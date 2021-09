Отправил домой Циципаса и переписал историю US Open! Кто остановит 18-летнего Алькараса?

Проходящий в США заключительный турнир серии «Большого шлема» ознаменовался настоящим прорывом целой россыпи теннисистов. Голландец Ботик ван де Зандсхулп до начала американского мэйджора был известен только в узком кругу фанатов тенниса, но на US Open — 2021 25-летний спортсмен сенсационным образом прорвался в четвертьфинал, где теперь сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Схожий прорыв на американском харде удался и испанскому вундеркинду Карлосу Алькарасу Гарфии.

18-летний испанец приехал в Нью-Йорк в ранге 55-го номера мирового рейтинга (а на момент определения посева Алькарас и вовсе располагался на 73-м месте в рейтинге). В отличие от голландца, в активе Алькараса уже была победа на турнире ATP — в июле Алькарас победил в хорватском Умаге. В воскресенье, 25 июля, испанцу было 18 лет, 2 месяца и 20 дней. Таким образом, Карлос стал первым после Рафаэля Надаля самым юным чемпионом в ATP-туре. Однако на турнирах «Большого Шлема» испанец ранее не пробивался дальше третьего круга.

Примечательно, что в своём дебютном матче на мэйджоре Карлос в этом году в первом круге Australian Open в трёх сетах (6:1, 6:4, 6:4) уверенно обыграл того самого ван де Зандсхулпа, с которым сейчас они одновременно выдали самый яркий турнир в своих карьерах. Во втором круге в Австралии Карлос проиграл шведу Микаэлю Имеру. На «Ролан Гаррос» и Уимблдоне талантливый испанец добрался до третьих кругов, где проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу и россиянину Медведеву соответственно.

В американском Уинстон-Сейлеме на неделе перед US Open Алькарас пробился в полуфинал, однако там во второй раз в нынешнем сезоне уступил крайне неудобному для себя Имеру. В результате в Нью-Йорк Карлос приехал в ранге несеяного теннисиста и уже в первом круге столкнулся с 26-й ракеткой турнира британцем Кэмероном Норри. В глазах букмекеров именно англичанин считался фаворитом этой встречи, но Карлос показал отличный теннис и одержал уверенную победу — 6:4, 6:4, 6:3. Вдохновлённый своим успехом Алькарас следом в четырёх сетах выбил из борьбы француза Артура Риндеркнеша. Таким образом, Карлос на третьем мэйджоре подряд вышел в третий круг, где его соперником стал греческий топ Стефанос Циципас.

Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

За матч с третьей ракеткой мира испанский теннисист наколотил с бэкхенда почти 20 виннерсов — по линии, кроссами, как угодно. Циципас пытался зажимать его в левый угол, но Карлос оттуда браво выбивался при помощи феноменальной агрессии. Не менее мощно и точно Карлос пробивал и с форхенда, именно этим ударом он и завершил матч в свою пользу на тай-брейке пятого сета, вынеся Циципаса из сетки турнира — 6:3, 4:6, 7:6, 0:6, 7:6. Обращает на себя внимание и психологическая стойкость Алькараса. Получив «баранку» в четвёртом сете, Карлос не повесил нос, а сумел перезагрузиться и с холодной головой выйти на решающую партию. Решающий тай-брейк стал квинтэссенцией всего, что делает Алькараса таким талантливым юниором. В самый важный момент матча он показал потрясающе смелый, умный и чистый теннис.

Победа над Циципасом стала самой яркой в карьере «наследника Надаля» и произвела впечатление даже на пресс-службу футбольного «Реала», которая поздравила Алькараса в своём «твиттере». «Много сил и много мужества потребовалось Карлосу для матча-нокаута на US Open. Мы все гордимся таким великим мадридцем, как ты, ты уже вошёл в историю тенниса, будучи самым юным игроком, прошедшим во вторую неделю турнира начиная с 1989 года», — говорилось в сообщении мадридцев.

Но 18-летний испанский талант и не думал останавливаться на первом в карьере выходе в четвёртый круг мэйджора. На старте второй недели турнира испанец одержал ещё одну трудовую победу — в пяти сетах Карлос сломил сопротивление немца Петера Гоёвчика – 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0. В ходе матча Алькарас уступал сопернику 1:2 по партиям, но проявил выносливость и за счёт лучшей физической формы дожал Гоёвчика в затяжном марафоне. Благодаря этой победе Карлос переписал целый перечень теннисных рекордов.

Испанец стал самым молодым четвертьфиналистом US Open с 1963-го (ещё до Открытой эры, когда профессионалов допустили на «Большие шлемы»). На всех ТБШ он самый молодой четвертьфиналист после Майкла Чанга на US Open — 1990. Последние два матча Алькарас выиграл в пяти сетах. Он самый молодой теннисист, победивший в двух пятисетовиках подряд, после всё того же Чанга на US Open — 1988. Следующим соперником Карлоса станет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Канадец и испанец проведут самый молодой четвертьфинал US Open с 1984 года, в котором 19-летний Пэт Кэш победил 20-летнего Матса Виландера.

Учитывая национальность Карлоса, неудивительно, что его всё чаще и чаще уже сравнивают с великим Надалем. Канадская теннисистка Лейла Фернандес следующими словами прокомментировала выход 18-летнего испанца в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

«К сожалению, мы не проводили тренировки вместе. Нам определённо нужно это сделать. Я помню, как наблюдала за ним на турнире юниоров, и подумала, что он просто праворукий Рафаэль Надаль. Я надеялась, что мы попадём во взрослый тур. Так и произошло», — приводит слова Фернандес сайт US Open.

Не оставил незамеченным прорыв испанца и последний российский чемпион Олимпийских игр в мужском одиночном разряде Евгений Кафельников. «Алькарас будет первой ракеткой мира максимум через три года», — написал Кафельников в своём «твиттере». Свой первый «Шлем» Надаль выиграл во Франции в 2005 году спустя всего два дня после того, как ему исполнилось 19 лет. 18-летний Алькарас ещё может превзойти это достижение своего соотечественника, но для этого ему необходимо одержать ещё три победы.