Первой ракетке мира пришлось дважды подавать на титул. Барти – чемпионка Уимблдона-2021

Новой чемпионкой Уимблдона стала австралийка Эшли Барти. Но чтобы завоевать этот заветный трофей, первой ракетке мира пришлось дважды подавать на титул в финальном матче с Каролиной Плишковой.

Нечасто в последнее время обе теннисистки из топ-10 посева и бывшие участницы решающих матчей «Шлемов» играют в финале мэйджора. На «Ролан Гаррос» были две дебютантки – Крейчикова и Павлюченкова, в Австралии против Осаки играла 22-я ракетка турнира Дженнифер Брэйди, на осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 вместе с Софьей Кенин (4) выступала полька Ига Свёнтек, не имевшая посева. Предыдущий раз наиболее представительный состав был только на US Open – 2020, когда сражались экс-первые ракетки мира и чемпионки «Шлемов» Осака и Виктория Азаренко. И вот сейчас на Уимблдоне за главный приз вышли бороться первая ракетка мира и чемпионка «Ролан Гаррос» Эшли Барти, а также экс-первая ракетка мира и финалистка US Open – 2016 Каролина Плишкова из Чехии (8).

Барти дошла до финала очень уверенно, отдав лишь сет в первом круге Карле Суарес-Наварро. А затем в двух партиях справилась с Анной Блинковой, Катержиной Синяковой, недавней чемпионкой «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой, Айлой Томлянович и трёхкратной победительницей «Шлемов» Анжеликой Кербер. Отметим, что Эшли стала первой австралийкой, вышедшей в финал Уимблдона за 41 год. Последний раз это удалось сделать в 1980 году её соотечественнице, кумиру и наставнице Ивонн Гулагонг-Коули. Плишкова, наоборот, всех первых соперниц прошла без потерь сетов – Зиданшек, Векич, Мартинцову, Самсонову и Голубич, а вот в полуфинале с белоруской Ариной Соболенко уступила стартовый сет, но всё равно одержала победу. Каролина и Арина сделали в матче 32 эйса на двоих, тем самым побив рекорд Уимблдона девятилетней давности. Предыдущее достижение принадлежит американке Серене Уильямс и белоруске Виктории Азаренко. Они установили рекорд в 25 подач навылет во встрече в 2012 году.

До этого Барти и Плишкова играли 6 раз, и счёт личных встреч был 4-2 в пользу австралийки. Любопытно, что единственный до этого поединок на траве – в Ноттингеме-2016 – и единственный матч на «Шлеме» (на US Open – 2018) выиграла как раз чешская теннисистка. Эксперты разделились в своих прогнозах по поводу предстоящего финала. Так знаменитая Мартина Навратилова сказала перед финалом: «С чем в первую очередь придётся бороться Барти? Прежде всего, с подачей Плишковой. Она что-то изменила, честно говоря, это даже странно: ты имеешь такую сильную подачу и решаешься на кардинальные изменения. Это случилось после пандемии. Теперь Саша Бажин (тренер Плишковой. – Прим. «Чемпионата») требует от неё подбрасывать мяч ниже. Даже не уверена, что Каролина на 100% довольна этим, но результат феноменальный. А у Барти больше всего должна работать интуиция и скорость на приёме, чтобы завязывать розыгрыши. У Эшли тоже есть свои инструменты для борьбы: отличный бэкхенд, сильная подача, вариативный отскок. Она хорошо двигается, умеет играть у сетки, бить с лёта. В любом случае нас ждёт увлекательное сражение».

Эшли начала эту встречу бойко и повела 4:0. Многие наблюдатели тут же вспомнили, как пару месяцев назад в финале Рима Плишкова проиграла 0:6, 0:6 Иге Свёнтек: «Неужели опять будут две баранки?» Но Каролина взяла себя в руки, сумела сделать два брейка, впрочем, спасти сет уже не смогла – 3:6 за 28 минут. В начале второй партии Барти снова повела с брейком – 3:1, но Плишкова тут же отыгралась 3:3. Дальше девушки чётко брали свои подачи до счёта 5:5. Каролина повела в своём гейме 40:0, но решающее очко так и не смогла заработать. Австралийка выиграла 5 мячей подряд, сделала брейк – 6:5 и вышла подавать на титул. Но с этим давлением Эшли не правилась, а позволила сопернице перевести партию на тай-брейк. Там чешка быстро заработала солидное преимущество – 6:2, но затем начала проигрывать мяч за мячом. Однако тут ей помогла соперница, которая допустила двойную ошибку – 7:6 (7:4). Финал перешёл в третью партию, которой не было в решающем матче Уимблдона с 2012 года. Тогда Серена Уильямс победила Агнешку Радваньску.

В третьем сете Барти снова удался стартовый рывок, как и в первом. Она повела с брейком – 3:0. Каролина не стала её далеко отпускать, наладила свою подачу, но добраться до брейка так и не смогла. При счёте 5:3 Эшли второй раз за матч стала подавать на титул. На этот раз осечки не произошло. 6:3, 6:7, 6:3 почти за 2 часа борьбы.

Так Эшли Барти в трёх сетах победила в финале главного турнира на траве чешскую теннисистку Каролину Плишкову и стала первой австралийкой, выигравшей Уимблдон с 1980 года. Кроме того, Эшли стала первой теннисисткой, которая в XXI веке выиграла и юниорский (2011) и взрослый Уимблдон (2021). Барти укрепила своё лидерство в рейтинге WTA, а Плишкова после столь удачного турнира вернётся в ближайший понедельник в топ-10.