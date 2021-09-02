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Супермомент US Open — 2021: Даниил Медведев невероятным образом отбил мяч и попал! Видео собрало около 2 млн просмотров

Чудеса реакции. Невероятный удар Даниила Медведева собрал уже почти 2 млн просмотров!
Даниил Сальников
Супермомент на US Open — 2021
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Ролик с этим странным розыгрышем за несколько часов стал вирусным.

Россиянин Даниил Медведев проявил чудеса реакции, когда отбил мяч необычным образом. Видео этого невероятного удара собрало уже почти 2 млн просмотров!

Даниил Медведев впервые заработал за год больше 1 миллиарда рублей. Как ему это удалось Даниил Медведев впервые заработал за год больше 1 миллиарда рублей. Как ему это удалось

Матч второго круга US Open с немцем Домиником Кёпфером не стал для Даниила Медведева, посеянного вторым, серьёзным испытанием. Разница в классе была очевидной. И дело даже не в рейтинге. Просто занимающий 57-е место Кёпфер ничего не мог противопоставить разыгравшемуся россиянину. В первом сете Даниил отдал сопернику четыре гейма, во втором – один, а в третьем – два. В итоге через 1 час 50 минут Медведев одержал убедительную победу – 6:4, 6:1, 6:2.

Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге! Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге!

В такой игре, когда преимущество столь очевидно, видимо, Медведев позволил себе немного похулиганить и поэкспериментировать с ударами и розыгрышами. Один из таких моментов заставил стадион взорваться аплодисментами. При счёте 6:4, 4:1, 40:30 Даниил после подачи пошёл к сетке, укоротил и выключился из розыгрыша. Однако затем он заметил, что соперник успевает к мячу, и на его обводящий по линии смог только выгнуть правый локоть до предела против часовой стрелки. Подставленная таким странным образом ракетка встала на пути мяча, и тот мягко отскочил от струнной поверхности, перелетел через немца и упал точно в корт у него за спиной. Это просто чудеса реакции и фантастическое везение!

Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Ролик с этим странным розыгрышем за несколько часов стал вирусным. Пост с видео на официальном аккаунте US Open в «Инстаграме» собрал на данный момент более 1,65 млн просмотров. И эти цифры продолжают увеличиваться. Подпись под этим фрагментом матча: «Даниил Медведев вытащил кролика из шляпы».

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2021, среда. 20:45 МСК
Доминик Кёпфер
57
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		1 2    
6 		6 6    
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Естественно, сразу после матча теннисные агентства сообщали не только об исходе матча Медведева с Кёпфером, но и о потрясающем ударе, который удался россиянину. «Режим автопилота активирован!» — прокомментировало этот розыгрыш ESPN. «Удар, который можно выполнить только раз в жизни», — говорит итальянское OA SPORT.

Мнение читателей

freronexa: Это выглядит чертовски круто и эффектно! Вместе с Медведевым аж хочется схватиться за голову от увиденного.

korzhik12345: Прекрасный пример, как мозг на автомате вытворяет невероятные вещи. Осознанно подобное сложно вытворить)

03021976eva: Получилось неожиданно. Даниил уже не хотел бороться за этот мяч. Соперник это тоже понял. Перебросил кое-как. Это кое-как увидел краем глаза и Даниил. И вот экспромт — просто попробовал отбить этот мяч. Я думаю, всем было смешно.

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