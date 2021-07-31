Когда грунт уходит из-под ног. Трик-шоты и другие красивые розыгрыши на турнире в Кицбюэле

Завершается грунтовый сезон. В Кицбюэле, который находится в живописных австрийских Альпах, проходит один из последних турниров, где специалисты игры на песчаном покрытии могут показать своё умение. Трик-шоты и другие красивые розыгрыши в нашем видеообзоре.

Каспер Рууд проводит феноменальный сезон. В 2021 году он выиграл на грунте уже 27 матчей, а за два года – 44. Это больше, чем любой другой теннисист в туре. В рейтинге норвежец тоже поднимается стремительно: полтора года назад он забрался в топ-50, в сентябре был уже в топ-25, а сейчас занимает наивысшую для себя строчку – 14-ю. При этом многие специалисты уверены, что совсем скоро будет и десятка, и пятёрка, и, возможно, первая строчка. В июле же Каспер решил воспользоваться относительно лёгкими сетками и тем, что большинство теннисистов делают ставку на Олимпиаду. За три недели в Бостаде, Гштааде и Кицбюэле норвежец сыграл всего с одним теннисистом топ-50, и это был Бенуа Пэр, занимающий 49-е место в рейтинге.

В полуфинале турнира в Австрии соперником первого сеяного был француз Артур Риндеркнеш, который располагается на 91-й строчке. Интересно, что француз в июле играл на тех же турнирах, при этом тоже довольно успешно: четвертьфиналы в Швеции и Швейцарии и полуфинал в Австрии. С пятой попытки Артур наконец преодолел четвертьфинальный барьер: это произошло в матче против уставшего Филипа Краиновича – 6:4, 6:1. Рууд тоже сейчас не свеж, однако на матч с французом его хватило. Вполне логично, что Артур сильно волновался в своём первом полуфинале на уровне ATP, и уже куда более опытный Каспер этим воспользовался, сразу сделав брейк. При счёте 4:1 теннисисты более чем на полтора часа покинули корт из-за сильнейшего дождя, а после возобновления игры Риндеркнеш действовал уже на равных. Он ни разу не отдал свою подачу, однако не цеплялся и на приёме. Всё зависело от первого мяча: если мощная подача попадала, то Рууду было очень тяжело, а вот на втором мяче, когда завязывался обмен на задней линии, перевес имел уже норвежец. Касперу хватило запаса в дебютной партии, чтобы повести 1-0, а во втором сете всё решилось на очень упорном тай-брейке. Там теннисисты регулярно делали мини-брейки. Норвежец упустил двойной матчбол, затем отыграл сетбол, а на третьем матчболе принял сильную подачу в тело, после чего Риндеркнеш сыграл в коридор: 6:3, 7:6 (9:7).

В финале Рууд встретился с Педро Мартинесом, который и до полуфинала ATP добрался впервые. Там он играл с Даниэлем Альтмайером, который оказался на этой стадии вторую неделю подряд: в Умаге он более чем за три часа уступил Ришару Гаске. Матч в Кицбюэле тоже получился трёхсетовым. Даниэль блестяще играл в первой партии, отменно подавал (за весь сет он отдал только два очка на первой подаче), ходил вперёд и мало ошибался, но, как оказалось, выложил все свои козыри в дебюте. Затем в игре нестабильного немца наступил спад, который, по сути, так и не закончился. В какой-то момент Даниэль даже попробовал выполнить трик-шот между ног: получилось эффектно, но не эффективно. Вот так грунт уходит из-под ног.

Во втором и третьем сетах преимущество Мартинеса не вызывало сомнений. Он немного занервничал во втором сете, когда при 5:1, 30:0 допустил три двойные, но огромный перевес испанец не упустил, а в третьем сете просто переигрывал на задней линии подуставшего немца, которому уже совсем не помогала подача. 4:6, 6:3, 6:3 – есть первый финал для Педро! В решающем матче задача была намного труднее. Рууд стал первым игроком за два года, который за три недели дошёл до трёх финалов. В 2019-м это удалось Даниилу Медведеву: Вашингтон (поражение от Ника Кирьоса), Монреаль (поражение от Рафаэля Надаля) и Цинциннати (победа над Давидом Гоффеном). А последним игроком, который за три недели завоевал три титула, был Энди Маррей в октябре 2011-го: Бангкок, Токио и Шанхай.