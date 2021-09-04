«Мечта подростков». Бурная реакция на победы 18-летних теннисистов над 3-ми ракетками мира

В пятницу на US Open произошло сразу несколько сенсаций. Высоко сеянные теннисисты были вынуждены зачехлить ракетки уже в третьем круге. Особенно неожиданными стали победы 18-летних Карлоса Алькараса Гарфии и Лейлы Фернандес над третьими ракетками мира. С чем связана бурная реакция теннисной общественности на эти события? Неужели началась очередная смена поколений?

За один день на центральном корте, «Артур Эш Стэдиум», одна за другой зажглись сразу две теннисные звезды, когда юные Карлос Алькарас Гарфия и Лейла Фернандес сенсационно обыграли Стефаноса Циципаса и Наоми Осаку. Удивительно, но оба соперника, которых 18-летние теннисисты заставили сойти с дистанции, занимают 3-е место в мировых рейтингах и им обоим по 23 года. Вот такое фантастическое совпадение!

Первыми на «Артур Эш Стэдиум» играли Алькарас и Циципас. Испанец сразу же захватил инициативу, а грек с русскими корнями был только в роли догоняющего. Матч растянулся на пять сетов, длился более 4 часов, а финишный спурт остался за юным испанцем. «Это один из матчей, когда тебе кажется, что всё под контролем, но игра просто идёт не по плану. Это горько, особенно после хорошего четвёртого сета в моём исполнении. Пятый сет Карлос сыграл просто невероятно, совсем не так, как предыдущий. Честно говоря, я не видел лучшего пятого сета, чем у моего соперника, за всю свою карьеру», — признался Циципас.

Карлос — воспитанник академии Хуан-Карлоса Ферреро. При этом многие его называют наследником Рафаэля Надаля, который в 18 лет уже показывал теннис мирового уровня. Но сам Алькарас заявляет следующее: «Я никого не копирую, у меня свой стиль. Если за кем-то и повторять, пусть это будет Федерер. Мы похоже играем — оба хотим быть агрессивными. Мне будет приятно, если вы сравните меня с Роджером».

Отметим, что эта победа стала первой в карьере испанца над игроком топ-10. Кроме того, 18-летний Алькарас — самый молодой за 32 года участник 1/8 финала US Open. В 1989 году до этой стадии дошли Майкл Чанг и Пит Сампрас.

Бывший 1-й номер мировой классификации и двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в своём «твиттере» написал: «Алькарас станет первой ракеткой мира максимум через три года». Затем олимпийский чемпион Сиднея-2000 добавил: «Мне бы очень хотелось увидеть полуфинал Алькарас — Медведев на этом US Open. Второй до этой стадии дойдёт 100%, а вот шансы первого — 50/50. Держу кулаки на это событие». Британский теннисист Джейми Маррей написал в своих соцсетях: «Карлос Алькарас — чемпион от народа».

Следом за Алькарасом на том же корте Артура Эша сенсацию сотворила 18-летняя канадка Лейла Фернандес. Первый сет выиграла экс первая ракетка мира и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака — 7:5. Но потом что-то пошло не так. Лейла во второй партии не позволила сопернице подать на матч при счёте 6:5, выиграла этот сет на тай-брейке — 7:6 (7:2) и сравняла счёт по партиям — 1:1. А затем в третьем сете юная канадка сразу же сделала брейк и довела матч до победы — 5:7, 7:6, 6:4.

Благодаря этому успеху Фернандес стала самой юной победительницей в матче US Open над теннисисткой из топ-3 с 2007 года. Тогда Агнешка Радваньска заставила зачехлить ракетку Марию Шарапову. Кроме того, Лейла прервала серию побед Осаки на турнирах «Большого шлема» в матчах, где японка брала первый сет. В предыдущий раз Наоми зачехлила ракетку после выигранной стартовой партии у Симоны Халеп на «Ролан Гаррос» — 2016.

Официальный твиттер-аккаунт Australian Open после побед Фернандес и Алькараса написал: «Тинейджеры штурмуют теннисный мир». А их коллеги из US Open отметили успех 18-летних игроков плакатом с надписью: «Мечта подростков». Подруга Лейлы по сборной Канады — Эжени Бушар — тоже отреагировала на успех соотечественницы: «Я видела, как она сказала, что я вдохновила её на тяжёлую работу! Так приятно слышать эти слова. Она потрясающий игрок. Вперёд, канадский теннис!»