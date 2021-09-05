Даниил Медведев вышел в третий четвертьфинал «Шлема» в сезоне! Теперь на US Open

Россиянин Даниил Медведев на US Open – 2021 пробился в 1/4 финала. Это уже третий раз за сезон на турнире «Большого шлема». Потрясающая стабильность!

Во вторую неделю US Open – 2021 смогли пробиться только два представителя России: в мужской сетке – Даниил Медведев, а в женской – Анастасия Павлюченкова. Вообще в этом году у женщин только одна теннисистка на всех «Шлемах» дошла как минимум до 1/8 финала – это чемпионка «Ролан Гаррос» — 2020 Ига Свёнтек из Польши. А вот у мужчин такие стабильные результаты показали сразу четверо – Новак Джокович, Маттео Берреттини, Александр Зверев и Даниил Медведев. Напомним, что на трёх первых мэйджорах сезона россиянин обновил свои прежние рекорды: на Australian Open он впервые дошёл до финала, на «Ролан Гаррос» — до 1/4 финала, а на Уимблдоне – до 4-го круга. На US Open россиянин доходил до финала в 2019 году, и сейчас, чтобы улучшить своё достижение, ему нужно завоевать титул.

На нынешнем Открытом чемпионате США Медведеву, посеянному под 2-м номером, пока не встречался соперник, который заставил бы его включить максимальные обороты. Все свои матчи в трёх стартовых кругах он завершал в трёх сетах и менее чем за два часа. Так были повержены француз Ришар Гаске, немец Доминик Кёпфер и испанец Пабло Андухар. Любопытно, что кроме Даниила всего два игрока могут также похвастать, что пробились в четвёртый круг без потери сета – это американец Райлли Опелка и аргентинец Диего Шварцман.

В четвёртом круге Даниилу впервые достался сеяный соперник – британец Даниэль Эванс (24). В предыдущем круге Эванс провёл марафонский пятисетовый матч с австралийцем Алексеем Попыриным. Причём британец совершил камбэк и сумел отыграться с 0-2 по сетам. Теннисисты до этого не встречались друг с другом. Тем не менее, Эвансу есть что сказать про Медведева: «Медведев — отличный игрок, прекрасный боец, хорошо двигается. В этом году он показывает невероятный теннис. Но я не могу выходить на корт и не верить, что у меня есть шансы. Если считать, что шансы есть, то лучше справишься с давлением. Подача Медведева – его главное оружие, которое часто недооценивают. Движение – вторая сильная сторона. Он очень быстро берёт геймы, а потом начинает давить с приёма. Но я не хочу долго расписывать, какой он классный. Его рейтинг и так об этом говорит».

Медведев тоже хорошо подготовился к новому сопернику: «Его трудно описать как игрока одним словом, но он определённо сложный соперник. Я бы сказал, что он очень умён, потому что в его арсенале нет ни одного удара, который был бы его оружием. Несмотря на это, он уже много лет является топовым теннисистом. Я веду к тому, что он всегда выбирает правильный момент, чтобы выйти к сетке, выполнить резаный и прочее. Его подача не является сильнейшей в туре, но её трудно возвращать на другую половину. Он действительно отличный теннисист. Сегодня в раздевалке я слышал, как люди говорили: «Мне нравится смотреть, как он играет». Да, наверное, большинству из нас нравится его игра. Опять же, в этом году он обыграл Джоковича в Монте-Карло. Видел, что в матче с Попыриным он отдал первые два сета, и немного понаблюдал за тай-брейком в пятом сете. Я впервые сыграю с ним, так что будет нелегко. Но я хочу показать свой лучший уровень, тогда у меня будут шансы на победу».

Весь поединок с Эвансом проходил под крышей, поскольку в Нью-Йорке то начинался, то прекращался дождь. В условиях закрытого помещения россиянин чувствовал себя прекрасно и уже в четвёртом гейме сделал брейк – 3:1. Этого запаса Даниилу хватило до конца партии – 6:3. Во втором сете россиянин взял чужую подачу сразу же, но в 6-м гейме позволил сопернику сравнять счёт – 3:3. Но Медведева это не смутило – он тут же сделал ещё один брейк и довёл сет до победы – 6:4. Ранний брейк в третьей партии позволил Даниилу чувствовать себя уверенно. Он играл расслабленно, не форсировал события, но в то же время ловил соперника на ошибках и в концовке матча воспользовался промахами Эванса – сделал ещё один брейк и поставил победную точку. 6:3, 6:4, 6:3 – за 1 час 45 минут. Снова меньше двух часов провёл наш теннисист на корте, как и во всех предыдущих поединках турнира.

Вот так Даниил Медведев пробился уже в третий четвертьфинал на «Шлемах» в этом году. На «Ролан Гаррос» он остановился на этой стадии, на Australian Open добрался до финала. А как будет сейчас? В следующем круге Даниил сыграет с голландским квалифаером Ботиком ван де Зандсхулпом, который выбил из сетки аргентинца Диего Шварцмана.