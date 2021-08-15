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Даниил Медведев вышел в финал на «Мастерсе» в Канаде, повторив результат-2019 – один американский подаван уже повержен

Медведев снова в финале! Россиянин поборется за главный приз на «Мастерсе» в Торонто
Даниил Сальников
Даниил Медведев
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В полуфинале Даниил уверенно справился с американцем Джоном Иснером. Впереди ещё один представитель из США.

Даниил Медведев поборется за главный приз на «Мастерсе» в Торонто. Едва для россиянина началась американская серия турниров, как он снова в финале. Так же было и в 2019 году.

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На первом же турнире после досадной неудачи на Олимпиаде в Токио Даниил Медведев попал в довольно сложное положение. На «Мастерсе» в Торонто россиянин испытывает определённое давление – во-первых, он посеян под 1-м номером, что накладывает на него дополнительную ответственность, а во-вторых, ему необходимо подтвердить статус финалиста. В 2019 году Медведев добрался до решающего матча, но уступил Рафаэлю Надалю. На этот раз испанец из-за травмы был вынужден сняться, а первая ракетка мира Новак Джокович и вовсе пропустил турнир. Так что главными фаворитами канадского «Мастерса» называли Даниила Медведева и грека Стефаноса Циципаса.

Торонто-2021. ATP Masters-1000. Сетка

Посеянный под 3-м номером Циципаса уверенно шёл по сетке. Он обыграл француза Уго Умбера, россиянина Карена Хачанова и норвежца Каспера Рууда. А вот в полуфинале Стефанос попал на американского «подавана» Райлли Опелку и не справился с ним. Два сета соперники брали свои подачи и присматривались к чужим. А после обмена победами на тай-брейках в третьей решающей партии именно американец сделал единственный брейк в матче и впервые в карьере пробился в финал «Мастерса».

Торонто. 1/2 финала
14 августа 2021, суббота. 22:05 МСК
Стефанос Циципас
3
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 4 4
6 2 		7 7 6
         
Райлли Опелка
32
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

У Даниила Медведева турнирный путь в Торонто тоже был непростым. Первый сет на турнире россиянин проиграл Александру Бублику из Казахстана. Даниил боролся в том матче не только с соперником, но и с погодой. В поединок вмешивались то жара, то дождь. Но всё-таки Медведев смог победить в трёх сетах. Дальше он уверенно справился с австралийцем Джеймсом Даквортом, а в четвертьфинале россиянин снова проиграл стартовую партию Хуберту Хуркачу. Казалось, что повторится история с Уимблдоном, когда Даниил уступил поляку. Но на этот раз Медведев вытащил две оставшиеся партии на тай-брейках и во время рукопожатия сказал сопернику: «Ты сегодня играл лучше. Извини, что я победил».

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев высоко оценил игру Медведева в полуфинале: «Хороший матч. В первом сете Медведев не вработался, играл свою подачу неважно. Дальше же Даня свою подачу не проигрывал. Было состязания подач, Хуркач играл уверенно, брейк-пойнтов практически не было. Равный матч с равными возможностями. Даня после перенесённого коронавируса потихоньку обретает себя, это радует. В силу того, что соперник хорошо держал подачу, у Медведева было не особо много вариантов. Здорово, что Медведев ровно играл, начиная со второго сета».

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В полуфинале Даниилу Медведеву противостоял американец Джон Иснер, который выиграл до этого 9 матчей с учётом титула в Атланте. Иснер считается одним из главных «подаванов» тура. Но помимо своих зубодробительных подач американец неплохо играет и на задней линии. Неудивительно, что на «Мастерсе» в Торонто в 3-м круге он сумел выбить из сетки россиянина Андрея Рублёва. Медведев с Иснером до этого поединка встречались только один раз – в рамках ATP Cup – 2020, и тогда россиянин блестяще справился с главным оружием американца – 6:3, 6:1.

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Полуфинал в Торонто мало отличался от того, что было на ATP Cup – 2020. Во-первых, Даниил сам безупречно подавал, стараясь не затягивать свои геймы. А во-вторых, россиянин чётко «читал» подачу соперника и ловил его на ошибках. Уже в 3-м гейме Медведев сделал брейк, повёл 3:1, 4:2, а потом взял ещё одну подачу соперника и уверенно довёл сет до победы – 6:2. Во второй партии он сразу сделал брейк, повёл 2:0, выиграв, таким образом, 5 геймов подряд. У Иснера по-прежнему ничего не получалось ни на приёме, ни на подаче. Он с трудом взял два своих гейма, и на этом борьба закончилась. 6:2, 6:2 за 56 минут – полный разгром американского «подавана».

Торонто. 1/2 финала
15 августа 2021, воскресенье. 03:10 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Джон Иснер
30
США
Джон Иснер
Д. Иснер

Вот так Даниил Медведев в полуфинале «Мастерса» в Торонто уверенно справился с американцем Джоном Иснером. Впереди ещё один представитель из США – Райлли Опелка. Это уже 4-й финал Медведева в этом сезоне и 19-й в карьере. Напомним, что в концовке года Даниилу нужно защитить около 6000 рейтинговых очков.

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Теги Теннис ATP Даниил Медведев Джон Иснер •••

Заглавное фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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