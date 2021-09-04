Под крики и вопли публики. Рублёв в пяти сетах сенсационно уступил американцу на US Open

Седьмая ракетка мира Андрей Рублёв в пяти сетах сенсационно уступил в третьем круге US Open американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо, который замыкает топ-50. Крики и вопли местной публики сопровождали весь матч.

В пятницу на US Open был день сенсаций. Несмотря на то, что с 3-го круга уже могут встречаться друг с другом сеяные, некоторые поражения оказались сюрпризом. У женщин неожиданно сошла с дистанции двукратная чемпионка турнира Наоми Осака (3-й номер посева). Японку в трёх сетах остановила 18-летняя канадка Лейла Фернандес, занимающая 75-е место в рейтинге WTA. У мужчин был вынужден зачехлить ракетку 3-й номер посева Стефанос Циципас. Грек с русскими корнями проиграл в пяти партиях 18-летнему Карлосу Алкарасу Гарфии из Испании, которого уже называют наследником Надаля.

Что касается россиян, то в пятый день турнира Дарья Касаткина (25) в двух сетах уступила украинке Элине Свитолиной (5) – 4:6, 2:6, а Камилла Рахимова (LL) точно с таким же счётом проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» Барборе Крейчиковой (8). Первым из представителей России во вторую неделю US Open пробился Даниил Медведев (2), который не испытал особых проблем в матче с испанским ветераном Пабло Андухаром и даже навесил ему «баранку».

Последним из наших теннисистов в пятницу вышел на корт Андрей Рублёв – 7-я ракетка мира и 5-й номер посева. В первом круге он справился с хорватским гигантом Иво Карловичем в трёх сетах, а во втором – с испанцем Педро Мартинесом-Портеро в четырёх.

Соперником Андрея по третьему кругу стал его ровесник – американец Фрэнсис Тиафо, которого наш парень отлично знает ещё по матчам на юниорском уровне. Так теннисисты встречались в рамках четвертьфинала юношеского US Open – 2014, и тогда сильнее оказался Тиафо. На уровне ATP соперники до этого момента ещё не играли и, по словам американца, который сейчас занимает 50-е место в рейтинге, он очень ждал встречи с Рублёвым: «Я изучил сетку и очень хотел пройти первые два раунда, чтобы сыграть с Андреем. Надеюсь, нас поставят на большой корт, а трибуны мне помогут. Я очень хочу сделать Рублёва».

На старте матча Рублёв почти сразу сделал брейк – 2:1, а в следующем гейме отразил нападки соперника. В дальнейшем теннисисты чётко держали свою подачу и сет с минимальным преимуществом выиграл Андрей – 6:4 за 32 минуты. Во второй партии шансов забрать чужую подачу у игроков было предостаточно, однако до поры до времени им это сделать не удавалось. В 8-м гейме Тиафо, наконец, сделал брейк, а потом смог подать на сет – 6:3. В третьем сете снова было обилие брейк-пойнтов, которыми теннисисты долго не могли воспользоваться. А когда в 9-м гейме Фрэнсис всё же сделал брейк, следом он не смог подать на сет – 5:5. Дело дошло до тай-брейка, где Андрей не реализовал сетбол и партия досталась американцу – 7:6 (8:6).

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Стоит отметить, что весь матч Тиафо заводил себя и публику, жестами призывая зрителей поддерживать его активнее. Крики и вопли порой затягивались, и судье на вышке приходилось призывать болельщиков к порядку. В 4-м сете Фрэнсис снова первым повёл с брейком – 4:2, но он так бурно радовался своему успеху, что упустил нити игры и позволил Рублёву выиграть 4 гейма подряд, а с ними и партию – 6:4. Судьба путёвки в 1/8 финала решалась в пятом сете, который Рублёв откровенно провалил. Тиафо сделал два брейка, повёл 5:0 и завершил матч в свою пользу – 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1 за 3 часа 48 минут.

Так Андрей Рублёв не смог выйти во вторую неделю Открытого чемпионата США. Для россиянина это был девятый пятисетовый поединок в карьере и только три из них он выиграл.

Все пятисетовые матчи Андрея Рублёва (9):



Ролан Гаррос-2017. Шварцман – Рублёв – 0:6, 6:4, 6:2, 6:7, 9:7.

Уимблдон-2017. Рублёв – Травалья – 6:7, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Уимблдон-2017. Рамос-Виньолас – Рублёв – 7:5, 6:7, 4:6, 6:3, 6:4.

Кубок Дэвиса-2017. Фучович – Рублёв – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.

Australian Open-2018. Рублёв – Феррер – 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2.

Ролан Гаррос-2020. Рублёв – Куэрри – 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.

Ролан Гаррос-2021. Штруфф – Рублёв – 6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 6:4.

Уимблдон – 2021. Фучович – Рублёв – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.

– 2021. Тиафо – Рублёв – 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1. Ролан Гаррос-2017. Шварцман – Рублёв – 0:6, 6:4, 6:2, 6:7, 9:7.Уимблдон-2017. Рублёв – Травалья – 6:7, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.Уимблдон-2017. Рамос-Виньолас – Рублёв – 7:5, 6:7, 4:6, 6:3, 6:4.Кубок Дэвиса-2017. Фучович – Рублёв – 6:2, 6:4, 5:7, 2:6, 6:3.Australian Open-2018. Рублёв – Феррер – 7:5, 6:7, 6:2, 6:7, 6:2.Ролан Гаррос-2020. Рублёв – Куэрри – 6:7, 6:7, 7:5, 6:4, 6:3.Ролан Гаррос-2021. Штруфф – Рублёв – 6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 6:4.Уимблдон – 2021. Фучович – Рублёв – 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3. US Open – 2021. Тиафо – Рублёв – 4:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:1.

Поражение россиянина стало третьей неудачей топ-теннисистов за день на US Open. Сначала проиграл Циципас (3-й номер посева), затем Осака (3) и вот зачехлил ракетку и Рублёв (5).