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US Open — 2021: Даниил Медведев и Андрей Рублёв пробились в 3-й круг, они могут встретиться в 1/2 финала

Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге!
Даниил Сальников
US Open: Медведев и Рублёв пробились в 3-й круг
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Два самых высокорейтинговых российских теннисиста могут встретиться в 1/2 финала.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пробились в 3-й круг US Open – 2021. Наши парни уверенно идут по сетке навстречу друг другу.

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На US Open – 2021 завершились матчи 1-го круга. Из пяти российских мужчин, попавших в основную сетку, во второй раунд пробились трое – Медведев, Рублёв и Карацев. У женщин из 10 представительниц России в 1/32 финала прошли 6 человек – Касаткина, Рахимова, Александрова, Грачёва, Павлюченкова и Самсонова.

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Первыми из российских мужчин борьбу за выход в третий круг начали Андрей Рублёв и Даниил Медведев. В отличие от Медведева, который играл на центральном корте под крышей, Рублёву пришлось сражаться на третьей по значимости площадке – Новый Грэндстэнд, и его матч несколько раз прерывался из-за дождя. В соперники нашему теннисисту достался цепкий испанец Педро Мартинес-Портеро, занимающий 75-е место в мировом рейтинге. В этом году 24-летний Мартинес-Портеро впервые пробился в финал турнира ATP-250 – в Кицбюэле он проиграл Касперу Рууду. Несмотря на то что Андрей и Педро – ровесники, в официальных матчах ATP-тура они до этого не встречались.

US Open – 2021. Мужская сетка

Как ни странно, Рублёв, посеянный в Нью-Йорке под очень высоким 5-м номером, начал матч нервно. У него срывались удары, он не справлялся с подачей соперника, кричал после ошибок и даже бил себя ракеткой по бедру. В итоге он уступал 0:3 и 2:5, однако затем не позволил сопернику подать на сет, потом сравнял счёт в партии и выиграл тай-брейк – 7:6 (7:2). Во второй партии была равная борьба. Андрей первым добрался до сетбола на приёме – при 5:4 он его не реализовал. При 6:5 у него был ещё двойной сетбол, но в этот момент снова стал накрапывать дождь и пошли обсуждения с судьёй – стоит ли продолжать игру. Возможно, эта пауза выбила Рублёва из колеи. Он растерял все свои шансы, а затем проиграл на тай-брейке – 6:7 (5:7). Эта неудача, видимо, разозлила Андрея и он на одном дыхании провёл два следующих сета, одержав в них убедительную победу – 7:6, 6:7, 6:1, 6:1 за 3 часа.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 18:40 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 5 6 6  
6 2 		7 7 1 1  
             
Педро Мартинес-Портеро
75
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Так Рублёв вышел уже в 1/16 финала, где встретится с победителем пары Тиафо – Пелья. Напомним, что после нынешнего US Open Андрей в любом случае обойдёт в рейтинге двух чемпионов прошлых розыгрышей – Рафаэля Надаля и Доминика Тима, которые не принимают участия в соревновании в этом году из-за травм.

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Даниил Медведев считается одним из главных фаворитов нынешнего турнира, тем более, что в 2019 году он дошёл здесь до решающего матча, а в 2020-м был полуфиналистом. В первом раунде россиянин уверенно справился с французским ветераном Ришаром Гаске – 6:4, 6:3, 6:1. Впрочем, сам теннисист говорит, что всё было не так просто, как это может показаться, глядя на счёт: «На корте ощущалась сильная влажность, было довольно жарко. Если судить по счёту, то матч может показаться простым, но мы играли два часа. Первые два сета прошли в очень интенсивной борьбе. Я был не так хорош в физическом плане в третьей партии, поэтому лучше выигрывать два сета перед тем, как начнёшь испытывать трудности. У меня осталось немало воспоминаний о выступлении здесь в 2019 году — неприятные и хорошие. Надеюсь, в этот раз останутся лишь хорошие. Я просто постараюсь выиграть как можно больше матчей».

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Матч второго круга с немцем Домиником Кёпфером Медведев проводил под крышей. Это, конечно, совсем другая обстановка, которая может создать игрокам определённые неудобства. К счастью, для Даниила это не стало проблемой. Он уже в стартовом гейме добился брейка, затем повёл 2:0. А когда соперник смог сравнять счёт – 3:3, россиянин снова забрал чужую подачу. Этого минимального преимущества ему хватило, чтобы взять первую партию – 6:4. Ну а дальше россиянина было не остановить. Во втором сете он позволил сопернику взять всего один гейма, а в третьем – два. Полное преимущество нашего парня! 6:4, 6:1, 6:2 всего за 1 час 50 минут.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 20:45 МСК
Доминик Кёпфер
57
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 2    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Это была 201-я победа Даниила в ATP-туре. Дальше Медведеву предстоит сыграть с 35-летним испанцем Пабло Андухаром. Любопытно, что два самых высокорейтинговых российских теннисиста – Медведев и Рублёв – могут встретиться в 1/2 финала. Год назад на этих же кортах они сражались в русском четвертьфинале.

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