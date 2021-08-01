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Турнир ATP-250 в Кицбюэле: Каспер Рууд завоевал титул, самые красивые розыгрыши финала, награждение, видео

Его не остановить! Каспер Рууд выиграл третий турнир за три недели
Илья Рывлин
Каспер Рууд выиграл третий турнир за три недели
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Каспер Рууд повторил рекорд Энди Маррея. Видеообзор самых красивых и интересных розыгрышей Открытого чемпионата Австрии.

Каспера Рууда не остановить! За три недели он выиграл уже третий турнир: вслед за Бостадом и Гштаадом он покорил Кицбюэль и повторил достижение Энди Маррея, который в октябре 2011 года тоже победил на трёх соревнованиях в течение трёх недель.

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В пятницу и субботу безупречно отработали австрийские метеорологи. Они с 90%-й вероятностью прогнозировали дождь во второй половине обоих дней и оказались правы. В пятницу возникла полуторачасовая пауза в матче Каспера Рууда и Артура Риндеркнеша, а в субботу дождь сильно повлиял на ход финала турнира в Кицбюэле между Руудом и Педро Мартинесом. Организаторы поставили решающий матч на 16:30 по местному времени, и, как выяснится позже, это было ошибочное решение. Финал стартовал вовремя, но уже через несколько геймов пошёл небольшой дождь. К тому моменту, как Каспер выиграл первый сет 6:1, в австрийских Альпах пошёл уже настоящий ливень. Пауза продолжалась несколько часов, после чего теннисисты вернулись на корт. Правда, ненадолго. Они сыграли только три гейма, а затем снова полило.

Организаторы очень не хотели переносить доигровку на воскресенье, поэтому постоянно сдвигали время возможного возобновления финала. Несколько раз защитный настил снимался, корт готовился к выходу теннисистов, но затем снова начинался дождь. В какой-то момент организаторы уже объявили, что если в субботу доиграть финал не получится, то он возобновится в 9:00 в воскресенье. Тем не менее в 22:10 теннисисты всё же снова появились на площадке. Пауза помогла Мартинесу, который в первой партии только ошибался, а во второй сумел прибавить и по крайней мере держал свою подачу. А в самой концовке сета неожиданная раздача подарков пришла от Рууда, который допустил четыре ошибки справа и под ноль отдал свою подачу — 4:6.

В третьем сете Каспер снова начал играть на своём уровне и быстро повёл 5:1. Педро сумел взять два гейма, но не более того — 6:1, 4:6, 6:3. Спустя более чем семь часов с начала матча Рууд добился победы и завоевал третий титул подряд, повторив достижение Энди Маррея, который оформил свой хет-трик в 2011 году. Несмотря на позднее время, церемония награждения получилась красивой и интересной. Трофеи за финал и за победу своим молодым людям вынесли девушки Каспера и Педро, заранее переодевшиеся в традиционные австрийские наряды. После обязательных речей Рууду вручили шампанское, которое он открыл прямо на корте. «У меня до сих пор мурашки. Это потрясающе! Я знал, что могу выиграть третий турнир подряд, поэтому сильно нервничал в конце финала. Я очень рад, что три недели закончены и что я победил на каждой из них!» — рассказал чемпион, который теперь переместился на 12-е место в рейтинге.

Сейчас Касперу надо немного отдохнуть, а затем начнётся подготовка к US Open. Норвежец провёл прекрасный грунтовый сезон и завоевал четыре титула, но теперь надо переходить на не столь удобное для него покрытие — хард. Впереди крупные турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати, а в конце августа начнётся Открытый чемпионат США.

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Теги Теннис ATP Видео ATP-250 Каспер Рууд •••

Заглавное фото: instagram.com/casperruud

Источник: «Чемпионат»

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