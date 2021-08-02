Король Атланты. Джон Иснер завоевал шестой титул в Джорджии

Джон Иснер в шестой раз победил на турнире в Атланте. 36-летний ветеран обновил собственный рекорд и стал самым возрастным чемпионом этого соревнования. В решающем матче он взял реванш у Брэндона Накасимы за поражение на предыдущей неделе в полуфинале Лос-Кабоса.

До предыдущей недели Джон Иснер завоевал 15 титулов ATP, из них 13 в США, а треть из этих 15 – в Атланте. Он провёл на этих соревнованиях без учёта финала 40 матчей и выиграл 35. Только дважды Джон уступал в этом городе до финала: в полуфинале 2012 года Энди Роддику и в 1/8 финала в 2019 году Райлли Опелке. Почему Иснер так хорошо играет в Атланте? «Мне нравится погода, мне нравятся условия, мне нравятся болельщики», — говорит теперь уже шестикратный чемпион. От себя добавим, что ещё американцу очень подходит это время года: в июле и августе у него завоёвано 12 титулов. Совсем недавно Джон объявил, что он и его супруга Мэдисон ждут появления третьего ребёнка: в сентябре 18-го родилась дочь Хантер Грэйс, а в октябре 19-го – сын Джон Хоббс.

Брэндон Накасима младше чемпиона на 17 лет: ему только 19. Неделю назад уроженец Сан-Диего вышел в свой первый финал на турнире в Лос-Кабосе, при этом в четвертьфинале с Джорданом Томпсоном он отыграл тройной матчбол. В полуфинале был повержен Иснер, но в решающем матче Накасима ничего не смог противопоставить Кэмерону Норри – 2:6, 2:6. Брэндон обладает отличный подачей, хотя и не является гигантом: его рост составляет 185 см. Помимо подачи он делает ставку на удар справа и на игру у сетки. Во втором и третьем сетах полуфинала с Эмилом Руусувуори (3:6, 6:4, 6:3) его первая подача работала просто изумительно: он выиграл 32 очка из 33. В финале процент оказался ниже. Джон честно признался, что ещё неделю назад почти ничего не знал о Накасиме, но матч в Лос-Кабосе (5:7, 4:6) оказался для него очень полезным. Действительно, выводы были сделаны, хотя первый сет мог завершиться с таким же счётом, как и неделю назад: первый брейк-пойнт в матче возник в 12-м гейме, но Иснер отыграл сетбол хорошей подачей, затем спас ещё один сетбол на тай-брейке и вырвал победу со счётом 7:6 (10:8).

Во втором сете равная борьба шла первые девять геймов, а в 10-м у Накасимы подвисла подача. Джон заработал тройной матчбол, затем ещё один, однако Брэндон смело играл на всех мячах, ходил вперёд и вытащил тяжелейший гейм. Правда, дойти до тай-брейка так и не удалось: на пятом матчболе Накасима допустил двойную. 7:6 (10:8), 7:5 – теперь Иснера можно называть королём Атланты! Брэндону же не стоит расстраиваться. Он за две недели дошёл до двух финалов ATP, забрался в топ-100 и стал четвёртым самым молодым игроком первой сотни (после Карлоса Алькараса, Янника Синнера и Лоренцо Музетти). Наверняка Накасима ещё наведёт шороху на уже более крупных турнирах в США и Канаде в преддверии US Open.

Брэндон, кстати, собирается играть на этой неделе в Вашингтоне: он получил уайлд-кард и попал в первом круге на Алексея Попырина, а во втором может встретиться с Даниэлем Эвансом. Иснер же после первого титула за два года решил взять небольшой перерыв. В середине августа пройдут два «Мастерса-1000» в Торонто и Монреале, а в конце месяца стартует Открытый чемпионат США.