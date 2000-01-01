Как Мария Шарапова покорила Америку
В 2004 году Шарапова впервые выиграла «Шлем»
Мария сенсационно обыграла в финале Уимблдона саму Серену
В 2006-м в Нью-Йорке 19-летняя Мария была одной из фавориток
Она без проблем добралась до полуфинала, не отдав ни сета
В полуфинале Мария справилась с Моресмо – 6:0, 4:6, 6:0
В финале была повержена Жюстин Энен – 6:4, 6:4.
Во время награждения на Шарапову упала крышка от кубка
После победы на US Open – 2006 Мария выиграла ещё 3 «Шлема»
Как Мария Шарапова покорила Америку
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