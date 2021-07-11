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Финал Уимблдона-2021: Новак Джокович победил Маттео Берреттини, завоевал 20-й «Шлем» и сравнялся с Федерером и Надалем

Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера
Даниил Сальников
Ну вот и сбылась мечта Джоковича!
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В финале Уимблдона первый номер мирового рейтинга победил итальянца Маттео Берреттини.

134-й по счёту розыгрыш Уимблдона завершился победой Новака Джоковича. Так сбылась мечта сербского теннисиста, у которого теперь на счету тоже 20 побед на турнирах «Большого шлема», как у его главных конкурентов за последнее десятилетие — Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

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Состав участников решающего матча главного турнира на траве получился, можно сказать, уже традиционным. На последних четырёх мэйджорах неизменно в финал выходит первая ракетка мира Новак Джокович, а вот соперник у него всегда меняется. На осеннем «Ролан Гаррос» — 2020 сербу противостоял испанец Рафаэль Надаль, в Австралии-2021 против Новака играл россиянин Даниил Медведев, в Париже 4 недели назад с Джоковичем сражался грек Стефанос Циципас, и вот сейчас на Уимблдоне право помериться силами с первой ракеткой мира получил итальянец Маттео Берреттини (7-й номер посева).

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В полуфинале Берреттини в четырёх сетах справился с поляком Хубертом Хуркачем (14), который ранее сенсационно выбил из сетки россиянина Даниила Медведева (2) и швейцарца Роджера Федерера (6). Джокович же в трёх партиях одолел канадца Дениса Шаповалова (10). И если для Маттео этот финал стал первым в карьере на мэйджорах, то Новак пробился в решающий матч «Шлема» уже в 30-й раз в карьере, из которых в 19 случаях он праздновал успех.

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Перед этим турниром Джокович был чрезвычайно нацелен на победу. Во-первых, он хотел догнать по числу титулов на «Шлемах» Надаля и Федерера, у которых этих побед 20. А во-вторых, серб стремился собрать так называемый «Золотой шлем» — то есть выиграть за один сезон все 4 мэйджора, а также золотую медаль Олимпийских игр. Никому из мужчин ранее такого результата добиться не удалось. У женщин «Золотой шлем» собрала только немка Штеффи Граф в 1988 году.

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Большинство экспертов сходились во мнении, что Джокович не только сравняется с Надалем и Федерером, но и со временем уйдёт от них в отрыв. Так, бывший лидер мирового рейтинга и 7-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой считает: «Я скажу, что Роджер Федерер больше никогда не выиграет турнир «Большого шлема». Думаю, что Рафаэль Надаль победит ещё один раз, а вот Новак Джокович завоюет ещё 4-5 титулов — таков мой прогноз. Конечно, это зависит от здоровья и физической формы, но я считаю, что всё будет именно так». Ещё один семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер рассуждает примерно в том же ключе: «Думаю, у Джоковича получится собрать «Золотой шлем». Он выиграет Олимпиаду и завоюет 21-й трофей мэйджора на US Open. Пожалуй, в следующем году он выиграет ещё пару «Шлемов» и столько же — ещё через год. В результате у него будет 25-26 титулов на турнирах «Большого шлема». Джокович совершенно не выглядит на свои 34 года, скорее лет на 20, ведь он просто порхает по корту. Но даже с ним может что-то случиться, такое невозможно предугадать».

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До этой встречи Новак и Маттео играли два раза, и в обоих случаях победу праздновал Джокович — на групповом этапе Итогового чемпионата ATP — 2019 и совсем недавно в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2021. Новак быстрее вошёл в игру в финале Уимблдона, спасся с брейк-пойнта в первом гейме, а зато потом сам сделал брейк — 3:1. При счёте 5:2 у серба был сетбол на приёме, но он его не реализовал, а затем не смог подать на партию. Берреттини сравнял счёт — 5:5, и судьба сета решалась на тай-брейке, где удачливее был итальянец — 7:6 (7:4).

Уимблдон-2021. Мужчины. Сетка

После удачной концовки стартовой партии Маттео то ли не успел восстановиться, то ли слишком рано поверил в возможный успех, но начало второго сета он просто провалил — позволил Джоковичу сделать два брейка подряд, и серб повёл 4:0. Затем при счёте 5:2 итальянец смог отыграть подачу на сет — 5:3, затем спас три сетбола в своём гейме, но следом Новак подал на сет под ноль — 6:4. Тут надо сказать, что Берреттини, конечно, очень выручала его пушечная мощная подача, а кроме того, он нередко хорошо играл на приёме, особенно на второй подаче серба. Длительные же розыгрыши чаще оставались за первой ракеткой мира.

В третьем сете опять всё началось с брейка Джоковича — 3:1. Маттео подбирался к брейк-пойнтам, но в самый ответственный момент соперник был начеку и не позволял ему перевернуть ход событий. Этого единственного брейка Новаку хватило, чтобы взять партию — 6:4 и повести 2:1 по сетам. В 4-й партии Берреттини удерживал свою подачу, по сравнению с предыдущими сетами, довольно долго, пока в 7-м гейме Джокович не получил первый брейк-пойнт. И серб сразу же использовал свой шанс — 4:3. Следом Новак взял свою подачу и получил три матчбола на приёме, и реализовал эту возможность — 6:7, 6:4, 6:4, 6:3 за 3,5 часа.

Уимблдон (м). Финал
11 июля 2021, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 6 6  
7 7 		4 4 3  
             
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

Вот так первый номер мирового рейтинга победил в финале Уимблдона итальянца Маттео Берреттини, в 6-й раз завоевал на этом турнире главный трофей и выиграл уже за карьеру 20-й титул на турнирах «Большого шлема». Теперь Новак Джокович догнал по этому показателю лидеров Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

Все титулы Новака Джоковича на турнирах «Большого шлема» (20):
Australian Open — 9 (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021)
«Ролан Гаррос» — 2 (2016, 2021)
Уимблдон — 6 (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021)
US Open — 3 (2011, 2015, 2018)

Впереди у Джоковича ещё две цели на этот год — Олимпиада в Токио и US Open. Если он завоюет и эти два титула, то войдёт в историю как первый представитель мужского тенниса, собравший «Золотой шлем».

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