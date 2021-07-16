Крабы и прогулки на катере. Сборная России по теннису готовится на Сахалине к Олимпиаде

Видеозарисовки о том, как Рублёв, Хачанов, Веснина, Карацев и другие наши теннисисты проводят время на предолимпийском сборе.

Сборная России по теннису готовится на Сахалине к старту Олимпиады в Токио. Кроме интенсивных тренировок наши ребята знакомятся с местной фауной и неописуемыми красотами. Сахалинские крабы и прогулки на катере – куда уж без этого! Посмотрите подборку видео со сбора наших олимпийцев.

Едва завершился Уимблдон, как гостеприимный Южно-Сахалинск распахнул свои двери для представителей сборной России по теннису. Место для предолимпийского сбора мастеров ракетки выбрано неслучайно. От этого областного центра всего около 1500 км до олимпийской столицы. Географически Южно-Сахалинск и Токио находятся в одном часовом поясе, но Япония живёт по поясному времени, а восточный регион России – со сдвигом на 2 часа. Так что акклиматизация для наших теннисистов после прилёта из Европы должна пройти плавно. Первыми на сахалинский сбор прилетели 24-й номер мировой классификации Аслан Карацев, тренерский штаб и в качестве спарринга Ричард Музаев. Кстати дуэт Карацев/Музаев стал чемпионом Универсиады-2017 в Китайском Тайбэе. Тренировки, конечно, никто не отменял, но как не полюбоваться местными красотами с катера?

Ну а когда подъехали Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (25), Елена Веснина (SR), Вероника Кудерметова (33), Екатерина Александрова (34) и Анастасия Павлюченкова (18), тренировки пошли интенсивнее и веселее. Всем – и спортсменам, и тренерам – разместиться на корте даже было непросто.

Конечно же, теннисистов, которые приехали на сбор, сразу же стали тестировать на коронавирус. Ведь сейчас, когда до старта Олимпиады остаются считаные дни, участились случаи положительных результатов уже по прилёту в Токио. Пока у сборной России все тесты отрицательные.

На время сборов пришёлся День рождения одного из тренеров нашей команды – Игоря Андреева. Именинник угостил всех шикарным блюдом.

Сахалинский краб – это, видимо, что-то потрясающее. Игроки сборной оценили.

Живут наши олимпийцы и все члены делегации в современном курортном отеле, расположенном рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой – в 10 минутах езды от делового района города Южно-Сахалинска. По словам вице-президента ФТР Алексея Селиваненко, корты, на которых занимаются сейчас ребята, аналогичны тем, что будут на турнире в Токио.

Изначально планировалось, что в российской теннисной команде будет 4 мужчины и 6 женщин. Но ещё во время Уимблдона стало известно, что в Токио не выступит Дарья Касаткина (31), а затем выяснилось, что получила травму бронзовый призёр Олимпиады в Пекине-2008, которая на это раз должна была выступать в паре с Весниной. Пришлось срочно делать замены. Веснину заявили и на одиночку, и она же сыграет в дуэте с другой партнёршей – Вероникой Кудерметовой. Напомним, что Веснина/Кудерметова только что дошли до финала на Уимблдоне. А вот второй пары от России в женском разряде не будет. Тем не менее, российский состав выглядит внушительно и намерен побороться за медали.

Как нетрудно заметить, среди участников сбора не хватает 2-й ракетки мира Даниила Медведева. Но поклонникам российского тенниса волноваться не стоит – финалист двух «Шлемов» сейчас готовится по своему графику в Академии Муратоглу на юге Франции. Даниил прибудет сразу в Токио.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Mouratoglou Tennis Academy

Ну а у основной части российской сборной планы такие: в воскресенье, 18 июля вся делегация прямым чартерным рейсом отправится в Токио. Жеребьёвка олимпийского теннисного турнира состоит 22 июля, а сами соревнования пройдут с 24 июля по 1 августа.