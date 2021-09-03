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Марафон на US Open — 2021: Аслан Карацев спасся с двух матчболов и отыгрался с 0-2 и вырвал победу за 4 часа 43 минуты

Невероятный марафон Карацева! Он совершил камбэк с 0-2 по сетам и спасся с двух матчболов
Даниил Сальников
Невероятный марафон Карацева!
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Причём соперник россиянина пожаловался судье на то, что наш парень затянул свой туалетный перерыв.

Аслан Карацев совершил потрясающий камбэк во втором круге US Open. Россиянин отыгрался с 0-2 по сетам, спасся с двух матчболов и в итоге пробился в 3-й круг. Невероятный марафон нашего парня!

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Уже после 1-го круга US Open – 2021 в мужском одиночном разряде из борьбы выбыло сразу 12 сеяных, включая россиянина Карена Хачанова (25). Самый высокий номер посева из этой группы был у бронзового призёра Олимпиады в Токио испанца Пабло Карреньо-Бусты (9). Во втором раунде зачехлили ракетки ещё четверо из топ-32 – Хуберт Хуркач (10), Каспер Рууд (8), Григор Димитров (15) и Кристьян Гарин (16). Накануне два высокосеяных российских теннисиста – Андрей Рублёв (5) и Даниил Медведев (2) успешно прошли барьер второго круга и сделали ещё один шаг навстречу друг другу в потенциальном русском полуфинале.

Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге! Медведев и Рублёв идут по сетке US Open навстречу друг другу. Наши парни — в 3-м круге!

В четверг за выход в 3-й круг боролся ещё один россиянин – Аслан Карацев (21). Напомним, что Аслан в этом году дебютирует в основной сетке во всех четырёх турнирах «Большого шлема». В первом круге серебряный призёр Олимпиады в миксте в четырёх сетах справился с испанцем Хауме Мунаром – 7:5, 1:6, 6:3, 6:2.

Дороги серебряных призёров Олимпиады разошлись. Аслан Карацев — во втором круге US Open Дороги серебряных призёров Олимпиады разошлись. Аслан Карацев — во втором круге US Open

Соперником Карацева по 2-му кругу стал австралиец Джордан Томпсон, занимающий 59-е место в рейтинге ATP. Несмотря на то, что Аслан и Джордан – ровесники, тем не менее, они до этого момента ни разу не встречались – ни на уровне ATP, ни на уровне челленджеров и фьючерсов. В первом круге Томпсон провёл тяжелейший 5-сетовый матч с итальянцем Джанлукой Маджером. Тем не менее, австралиец в начале матча с Карацевым смотрелся гораздо свежее россиянина. Он сразу же повёл 2-0 по сетам, позволив сопернику взять в каждой партии лишь по 3 гейма.

US Open – 2021. Мужская сетка

Любопытно, что после первого сета Аслан ушёл в раздевалку и долго не возвращался. Томпсон не выдержал ожидания и, обращаясь к судье, пожаловался на то, что наш парень затянул свой туалетный перерыв: «Сколько прошло?» — «Они пошли в туалет на другом конце комплекса». – «Но есть же рядом». – «Там общественный». – «Сколько можно ждать?» – «В правилах время не прописано». – «И он не получит предупреждения за затяжку времени? Ему не стоит поспешить? Уйти на 10 минут? Это разве не затяжка времени? А если он уйдёт на 20 минут – тоже ничего не будет?» – «Таковы правила». В итоге Аслан вернулся через 9 минут и всё равно проиграл 2-й сет.

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В третьем сете Аслан впервые повёл в счёте – 2:0. Затем, обменявшись брейками с соперником, он добрался до подачи на сет при счёте 5:4, однако этот гейм провалил – 5:5. Не следующая попытка россиянина оказалось успешной – 6:5. А затем Карацев смог подать на сет – 7:5. В четвёртой партии никто не сумел взять чужую подачу и дело дошло до тай-брейка, во время которого у Томпсона было 2 матчбола! Но Аслан все угрозы соперника отвёл и перевёл матч в пятый сет – 7:6 (11:9). Это получился уже второй раз в карьере Карацева, когда ему пришлось играть 5 сетов. Впервые россиянин провёл пятисетовик на Australian Open против Феликса Оже-Альяссима. Тогда он смог отыграться с 0-2 по сетам и вырвать победу. В этот раз получилось всё точно так же. Снова два сета Карацев отдал сопернику, потом сравнял счёт – 2-2, а в пятой партии ни оставил Томпсону ни шанса. Австралиец смог взять только 1 гейм – 3:6, 3:6, 7:5, 7:6, 6:1 за 4 часа 43 минуты.

US Open (м). 2-й круг
02 сентября 2021, четверг. 20:40 МСК
Аслан Карацев
25
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
3 		3 7 7 11 6
6 		6 5 6 9 1
             
Джордан Томпсон
59
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Дальше Карацеву в третьем круге играть с победителем пары Бруксби – Фритц.

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Теги Теннис US Open 2021 US Open Аслан Карацев •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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