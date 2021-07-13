Федерер отказался от Олимпиады, но хочет вернуться в тур. А есть ли смысл возвращаться?

Роджер Федерер отказался от выступления на Олимпиады из-за усугубившейся травмы ноги. При этом 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» хочет вернуться в тур ещё этим летом. А есть ли смысл возвращаться и что будет дальше с карьерой Федерера? Примите участие в нашем опросе.

Главными целями Роджера Федерера в этом сезоне были выступления на Уимблдоне и Олимпиаде в Токио. Знаменитый швейцарец, который весь прошлый год пропустил из-за травмы ноги и операции, не скрывал, что все турниры, в которых он принимал участие с марта, включая «Ролан Гаррос», он рассматривает исключительно как подготовку к двум важным для себя событиям. Но в итоге на Уимблдоне, где он является рекордсменом по числу титулов (8), Федерер не то что не пробился в полуфинал, но ещё и получил в 3-м сете обидную «баранку» от поляка Хуркача. И вот пришло сообщение, что Роджер в итоге в Токио и вовсе не поедет.

В своих соцсетях Федерер, который мечтал о золоте Олимпиады, сделал официальное заявление по поводу своего отказа от участия в Играх в Токио: «По ходу травяного сезона, к сожалению, я испытывал проблемы с коленом и смирился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Я невероятно разочарован, представление Швейцарии на играх всегда было для меня честью и важной частью карьеры. Я уже начал реабилитацию и надеюсь вернуться в тур уже этим летом, просто чуть позже. Желаю команде Швейцарии удачи, буду усердно болеть за неё на расстоянии». Напомним, что в 2008 году вместе со Стэном Вавринкой Федерер выиграл золото в парном разряде, а в 2012 году завоевал серебро в одиночке.

Как нетрудно заметить, теннисист ссылается на усугубившуюся травму колена, из-за которой не может поехать в Токио, но при этом говорит, что хочет вернуться в тур ещё этим летом. Вполне возможно, что он рассчитывает принять участие в US Open – 2021 и паре турниров перед ним. Вопрос только в том – будет ли в этом смысл? Напомним, что в этом сезоне Федерер начал выступать с марта и за это время провёл 13 матчей, из которых 9 выиграл и 4 проиграл. В отличие от большинства других теннисистов, у швейцарца очень небольшая игровая практика. И вот опять он уходит на восстановительный период, после которого снова нужно будет набирать форму.

Очень обидно за Легенду тенниса. Понятно, что он старается вернуться, но есть ощущение, что его стратегия возвращения пока терпит крах. Команде Федерера необходимо подумать о будущем любимца публики. Ведь каждое подобное поражение, как от Хуркача в 1/4 финала Уимблдона, просто унижает знаменитого чемпиона. История тенниса знает немало случаев, когда даже возрастные теннисисты после травм добивались успеха и поднимались наверх. Сам Роджер это тоже проходил. Возможно, сейчас ему нужны интенсивные спарринги с кем-то из перспективных молодых теннисистов. Или же швейцарцу нужно провести серию на турнирах низкой категории. Что «Ролан Гаррос», что Уимблдон показали, что Федереру не хватает автоматизма в действиях, мобильности и уверенности в себе. А это приходит с игровой практикой и победами.

Мнение читателей:



romsanych

Вот очень жаль. Понятно, что не в лучшей форме, но эта Олимпиада, какая бы она ни была, вероятно могла стать для него последней.



ardoxer

Такое ощущение что Роджер последний сезон играть будет. Травма на травме, да и возраст уже солидный. И так молодец, что в 39 играет на высшем уровне.



tresh24

Пора бы уходить. Жаль, что и моменты красивые для ухода уже упущены.



bolelshikrogera

Думаю, Роджер победит старость и покажет ещё себя.

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