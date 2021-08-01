Его не остановить! Каспер Рууд выиграл третий турнир за три недели

Каспера Рууда не остановить! За три недели он выиграл уже третий турнир: вслед за Бостадом и Гштаадом он покорил Кицбюэль и повторил достижение Энди Маррея, который в октябре 2011 года тоже победил на трёх соревнованиях в течение трёх недель.

В пятницу и субботу безупречно отработали австрийские метеорологи. Они с 90%-й вероятностью прогнозировали дождь во второй половине обоих дней и оказались правы. В пятницу возникла полуторачасовая пауза в матче Каспера Рууда и Артура Риндеркнеша, а в субботу дождь сильно повлиял на ход финала турнира в Кицбюэле между Руудом и Педро Мартинесом. Организаторы поставили решающий матч на 16:30 по местному времени, и, как выяснится позже, это было ошибочное решение. Финал стартовал вовремя, но уже через несколько геймов пошёл небольшой дождь. К тому моменту, как Каспер выиграл первый сет 6:1, в австрийских Альпах пошёл уже настоящий ливень. Пауза продолжалась несколько часов, после чего теннисисты вернулись на корт. Правда, ненадолго. Они сыграли только три гейма, а затем снова полило.

Организаторы очень не хотели переносить доигровку на воскресенье, поэтому постоянно сдвигали время возможного возобновления финала. Несколько раз защитный настил снимался, корт готовился к выходу теннисистов, но затем снова начинался дождь. В какой-то момент организаторы уже объявили, что если в субботу доиграть финал не получится, то он возобновится в 9:00 в воскресенье. Тем не менее в 22:10 теннисисты всё же снова появились на площадке. Пауза помогла Мартинесу, который в первой партии только ошибался, а во второй сумел прибавить и по крайней мере держал свою подачу. А в самой концовке сета неожиданная раздача подарков пришла от Рууда, который допустил четыре ошибки справа и под ноль отдал свою подачу — 4:6.

В третьем сете Каспер снова начал играть на своём уровне и быстро повёл 5:1. Педро сумел взять два гейма, но не более того — 6:1, 4:6, 6:3. Спустя более чем семь часов с начала матча Рууд добился победы и завоевал третий титул подряд, повторив достижение Энди Маррея, который оформил свой хет-трик в 2011 году. Несмотря на позднее время, церемония награждения получилась красивой и интересной. Трофеи за финал и за победу своим молодым людям вынесли девушки Каспера и Педро, заранее переодевшиеся в традиционные австрийские наряды. После обязательных речей Рууду вручили шампанское, которое он открыл прямо на корте. «У меня до сих пор мурашки. Это потрясающе! Я знал, что могу выиграть третий турнир подряд, поэтому сильно нервничал в конце финала. Я очень рад, что три недели закончены и что я победил на каждой из них!» — рассказал чемпион, который теперь переместился на 12-е место в рейтинге.

Сейчас Касперу надо немного отдохнуть, а затем начнётся подготовка к US Open. Норвежец провёл прекрасный грунтовый сезон и завоевал четыре титула, но теперь надо переходить на не столь удобное для него покрытие — хард. Впереди крупные турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати, а в конце августа начнётся Открытый чемпионат США.