам турнира не сможет обойти Новака Джоковича в рейтинге ATP. Россиянину нужно было дойти до финала, и если там оказался бы Джокович, то победить его в очном матче. Не получилось! Напомним, такой же шанс был у Медведева на «Ролан Гаррос» — 2021, и он им тоже не воспользовался. Таким образом, в 1/4 финала Уимблдона выступит только Карен Хачанов. Его матч с канадцем Денисом Шаповаловым состоится в среду.

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