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Новак Джокович пытается собрать в 2021 году «Золотой шлем»: ещё нужно выиграть Токио и US Open, кто его остановит? Опрос

Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить?
Даниил Сальников
Первая ракетка мира Новак Джокович
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Джокович выиграл в этом году уже три «Шлема». Если победит в Токио и на US Open, то повторит достижение Штеффи Граф 1988 года.

Первая ракетка мира Новак Джокович в сезоне-2021 всерьёз нацелился на «Золотой шлем». Есть ли сейчас вообще такой теннисист, который может его остановить?

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Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович, который за свою карьеру уже выиграл 20 титулов на турнирах «Большого шлема», в этом олимпийском году как никогда близок к полному прохождению квеста под названием «Собери календарный «Золотой шлем». Новаку уже удалось в 2021-м выиграть три мэйджора — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Осталось победить на Олимпийских играх и US Open. Тогда Джокович сумеет повторить уникальное достижение Штеффи Граф образца 1988 года. Тогда немка стала чемпионкой всех четырёх «Шлемов» и выиграла золотую медаль на Играх в Сеуле. Новак прошёл уже 60% этого квеста. Осталось 40%.

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В мужском теннисе победа одного игрока на трёх первых «Шлемах» предыдущий раз была лишь в 1969 году. Тогда австралиец Род Лэйвер сумел в итоге собрать весь календарный «Большой шлем», поставив победную точку на US Open. У Джоковича были две суперпопытки. В 2015 году он выиграл в Австралии, на Уимблдоне и US Open, на «Ролан Гаррос» сумел остановить в 1/4 финала «Короля грунта» Рафаэля Надаля, но в финале неожиданно проиграл швейцарцу Стэну Вавринке. В 2016-м олимпийском году у серба появилась возможность собрать «Золотой шлем». Он опять выиграл Australian Open, затем победил на «Ролан Гаррос», и когда уже пошли предсказания специалистов о его будущем триумфе в конце сезона, то неожиданно на Уимблдоне Новак был остановлен в 3-м круге американцем Сэмом Куэрри. Впрочем, Олимпиаду и US Open серб в том году тоже не выиграл. Что же будет сейчас?

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В олимпийский Токио Джокович приехал, конечно же, с невероятной мотивацией выиграть наконец золото. Ведь все его предыдущие попытки так и не увенчались успехом. На своей дебютной Олимпиаде в Пекине-2008 серб уверенно добрался до полуфинала, где уступил в трёх сетах будущему чемпиону Надалю, но в матче за бронзовую медаль Джокович смог победить американца Джеймса Блэйка. На Играх-2012 в Лондоне серб снова дошёл до 1/2 финала, где опять проиграл будущему чемпиону — Энди Маррею, а в матче за бронзу уступил ещё и аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро. Все тому же дель Потро Джокович проиграл и на Олимпиаде-2016 в Рио. Причём это случилось уже в первом круге.

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Любопытно, что сейчас дель Потро, который никак не может восстановиться после нескольких операций, внимательно следит за продвижением Джоковича в квесте «Золотой шлем» и даже написал ему в одной из соцсетей шутливое напутствие: «Буду смотреть! На этот раз у тебя есть шанс, амиго». Давайте посмотрим на эти шансы для Джоковича в Токио. В первом круге лидер мирового рейтинга играет с боливийцем Уго Дельеном. Затем соперником серба может стать кто-то из пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Тьяго Монтейро (Бразилия). Первым сеяным соперником на пути к золоту для Джоковича может стать в 3-м круге испанец с русскими корнями Алехандро Давидович-Фокина (16). А вот в 1/4 финала Новак может выйти на россиянина Андрея Рублёва (5), если, конечно, тот пройдёт на старте японца Кея Нисикори, а затем других теннисистов. И вот тут интересный момент. Из всей этой перечисленной группы игроков только у Нисикори есть опыт побед над Джоковичем. Японец его обыгрывал дважды при 16 поражениях.

Олимпиада-2020. Мужчины. Сетка

А дальше уже у целой группы потенциальных соперников Джоковича по полуфиналу есть в активе победы над сербом. Если учитывать только сеяных теннисистов, то россиянин Аслан Карацев (11) выиграл у Новака на турнире в Белграде-2021, итальянец Лоренцо Сонего (13) — в Вене-2020, а немец Александр Зверев (4) — в финалах Рима-2017 и Итогового чемпионата ATP — 2018. Что касается вероятных соперников по финалу Токио, которые идут навстречу Джоковичу в другой половине сетки, то из всех сеяных только три теннисиста когда-либо обыгрывали Новака. Карен Хачанов (12) победил серба в финале «Мастерса» в Париже-2018, Стефанос Циципас (3) — на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019, а Даниил Медведев (2) — на «Мастерсах» в Монте-Карло и Цинциннати-2019, а также на Итоговом чемпионате ATP — 2020.

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Если Джокович выиграет Олимпиаду в Токио, то для успешного завершения квеста «Золотой шлем» ему нужно будет победить ещё и на US Open. Может ли серба кто-то остановить в Нью-Йорке? Варианты есть. Кроме вышеназванных игроков, опыт побед над Новаком имеют прежде всего 20-кратные чемпионы турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, которые уже заявились на последний мэйджор сезона. А также стоит отметить австрийца Доминика Тима, испанца Роберто Баутиста-Агута, австралийца Ника Кирьоса. Кстати, последний как-то сказал: «Не так важно, сколько мэйджоров Новак в итоге выиграет. Для меня он никогда не будет величайшим. Я дважды играл с ним, и он не смог меня победить. Он не может быть величайшим игроком всех времён».

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Так всё-таки, может ли кто-то остановить Джоковича и помешать ему в 2021 году собрать «Золотой шлем»? Проголосуйте!

Если у вас не грузится опрос, можно пройти его по ссылке.

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Теги Теннис ATP Новак Джокович Опрос •••

Заглавное фото: Julian Finney/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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