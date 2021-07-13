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Роджер Федерер пропустит Олимпиаду в Токио, на которой мечтал выиграть золото, есть ли смысл возвращаться в тур? Опрос

Федерер отказался от Олимпиады, но хочет вернуться в тур. А есть ли смысл возвращаться?
Даниил Сальников
Роджер Федерер пропустит Олимпиаду в Токио
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Комментарии
Знаменитый швейцарец мечтал о золоте Олимпиады, но в итоге в Токио не поедет. Что будет с карьерой Федерера дальше?

Роджер Федерер отказался от выступления на Олимпиады из-за усугубившейся травмы ноги. При этом 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» хочет вернуться в тур ещё этим летом. А есть ли смысл возвращаться и что будет дальше с карьерой Федерера? Примите участие в нашем опросе.

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Главными целями Роджера Федерера в этом сезоне были выступления на Уимблдоне и Олимпиаде в Токио. Знаменитый швейцарец, который весь прошлый год пропустил из-за травмы ноги и операции, не скрывал, что все турниры, в которых он принимал участие с марта, включая «Ролан Гаррос», он рассматривает исключительно как подготовку к двум важным для себя событиям. Но в итоге на Уимблдоне, где он является рекордсменом по числу титулов (8), Федерер не то что не пробился в полуфинал, но ещё и получил в 3-м сете обидную «баранку» от поляка Хуркача. И вот пришло сообщение, что Роджер в итоге в Токио и вовсе не поедет.

Роджер Федерер получил обидную «баранку» и не добрался до полуфинала Уимблдона Роджер Федерер получил обидную «баранку» и не добрался до полуфинала Уимблдона

В своих соцсетях Федерер, который мечтал о золоте Олимпиады, сделал официальное заявление по поводу своего отказа от участия в Играх в Токио: «По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за неё на расстоянии». Напомним, что в 2008 году вместе со Стэном Вавринкой Федерер выиграл золото в парном разряде, а в 2012 году завоевал серебро в одиночке.

Как нетрудно заметить, теннисист ссылается на усугубившуюся травму колена, из-за которой не может поехать в Токио, но при этом говорит, что хочет вернуться в тур ещё этим летом. Вполне возможно, что он рассчитывает принять участие в US Open – 2021 и паре турниров перед ним. Вопрос только в том – будет ли в этом смысл? Напомним, что в этом сезоне Федерер начал выступать с марта и за это время провёл 13 матчей, из которых 9 выиграл и 4 проиграл. В отличие от большинства других теннисистов, у швейцарца очень небольшая игровая практика. И вот опять он уходит на восстановительный период, после которого снова нужно будет набирать форму.

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Очень обидно за Легенду тенниса. Понятно, что он старается вернуться, но есть ощущение, что его стратегия возвращения пока терпит крах. Команде Федерера необходимо подумать о будущем любимца публики. Ведь каждое подобное поражение, как от Хуркача в 1/4 финала Уимблдона, просто унижает знаменитого чемпиона. История тенниса знает немало случаев, когда даже возрастные теннисисты после травм добивались успеха и поднимались наверх. Сам Роджер это тоже проходил. Возможно, сейчас ему нужны интенсивные спарринги с кем-то из перспективных молодых теннисистов. Или же швейцарцу нужно провести серию на турнирах низкой категории. Что «Ролан Гаррос», что Уимблдон показали, что Федереру не хватает автоматизма в действиях, мобильности и уверенности в себе. А это приходит с игровой практикой и победами.

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Мнение читателей:

romsanych
Вот очень жаль. Понятно, что не в лучшей форме, но эта Олимпиада, какая бы она ни была, вероятно могла стать для него последней.

ardoxer
Такое ощущение что Роджер последний сезон играть будет. Травма на травме, да и возраст уже солидный. И так молодец, что в 39 играет на высшем уровне.

tresh24
Пора бы уходить. Жаль, что и моменты красивые для ухода уже упущены.

bolelshikrogera
Думаю, Роджер победит старость и покажет ещё себя.

Если у вас не грузится опрос, можно пройти его по ссылке.

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