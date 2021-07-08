В шаге от финала Уимблдона. Белоруска Соболенко уступила экс первой ракетке мира

Белоруска Арина Соболенко остановилась в шаге от финала Уимблдона. Она уступила в полуфинале экс первой ракетке мира Каролине Плишковой из Чехии.

Несмотря на то что в женском теннисе в последнее время не наблюдается стабильности, состав участниц полуфиналов Уимблдона-2021 оказался очень представительным. Это первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2019 Эшли Барти, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Анжелика Кербер, экс первая ракетка мира и финалистка US Open — 2016 Каролина Плишкова, а также 3-я ракетка мира Арина Соболенко. Белоруска в своей карьере неудачно играла на мэйджорах (максимум 4-й круг на US Open — 2018). Но у неё в активе 10 титулов WTA в одиночке, а также два «Шлема» в паре. Однако на этом Уимблдоне Соболенко разом побила свои рекорды — впервые пробилась и 1/4 финала, и в 1/2 финала.

Первыми в четверг на центральный корт вышли сражаться за путёвку в финал Эшли Барти и Анжелика Кербер. Немка начала матч с двойного брейк-пойнта, но реализовать свои шансы не смогла, а вот её соперница следом забрала чужую подачу и повела 3:0. Это преимущество австралийке удалось удержать до конца партии — 6:3. Второй сет оказался более упорным. Кербер сделала стартовый рывок — 3:0, но Барти не сдалась. В пятом гейме она добилась двух брейк-пойнтов, которыми, впрочем, не воспользовалась. Следующий шанс у австралийки появился во время подачи соперницы на сет, и Эшли сделала обратный брейк. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке. Барти повела 6:0, затем Кербер отыграла 3 матчбола, но на большее её не хватило. В финал вышла австралийка — 6:3, 7:6 (7:3), которая 10 лет назад здесь же стала чемпионкой юниорского турнира.

Выход Арины Соболенко в полуфинал Уимблдона-2021 — это исторический момент для белорусского тенниса. Последний раз представительница этой страны была в четвёрке лучших этого самого престижного теннисного турнира 9 лет назад. Тогда Виктория Азаренко дошла до полуфинала-2012 и уступила лишь будущей чемпионке Серене Уильямс. Арина же сейчас уверенно справилась с пятью соперницами, среди которых были Елена Рыбакина из Казахстана и Онс Жабер из Туниса. «Я очень рада, что оказалась в полуфинале. Матчи с Онс всегда сложные — она крутая теннисистка, восхитительный человек. Я очень рада, что смогла победить, — сказала Соболенко. — Атмосфера была невероятной, эмоции зашкаливали. Здорово, если со стороны кажется, что у меня всё очень легко получается. Иногда на траве бывает очень сложно что-то сделать с мячом. И я рада, что продолжаю выступать на турнире. Покрытие отлично подходит для моей игры, и я наслаждаюсь каждой секундой на корте».

Участницы второго полуфинала Соболенко и Плишкова до этого встречались дважды, и оба раза в тяжёлых трёх партиях победу праздновала белоруска — на траве Истбурна и харде Цинциннати-2018. Матч начался с атак Каролины, которую считают одной из главных специалисток женского тура по эйсам. Чешка уверенно держала свою подачу и заработала несколько брейк-пойнтов, однако реализовать их ей никак не удавалось. Особенно обидно ей должно быть за 4 потерянные возможности в 11-м гейме. Казалось, тай-брейк неизбежен, но Плишкова неожиданно провалила свой гейм, а на сетболе соперницы и вовсе сделала двойную ошибку — 5:7.

Во втором сете Каролина наладила свою подачу и уже больше не подпускала к ней соперницу. Белоруска тоже в целом чётко брала свои геймы, кроме небольшого провала в середине этого отрезка, что стоило ей потери сета — 4:6. Вновь в противостоянии этих теннисисток судьба матча решалась в третьей партии. Соболенко не успела настроиться на первый гейм и позволила сопернице тут же сделать брейк. В дальнейшем, как белоруска ни старалась, сравнять счёт в партии она так и не смогла. За 2 часа Каролина Плишкова одержала волевую победу — 5:7, 6:4, 6:4.

Так Арина Соболенко проиграла в полуфинале Каролине Плишковой и не сумела выйти в решающий матч главного турнира на траве. Тем не менее, белоруска с понедельника впервые станет 3-й ракеткой мира. Ну а Плишкова спустя пять лет снова оказалась в финале турнира «Большого шлема». На US Open — 2016 она не смогла справиться с Кербер. Сейчас ей предстоит встреча с первой ракеткой мира Эшли Барти.