Роджер Федерер получил обидную «баранку» и не добрался до полуфинала Уимблдона

Роджер Федерер, который выигрывал Уимблдон рекордные 8 раз, не добрался до полуфинала этого знаменитого турнира. Причём в последнем сете швейцарец получил обидную «баранку». Из чемпионов турниров «Большого шлема» в сетке остался только Новак Джокович.

В среду на Уимблдоне определялись полуфиналисты мужского одиночного разряда. Россиянин Карен Хачанов уступил в пяти сетах канадцу Денису Шаповалову и не смог повторить результат Марата Сафина, который в 2008 году был в четвёрке лучших на этом знаменитом турнире. Действующий чемпион Новак Джокович без проблем в трёх партиях расправился с венгром Мартоном Фучовичем, который кругом ранее оказался сильнее Андрея Рублёва. Напомним, Джокович в этом году уже выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос» и имеет все шансы собрать так называемый «Золотой шлем» — то есть выиграть все 4 турнира «Большого шлема» и Олимпиаду. Кроме того, Новак вплотную подобрался к Надалю и Федереру по числу побед на «Шлемах» — у швейцарца и испанца таких успехов 20, а у Джоковича — пока 19.

Если у Джоковича пока 5 побед на Уимблдоне, то Роджер Федерер выигрывал этот турнир 8 раз. Это абсолютный рекорд. Швейцарец тоже добрался до четвертьфинала-2021. Но, в отличие от Джоковича, этот сезон у Федерера, можно сказать, только начинается. Год назад Роджер перенёс две операции на колене, после чего у него был очень длительный период восстановления. Весной швейцарец начал возвращаться в тур, но играл ограниченное число турниров. Главной целью Федерера был сезон на траве и Уимблдон. Роджер хотел показать хороший результат на своём любимом турнире. На пути к четвертьфиналу швейцарец последовательно обыграл Адриана Маннарино, Ришара Гаске, Кэмерона Норри и Лоренцо Сонего, отдав соперникам 3 сета. На Федерера выходил Даниил Медведев, но россиянина накануне неожиданно выбил из сетки в 1/8 финала поляк Хуберт Хуркач.

После выхода в 1/4 финала Федерер поделился ощущении о своём состоянии: «Приятно видеть, что работа, которую я проделал, окупилась и что я могу играть на высоком уровне в пятисетовых матчах. Когда ты молод, то не задаёшься такими вопросами. Но в моём возрасте всё уже не так однозначно. Я должен был снова доказать себе, что действительно могу выдержать длинную дистанцию на турнире «Большого шлема». Я даже готов был пойти на поражение ради информации. Просто ради того, чтобы понимать своё состояние и привести тело в форму к тому моменту, когда начнётся Уимблдон. Я хотел просыпаться и чувствовать себя хорошо, выходить на корт и играть пять сетов. И сейчас я именно так себя и чувствую. Это очень приятно. Посмотрим, сколько сил у меня ещё осталось».

Матч с Хуркачем начался для Федерера неудачно. В 4-м гейме ему удалось отыграться с тройного брейк-пойнта, однако следующую свою подачу швейцарец отдал — 2:4, а следом проиграл и весь сет — 3:6. В начале второй партии показалось, что Роджер преобразился. Он повёл с брейком — 3:0, но Хуберт сумел сделать обратный брейк в 7-м гейме, а затем сравнять счёт — 4:4. После этого теннисисты довели дело до тай-брейка, и там удача снова была на стороне Хуркача — 7:6 (7:4). Третью партию швейцарец откровенно «провалил» и позволил сопернику навесить себе обидную «баранку» — 6:0.

Так знаменитый швейцарец проиграл со счётом 0:6 в последнем сете и не добрался до 1/2 финала. Любопытно, что в XXI веке Федерер до этого лишь однажды получал «баранку». Это было в финале «Ролан Гаррос» — 2008 от Рафаэля Надаля. Отметим, что по итогам Уимблдона Роджер покинет топ-8. Его уже опередил Берреттини, но могут обойти и другие теннисисты. Теперь в мужской одиночной сетке остался только один чемпион турниров «Большого шлема» — Новак Джокович. В пятницу серб сыграет с Шаповаловым, а Хуркач — с победителем пары Берреттини — Оже-Альяссим.