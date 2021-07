Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить?

Джокович выиграл в этом году уже три «Шлема». Если победит в Токио и на US Open, то повторит достижение Штеффи Граф 1988 года.

Первая ракетка мира Новак Джокович в сезоне-2021 всерьёз нацелился на «Золотой шлем». Есть ли сейчас вообще такой теннисист, который может его остановить?

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович, который за свою карьеру уже выиграл 20 титулов на турнирах «Большого шлема», в этом олимпийском году как никогда близок к полному прохождению квеста под названием «Собери календарный «Золотой шлем». Новаку уже удалось в 2021-м выиграть три мэйджора — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Осталось победить на Олимпийских играх и US Open. Тогда Джокович сумеет повторить уникальное достижение Штеффи Граф образца 1988 года. Тогда немка стала чемпионкой всех четырёх «Шлемов» и выиграла золотую медаль на Играх в Сеуле. Новак прошёл уже 60% этого квеста. Осталось 40%.

В мужском теннисе победа одного игрока на трёх первых «Шлемах» предыдущий раз была лишь в 1969 году. Тогда австралиец Род Лэйвер сумел в итоге собрать весь календарный «Большой шлем», поставив победную точку на US Open. У Джоковича были две суперпопытки. В 2015 году он выиграл в Австралии, на Уимблдоне и US Open, на «Ролан Гаррос» сумел остановить в 1/4 финала «Короля грунта» Рафаэля Надаля, но в финале неожиданно проиграл швейцарцу Стэну Вавринке. В 2016-м олимпийском году у серба появилась возможность собрать «Золотой шлем». Он опять выиграл Australian Open, затем победил на «Ролан Гаррос», и когда уже пошли предсказания специалистов о его будущем триумфе в конце сезона, то неожиданно на Уимблдоне Новак был остановлен в 3-м круге американцем Сэмом Куэрри. Впрочем, Олимпиаду и US Open серб в том году тоже не выиграл. Что же будет сейчас?

В олимпийский Токио Джокович приехал, конечно же, с невероятной мотивацией выиграть наконец золото. Ведь все его предыдущие попытки так и не увенчались успехом. На своей дебютной Олимпиаде в Пекине-2008 серб уверенно добрался до полуфинала, где уступил в трёх сетах будущему чемпиону Надалю, но в матче за бронзовую медаль Джокович смог победить американца Джеймса Блэйка. На Играх-2012 в Лондоне серб снова дошёл до 1/2 финала, где опять проиграл будущему чемпиону — Энди Маррею, а в матче за бронзу уступил ещё и аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро. Все тому же дель Потро Джокович проиграл и на Олимпиаде-2016 в Рио. Причём это случилось уже в первом круге.

Любопытно, что сейчас дель Потро, который никак не может восстановиться после нескольких операций, внимательно следит за продвижением Джоковича в квесте «Золотой шлем» и даже написал ему в одной из соцсетей шутливое напутствие: «Буду смотреть! На этот раз у тебя есть шанс, амиго». Давайте посмотрим на эти шансы для Джоковича в Токио. В первом круге лидер мирового рейтинга играет с боливийцем Уго Дельеном. Затем соперником серба может стать кто-то из пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Тьяго Монтейро (Бразилия). Первым сеяным соперником на пути к золоту для Джоковича может стать в 3-м круге испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина (16). А вот в 1/4 финала Новак может выйти на россиянина Андрея Рублёва (5), если, конечно, тот пройдёт на старте японца Кея Нисикори, а затем других теннисистов. И вот тут интересный момент. Из всей этой перечисленной группы игроков только у Нисикори есть опыт побед над Джоковичем. Японец его обыгрывал дважды при 16 поражениях.

А дальше уже у целой группы потенциальных соперников Джоковича по полуфиналу есть в активе победы над сербом. Если учитывать только сеяных теннисистов, то россиянин Аслан Карацев (11) выиграл у Новака на турнире в Белграде-2021, итальянец Лоренцо Сонего (13) — в Вене-2020, а немец Александр Зверев (4) — в финалах Рима-2017 и Итогового чемпионата ATP — 2018. Что касается вероятных соперников по финалу Токио, которые идут навстречу Джоковичу в другой половине сетки, то из всех сеяных только три теннисиста когда-либо обыгрывали Новака. Карен Хачанов (12) победил серба в финале «Мастерса» в Париже-2018, Стефанос Циципас (3) — на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019, а Даниил Медведев (2) — на «Мастерсах» в Монте-Карло и Цинциннати-2019, а также на Итоговом чемпионате ATP — 2020.

Если Джокович выиграет Олимпиаду в Токио, то для успешного завершения квеста «Золотой шлем» ему нужно будет победить ещё и на US Open. Может ли серба кто-то остановить в Нью-Йорке? Варианты есть. Кроме вышеназванных игроков, опыт побед над Новаком имеют прежде всего 20-кратные чемпионы турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые уже заявились на последний мэйджор сезона. А также стоит отметить австрийца Доминика Тима, испанца Роберто Баутиста-Агута, австралийца Ника Кирьоса. Кстати, последний как-то сказал: «Не так важно, сколько мэйджоров Новак в итоге выиграет. Для меня он никогда не будет величайшим. Я дважды играл с ним, и он не смог меня победить. Он не может быть величайшим игроком всех времён».

Так всё-таки, может ли кто-то остановить Джоковича и помешать ему в 2021 году собрать «Золотой шлем»? Проголосуйте!

Если у вас не грузится опрос, можно пройти его по ссылке.