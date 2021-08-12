Шоумен и бунтарь. Подача между ног, твинеры и другие нестандартные удары Ника Кирьоса

Австралиец Ник Кирьос, даже когда проигрывает матчи, не перестаёт радовать публику нестандартными ударами. Каждый его выход на корт превращается в шоу. Соперников он раздражает, судей удивляет, а зрители остаются в восторге. Посмотрим самые интересные и красивые розыгрыши с участием австралийца на турнире в Атланте.

Австралиец Ник Кирьос почти всегда дарит зрителям шоу, при этом вне зависимости от уровня своей игры. Сейчас Ник Кирьос находится в плохой форме: впервые с 2017 года он проиграл в трёх матчах подряд. Неудачные выступления можно объяснить травмами: он не играл с Australian Open до Уимблдона из-за травмы шеи, а на Уимблдоне снялся по ходу матча третьего круга из-за повреждения мышц брюшного пресса. Австралиец пропустил и Олимпиаду, но не из-за травмы, по крайней мере не только из-за неё: Нику не понравилось, что Игры прошли без зрителей. «Я не хочу играть при пустых трибунах. Я играю ради болельщиков. Я люблю создавать шоу, я люблю, чтобы зрители были соучастниками матча», — говорил Кирьос.

Зато Ник активно выступает на US Open Series. В Атланте зрелищный бунтарь победил Кевина Андерсона, но затем началась серия из трех поражений подряд: от Кэмерона Норри, Макензи Хьюза (в Вашингтоне) и от Райли Опелки (на этой неделе в Торонто). Кстати, в матче с Опелкой произошёл новый скандальный эпизод: Ник утверждал, что в конце тай-брейка второго сета Райли при выполнении удара коснулся сетки, но судья этого не заметил: «Ты вообще куда смотришь? Он коснулся сетки, а ты молчишь! Бред какой-то, твое решение стоило мне сета», — говорил Ник по ходу матча. А несколько недель назад Ник был в лучшем настроении: ему удалось победить в Атланте Андерсона со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Уже в первом сете австралиец попробовал необычную подачу снизу, выполнив ее между ног. Кевин принял, но в сетку.

В самом начале второго сета Ник порадовал зрителей твинером. Мяч полетел достаточно глубоко, и Андерсон тоже сумел ответить лишь в сетку.

Встреча с Кэмероном Норри во втором круге не получилась. Англичанин уверенно победил 6:1, 6:4. Из этого матча выделим суперрозыгрыш в начале второй партии, когда Ник отлично действовал в обороне, доставал сумасшедшие мячи, а затем, уже перейдя в атаку, ошибся при выполнении удара с лета в прыжке. В любом случае публика получила большое удовольствие.

Ещё в феврале входивший в топ-25 Ник сейчас занимает только 80-е место в рейтинге. На турнир в Торонто ему выдали специальное приглашение, но в Цинциннати на следующей неделе, похоже, он не сыграет. Теперь шоумен и бунтарь готовится всех развлекать на турнире, который подходит для этого лучше всего: US Open. В Нью-Йорке всегда любят яркие личности и проявление эмоций и индивидуальности, а учитывая, что Кирьос постоянно радует и удивляет зрителей, скучно с ним не будет.