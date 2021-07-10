Вот это возвращение! После декрета Елена Веснина стала финалисткой уже второго «Шлема»

Елена Веснина стала финалисткой уже второго «Шлема» после возвращения из декретного отпуска. Вместе с Вероникой Кудерметовой она добралась до решающего матча Уимблдона-2021. Титул был так близок, но во втором сете наши девушки не реализовали два матчбола, а в третьем — тоже не подали на матч.

Уимблдон – не самый удачный для отечественных теннисистов турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. У мужчин в финале играл только Александр Метревели (1973), а у женщин в 2004 году победительницей стала Мария Шарапова. Зато в паре наши девушки много раз и доходили до финала, и выигрывали титул. Первый раз советские теннисистки стали чемпионками в 1991 году. В парном разряде первенствовали Лариса Савченко и Наталья Зверева. Через год Зверева защитила титул, уже выступая за СНГ, а в 2017-м первенствовали россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова. В миксте побеждали Елена Лиховцева (2002) и Вера Звонарёва (2006).

Возвращение из декретного отпуска бывшей первой ракетки мира в парном разряде Елены Весниной оказалось просто блестящим. Australian Open она пропустила, а затем начала набирать форму на весенних турнирах. На первом же своём турнире «Большого шлема» на кортах «Ролан Гаррос» Елена в миксте с Асланом Карацевым сразу же добралась до финала. И несмотря на то что российская пара уступила в решающем матче, это был прекрасный опыт, который помог Весниной получить необходимую уверенность.

На Уимблдоне Елена объединилась в пару с Вероникой Кудерметовой, и эта комбинация оказалась очень удачной. Путь до финала у россиянок получился непростым. Вначале они справились в двух сетах с дуэтами Павлюченкова/Рыбакина и Маттек-Сэндс/Мирза, а начиная с 3-го круга Елене и Веронике приходилось играть все три сета. Так они справились с американками Гауфф/Макнелли, а в 1/4 финала с первым дуэтом мира Крейчикова/Синякова (Чехия), причём в третьем сете наши девушки выиграли со счётом 9:7, отыгравшись с 4 матчболов. В полуфинале Веснина и Кудерметова оказались сильнее Доулхайд/Сэндерс.

В финале соперницами наших теннисисток стала 3-я пара турнира Се Шувэй/Элисе Мертенс. У спортсменки из Китайского Тайбэя в активе до этого было 3 парных титула на «Шлеме», а у бельгийки – два. Но россиянки уже набрали ход к решающему матчу и уже в 4-м гейме сделали брейк. Правда, их соперницы тут же отыгрались, однако в концовке партии Вероника и Елена снова сделали брейк – 6:3. Во втором сете россиянки уверенно держали свою подачу, а сами в середине партии сделали брейк. Но когда пришло время подавать на титул, соперницы нашего дуэта включили дополнительные обороты, отыграли 2 матчбола, сравняли счёт – 5:5, а затем выиграли ещё два гейма и перевели встречу в решающую партию – 7:5.

В третьем сете девушки чётко брали свои подачи, пока в 8-м гейме Мертенс и Шувэй не сделали брейк – 5:3. Теперь уже соперницы россиянок подавали на титул, но не справились с волнением – 5:5. После этого два гейма на подаче Мертенс и Шувэй прошли в упорной борьбе. У россиянок было 6 брейк-пойнтов, и наконец они опять получили возможность подать на матч – 7:6. Но снова упустили свой шанс – 7:7. А затем уже не удержали свою подачу и позволили соперницам довести матч до победы – 3:6, 7:5, 9:7.

Вот так наши красавицы Елена Веснина и Вероника Кудерметова не смогли завоевать титул на Уимблдоне. Тем не менее, Веснина после декретного отпуска сумела дойти уже до своего второго финала на «Шлеме». Напомним, что до этого Елена играла в решающем матче «Ролан Гаррос» в миксте с Асланом Карацевым. Вот это возвращение! Несмотря на поражение, наши девушки приобрели потрясающую игровую практику, которая им пригодится на следующих «Шлемах» и на Олимпиаде, стартующей совсем скоро.