Американская публика простила Медведева. Россиянин успешно стартовал на US Open – 2021

Россиянин Даниил Медведев успешно стартовал на US Open – 2021. Кажется, американская публика простила его за эпатажное поведение в 2019-м.

На стартовавшем US Open в рядах россиян уже есть потери. Квалифаер Евгений Донской навязал серьёзную борьбу 12-му номеру посева Феликсу Оже-Альяссиму. Но всё же был вынужден уступить в четырёх сетах за 4 часа – 6:7, 6:3, 6:7, 6:7. Зачехлила ракетку и Анна Блинкова, проигравшая за час Валентини Грамматикопулу из Греции – 3:6, 2:6. Зато Екатерина Александрова (32), Дарья Касаткина (25), Камилла Рахимова (LL) и Андрей Рублёв (5) успешно пробились во второй круг. Причём Александрова и Рахимова сыграют друг с другом.

Завершал программу первого дня финалист US Open – 2019 Даниил Медведев, посеянный здесь под 2-м номером. Для россиянина сейчас каждый старт в конце сезона – это огромный вызов, ведь ему нужно подтверждать довольно внушительное количество очков, заработанных в 2019-2020 годах. В частности, на этом турнире ему нужно защитить 1200 очков. Медведева называют одним из главных фаворитов нынешнего розыгрыша. Напомним, что два последних чемпиона – Надаль и Тим снялись с соревнования из-за травм, а 1-я ракетка мира Новак Джокович находится в шаге от того, чтобы собрать сезонный «Большой шлем». Серб уже выиграл в 2021-м Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, и для полной коллекции ему не хватает лишь титула в Нью-Йорке.

Медведев настроен решительно и не скрывает свои максимальные цели на турнир: «Джокович просто потрясающий. Но хочу сказать, что сделаю всё возможное, чтобы у каждого из «Большой тройки» осталось по 20 побед на турнирах «Большого шлема». Уверен, что Новак хочет выиграть 45 мэйджоров и играть до тех пор, пока ему не исполнится 55 лет. Но мы здесь, чтобы сыграть с ним на одном уровне и победить его. Мы здесь для того, чтобы не дать ему выиграть US Open. Если говорить только за себя, то я хочу выиграть US Open. Мне всё равно, с кем играть в финале — с победителем квалификации или с Новаком. Я просто хочу выиграть этот турнир».

В 2019 году, когда Даниил дошёл на US Open до финала, у него сложились непростые взаимоотношения с американской публикой. На нескольких матчах они явно болели против россиянина. Эта реакции только заводила нашего игрока и придавала ему дополнительную энергию. В 2020-м турнир прошёл без зрителей, и вот сейчас публика вновь вернулась на трибуны. И Медведев с нетерпением ждал новой встречи со своими поклонниками и недоброжелателями: «Сложно спрогнозировать, как на меня отреагирует публика – будут ли на трибунах те же люди и если да, помнят ли они о 2019-м? Очень интересно, как в первом матче на меня отреагирует толпа. Я надеюсь, что раз наши отношения закончились на хорошей ноте, в этом году всё пойдёт хорошо. Я люблю публику в Нью-Йорке. 2019 год был потрясающим во всех отношениях. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы показать теннис хорошего уровня и таким образом заставить фанатов поддерживать меня».

В соперники по первому кругу Медведеву достался 35-летний Ришар Гаске, который старше Даниила на 10 лет. Теннисисты до этого встречались дважды и обменялись победами. Француз выиграл в Монпелье-2018, а россиянин – в Санкт-Петербурге – 2020. В первом сете Гаске удалось навязать Даниилу борьбу. Лишь на первой подаче француза у Медведева были брейк-пойнты, которые он так и не реализовал. А в дальнейшем соперники уверенно держали свои подачи, пока в 10-м гейме россиянин снова не получил шансы и на этот раз сделал брейк – 6:4 за 49 минут.

Второй сет тоже начался с попыток Медведева взять чужую подачу. У него было два брейк-пойнта, но Гаске отразил угрозу. Однако в 6-м гейме Даниил сделал брейк – 4:2 и уверенно довёл партию до победы – 6:3. Любопытно, что публика встретила Медведева вполне благосклонно. После вызывающего поведения в Нью-Йорке в 2019 году Даниил, кажется, смог подружиться со зрителями. Те с удовольствием аплодировали удачным и эффектным ударам россиянина.

В третьей партии преимущество Даниила было ещё более ощутимым. Французский ветеран всё чаще не поспевал за ударами Медведева, делала ошибки, а россиянин этим пользовался. Гаске смог взять только стартовую подачу, а затем Даниил выиграл 6 геймов подряд – 6:4, 6:3, 6:1 за 2 часа борьбы.

Вот так Даниил Медведев успешно стартовал на US Open – 2021. Его соперником по 2-му кругу будет немец Доминик Кёпфер, которого россиянин победил как раз на US Open – 2019.