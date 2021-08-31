Слетать в космос быстрее, чем сходить в душ? Скандал из-за туалетного перерыва разгорается

Стефаноса Циципаса снова обвинили в том, что он слишком долго ходит в туалет. На этот раз претензии предъявил Энди Маррей.

На US Open – 2021 разгорается скандал из-за туалетного перерыва. Энди Маррей считает, что в космос слетать быстрее, чем Стефаносу Циципасу сходить в душ.

Всего пару недель назад в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати между Циципасом и Зверевым разразился скандал. Немец обвинил своего соперника в том, что тот использует туалетный перерыв, чтобы получить по телефону подсказки от своего отца и тренера. Тогда многие вспомнили, что Стефанос выражал мнение о том, что в теннисе надо разрешить коучинг, то есть подсказки тренера во время матча по примеру Кубка Дэвиса и ATP Cup. А что касается Зверева, то ему напомнили, как он сам использовал телефон во время финала ATP в Лондоне-2019 против того же Циципаса.

И вот прошло не так много времени, как Стефаноса опять обвинили в жульничестве. На этот раз недовольство выразил британец Энди Маррей. В матче 1-го круга US Open – 2021 Стефанос ушёл на туалетный перерыв, прихватив с собой прозрачный пакет с вещами, видимо, чтобы не было никаких подозрений. Однако, по мнению Маррея, Стефанос ходил в душ подозрительно долго. «Он жульничает. Мне никогда не требовалось так много времени, чтобы сходить в туалет. Вы с этим ничего не делаете. Мы можем поговорить об этом после матча, но это важно именно сейчас», — обратился Энди к судье на вышке.

В итоге Циципас всё же обыграл Маррея в пяти сетах за 4 часа 49 минут, а после матча высказался по поводу обвинения британца: «Если ему есть что мне сказать, то нам нужно обсудить это вдвоём. Мы должны разобраться, что пошло не так. Не думаю, что я нарушил какие-то правила. Я следовал всем инструкциям, как и другие. Да, нам есть о чём поговорить с ним. Я не думаю о том, что он чувствует, когда сам играю. Это не мой приоритет. Пока я следую правилам и предписаниям ATP — всё нормально. Я ничего не имею против Энди. Абсолютно ничего».

Матч закончился, но страсти не утихали. Маррей в «Твиттере» написал: «Факт дня. Стефаносу Циципасу требуется в два раза больше времени, чтобы сходить в туалет, чем Джеффу Безосу, чтобы слетать в космос. Интересно». Любопытно, что через какое-то время на этот твит отреагировал брат Стефаноса – Петрос Циципас: «Никогда не ожидал такого поведения от теннисной легенды». Однако позже Петрос удалил этот твит.

Теннисная общественность забыла о матчах US Open и обсуждает только туалетный скандал. Высказались, кажется, почти все знаменитости. Общее мнение – Стефанос не нарушил правила, однако регламент туалетного перерыва прописан не чётко, и это надо менять. «Всё в рамках действующих правил, но Энди Маррей прав. Я давно говорю, что туалетные перерывы и медицинские тайм-ауты могут быть элементами жульничества. Я видел гораздо худшие вещи, чем этот инцидент. Могут ли бегуны, отстающие в марафоне, остановить забег, чтобы отдохнуть? Необходимо серьёзно пересмотреть правила игры в теннис! Есть множество спорных вещей в нашей игре, которые требуют изменений», — сказал чемпион Уимблдона-1987 Патрик Кэш.

Высказался по этой теме и бывший теннисный судья Ричард Ингс, который принимал участие в разработке «туалетного регламента». По его мнению, сделать так, чтобы все были довольны, — практически нереально: «Это я написал правила туалетных перерывов, и установить временные ограничения на поход в туалет очень сложно. Я пробовал статистический анализ среднего времени перерыва, но подозреваю, что есть выдающиеся случаи. К тому же у главных кортов туалеты рядом. С маленьких кортов до ближайшей уборной, возможно, придётся идти сотни метров через толпу зрителей. А у женских туалетов ещё бывают длинные очереди. Нужно, чтобы правила были справедливыми для всех игроков. Создать такие правила, которыми ещё и невозможно будет злоупотреблять. Но это очень трудно».