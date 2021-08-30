Рублёв остановил на US Open хорватского гиганта. Карловичу не помогли даже 18 эйсов

Даже 18 эйсов не помогли хорватскому гиганту Иво Карловичу в матче с Рублёвым на US Open. Андрей стал первым среди россиян во втором круге Открытого чемпионата США — 2021.

В Нью-Йорке стартовал 141-й по счёту розыгрыш Открытого чемпионата США. Он разыгрывается с 1881 года и ни разу с тех пор не прерывался, как другие турниры «Большого шлема». Не остановили US Open ни две мировые войны в первой половине XX века, ни пандемия коронавируса в 2020-м. На этот раз в мужской сетке оказались пятеро россиян. К привычной уже четвёрке — Медведев, Рублёв, Хачанов и Карацев — добавился ещё Евгений Донской, пробившийся в основу через сито квалификации. В первый день в расписании значились матчи троих из них — Донского, Рублёва и Медведева.

Олимпийский чемпион в миксте Андрей Рублёв после возвращения в тур из Японии на втором же турнире сумел дойти до финала. На «Мастерсе» в Цинциннати он сенсационно обыграл в полуфинале 1-го номера посева Даниила Медведева и лишь в решающем матче уступил олимпийскому чемпиону в одиночном разряде Александру Звереву. Это была неплохая заявка на успех на US Open, где в 2020 году он дошёл до 1/4 финала.

В соперники Рублёву по первому кругу попался хорватский гигант Иво Карлович (рост 211 см), который выше Андрея на 23 см. Карловича не без основания считают в туре одним из главных специалистов по подачам навылет. За карьеру Иво наколотил более 13 тысяч эйсов и опередил даже своего знаменитого соотечественника Горана Иванишевича. Также Карловичу некоторое время принадлежал рекорд по скорости подачи — 251 км в час. Кроме того, хорват является самым возрастным игроком тура. 28 февраля ему исполнилось 42 года. Чтобы оказаться в основной сетке US Open — 2021, Иво пришлось пробиваться через сито квалификации. «Пройти квалификацию на Открытом чемпионате США — это огромный заряд уверенности, потому что в последний раз я выигрывал три матча подряд два года назад. В прошлом году не участвовал в соревнованиях. После двух лет паузы я могу выиграть три матча подряд за три дня без выходных, это действительно отличный результат. Сейчас я себя ощущаю на 30 лет».

Рублёв до этого с Иво ещё не встречался, но в этом году он дважды проиграл такому же «подавану», как Карлович — американцу Джону Иснеру. Поэтому неудивительно, что хорват верил в свои шансы: «Рублёв — отличный игрок, но мне всё равно кажется, что у меня будет шанс, если я всё сделаю правильно. Знаю, что ему, похоже, неудобен мой стиль игры, поэтому у меня должны появиться возможности. Мне нечего терять. Я всегда чувствовал, что у меня всё под контролем. Если настрой правильный, если я мотивирован и спокоен, то чувствую, что могу победить любого».

Матч начался с того, что Рублёв сразу сделал брейк и повёл 3:0. Хорват не успел войти в игру, чем россиянин и воспользовался. Потом у Карловича пошли эйсы один за другим, но было уже поздно — 6:3 в пользу Андрея. Во втором сете не было ни одного брейк-пойнта. Дело дошло до тай-брейка, на котором преуспел россиянин — 7:6 (7:3). Третья партия была похожа на первую — снова Рублёв вырвался вперёд — 3:0 и больше не упускал преимущества – 6:3, 7:6, 6:3 за полтора часа.

Так Андрей Рублёв преодолел барьер первого круга на US Open — 2021, несмотря на 18 эйсов Карловича. Вне зависимости от выступления россиянина в Нью-Йорке по итогам этого турнира он сможет обойти в рейтинге сразу двух чемпионов Открытого чемпионата США последних лет — Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Так как они отказались от участия в соревновании из-за травм, у них сгорят по 2000 очков. Возможно, это поможет Рублёву стать 5-й ракеткой мира. Но есть и другие конкуренты.