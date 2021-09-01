Даниил Медведев впервые заработал за год больше 1 миллиарда рублей. Как ему это удалось

По данным Forbes, Даниил Медведев впервые заработал за год больше 1 миллиарда рублей ($ 13,9 млн). Подробно объясняем, как ему это удалось.

Ни для кого не секрет, что теннисная элита зарабатывает деньги не только за счёт призовых, которые получает на турнирах, но и за счёт спонсорских и рекламных контрактов. Причём можно как Федерер не играть почти целый год и получить солидную прибавку только за имя. Так, по данным Forbes, Роджер за прошлый сезон (если считать с US Open — 2020) заработал на корте $ 600 тыс. Зато за пределами корта он получил $ 90 млн. Японка Наоми Осака на корте заработала $ 5,1 млн, а вне корта — $ 55 млн. Среди топ-10 теннисистов по заработкам лишь три человека смогли получить за участие в турнирах больше, чем вне корта – это Доминик Тим, Стефанос Циципас и Эшли Барти.

Лидеры по доходам среди теннисистов за 12 месяцев, в млн долларов:



1. Роджер Федерер (Швейцария) – 90,6 (призовые – 0,6 + контракты – 90)

2. Наоми Осака (Япония) – 60,1 (5,1 + 55)

3. Серена Уильямс (США) – 41,8 (1,8 + 40)

4. Новак Джокович (Сербия) – 38 (8 + 30)

5. Рафаэль Надаль (Испания) – 27 (4 + 23)

6. Кей Нисикори (Япония) – 26 (1 + 25)

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8. Доминик Тим (Австрия) – 8,9 (4,9 + 4)

9. Стефанос Циципас (Греция) – 8,1 (4,1 + 4)

10. Эшли Барти (Австралия) – 5,8 (3,8 + 2) 1. Роджер Федерер (Швейцария) – 90,6 (призовые – 0,6 + контракты – 90)2. Наоми Осака (Япония) – 60,1 (5,1 + 55)3. Серена Уильямс (США) – 41,8 (1,8 + 40)4. Новак Джокович (Сербия) – 38 (8 + 30)5. Рафаэль Надаль (Испания) – 27 (4 + 23)6. Кей Нисикори (Япония) – 26 (1 + 25)7. Даниил Медведев (Россия) – 13,9 (5,9 + 8)8. Доминик Тим (Австрия) – 8,9 (4,9 + 4)9. Стефанос Циципас (Греция) – 8,1 (4,1 + 4)10. Эшли Барти (Австралия) – 5,8 (3,8 + 2)

Даниил Медведев в прошлом году впервые оказался в этом рейтинге «Форбса». Тогда он занял седьмое место, заработав $ 11,8 млн. По тогдашнему курсу это было чуть меньше миллиарда рублей (886,2 млн рублей). Причём призовые из них составили $ 7,3 млн, а рекламные доходы — $ 4,5 млн. Сейчас картина немного изменилась. Медведев по-прежнему на седьмом месте по заработкам среди теннисистов: как женщин, так и мужчин, но получил он на $ 2,1 млн больше, чем в 2020-м, впервые превысив планку в 1 миллиард рублей. Как же ему это удалось?

Прежде всего, нужно сказать, что Медведев впервые сумел получить за год больше доходов от рекламных и коммерческих контрактов, чем за свои выступления на корте. Из этих $ 13,9 млн (по нынешнему курсу 1,018 млрд рублей) призовые составили $ 5,9 млн, а заработок вне корта — $ 8 млн. Снижение призовых объясняется тем, что из-за пандемии турниры пересмотрели политику начисления выплат за участие в соревнованиях. Существенно были снижены премиальные для победителей и финалистов. Даниил за этот промежуток времени дошёл до решающих стадий на нескольких крупных турнирах. Так за полуфинал US Open — 2020 он получил $ 800 000, за победу на «Мастерсе» в Париже — € 225 210, за титул на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне-2020 — $ 1 564 000, за финал Australian Open – 2021 – $ 1 152 750, за выигранный «Мастерс» в Торонто — $ 370 290. Были ещё победы на турнирах ATP-250, но там суммы призовых, мягко говоря, скромные.

Ещё в 2019 году сразу после финала US Open Даниил сумел заключить контракты автоконцерном BMW и российским финансовым брендом Tinkoff. До этого, весной 2019 года, Медведев подписал экипировочное соглашение, сменив Lotto на Lacoste. Кроме того, россиянин заключил партнёрский договор со швейцарским часовым брендом Bovet. А буквально на прошлой неделе Даниил анонсировал сделку с компанией HyperX, производящей игровые аксессуары.

На нынешнем US Open Даниил Медведев посеян под вторым номером. Выше россиянина только лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который пытается собрать сезонный «Большой шлем». Если Медведеву удастся дойти до финала, то он заработает – $ 1,25 млн, а если в Нью-Йорке впервые выиграет турнир «Большого шлема», то получит чек на сумму $ 2,5 млн.