Даниил Медведев на US Open потерял один сет. Но россиянин всё равно в 1/2 финала!

Даниил Медведев уже в 1/2 финала US Open! Россиянин на нынешнем турнире разобрался с пятью соперниками подряд. В четвертьфинале он потерял один сет, зато навесил «баранку» голландцу Ботику ван де Зандсхулпу, наделавшему так много шума в Нью-Йорке.

На US Open – 2021 до стадии 1/4 финала из россиян добрался только Даниил Медведев. Тем не менее, все четверо наших мужчин из топ-30 внесли свой вклад в уникальное достижение. В этом году на всех четырёх турнирах «Большого шлема» хотя бы один россиянин добрался как минимум до восьмёрки лучших. На Australian Open наших парней было трое в 1/4 финала – Медведев, Андрей Рублёв и Аслан Карацев, на «Ролан Гаррос» — Медведев, на Уимблдоне – Карен Хачанов и на US Open – снова Медведев. Впервые российские теннисисты на всех «Шлемах» доходили минимум на 1/4 финала в 2001 году. Евгений Кафельников был в четвертьфиналах Australian Open и «Ролан Гаррос», Марат Сафин – на Уимблдоне, а вместе они добрались аж до полуфиналов US Open.

Медведев на этом турнире остался единственным теннисистом, кто на пути к четвертьфиналу не отдал соперникам ни сета. Кроме того, он провёл меньше всех времени на корте – 7 часов 27 минут. При этом каждый его матч завершался менее чем за 2 часа. Справедливости ради отметим, что Даниилу повезло с сеткой. Сеяный соперник ему попался пока только в 4-м круге – Даниэль Эванс из Великобритании (24). При этом такие грозные конкуренты в половине сетки Медведева, как Циципас, Рублёв, Шварцман, уже зачехлили ракетки.

Соперником Даниила по 1/4 финала неожиданно стал 25-летний голландец Ботик ван де Зандсхулп, который пробился в основную сетку через квалификацию. На пути к четвертьфиналу Ботик неожиданно выбил из сетки таких высоко сеяных соперников, как Каспер Рууд (8) и Диего Шварцман (11) и на 7 матчей с учётом квалификации затратил куда больше времени, чем Медведев – 19 часов 37 минут.

Голландец, занимающий сейчас 117-е место в рейтинге ATP, благодаря успешному выступлению на нынешнем US Open переместится на 62-е, то есть аж на 55 позиций. Интересно, что в Нью-Йорке Ботик уже заработал почти столько же призовых, сколько за всю предыдущую карьеру – $ 425 000. Медведев хорошо подготовился к матчу с ван де Зандсхулпом: «Определённо здесь, в Нью-Йорке, много сюрпризов, может быть, даже больше, чем на других «Шлемах». Хотя на подобных соревнованиях они есть всегда. Я смотрел матч Ботика со Шварцманом до 5:4 в третьем сете, а потом пошёл играть сам. Я действительно думал, что он закончит встречу за три сета, но когда я завершил свой матч, мне сказали, что он только что доиграл, но всё равно выиграл. Это впечатляет. Я видел его несколько матчей до этого, я помню, что он играл с Кареном Хачановым в Мельбурне, у него был матчбол. Несколько раз видел, как он тренировался. Я знаю, как он играет. Я знаю, что он может хорошо играть. Я видел это и здесь – он выбрал очень хорошую тактику против Диего. Он был вездесущ на корте. Я буду готовиться со своим тренером тактически. Когда я хорошо подаю и хорошо играю, я знаю, что против меня нелегко выступать. За его плечами несколько матчей, он уставший. Я собираюсь попытаться использовать это и победить».

Даниил сразу же взялся за дело, задавливая соперника темпом и размашистыми комбинациями по всему корту, и сделал брейк. Впрочем, и своя подача россиянина до поры до времени не подводила. Вскоре он вёл уже с двумя брейками – 5:1. Однако затем, неожиданно для россиянина, соперник включил обороты, начал играть активнее, и подловил Медведева на ошибках и не позволил ему подать на сет – 5:3. Тем не менее Даниила это не смутило – он вцепился в чужой гейм и забрал его с 4-го сетбола – 6:3 за 38 минут. Следующую партию россиянин провёл на одном дыхании. Теннисисты играли всего 23 минуты, и Медведев второй раз за турнир навесил сопернику «баранку» — 6:0. Как и в матче 3-го круга с Пабло Андухаром.

Публикация доступна в «Твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Перед третьим сетом Ботик неожиданно вызвал врача на корт. Голландцу очень долго массировали бедро. Как оказалось, эта пауза пошла ему на пользу. А Медведев, наоборот, потерял нить игры – в первом гейме он спасся с трёх брейк-пойнтов, а в пятом уже не удержал свою подачу, и соперник повёл – 3:2. Ван де Зандсхулп уверенно брал свои геймы и довёл партию до победы – 6:4. Так Даниил впервые за весь турнир потерял сет. Четвёртая партия проходила в равной борьбе. Ни один теннисист долго не мог получить преимущество. Ботик стал чаще укорачивать, а Даниил за такими мячами не успевал. Кроме того, голландец удачно использовал тактику «подача – выход к сетке». Добавим, что теннисистам в матче явно мешала тень, которая падала на часть корта Арены Артура Эша. Нужно было приспосабливаться ещё и к этим меняющимся условиям. В 10-м гейме россиянин смог добраться до первого брейк-пойнта и одновременно матчбола. Но ван де Зандсхулп не дрогнул и отвёл угрозу – 5:5. Второй шанс у Даниила появился через гейм, и он им воспользовался! 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 за 2 часа 23 минуты.

Вот так наш парень третий год подряд пробился в четвёрку лучших на Открытом чемпионате США. Потрясающая стабильность! В 2019 году он играл в решающем матче и уступил Рафаэлю Надалю, в 2020-м проиграл в полуфинале Доминику Тиму. Как будет на этот раз? Соперник россиянина по 1/2 финала розыгрыша-2021 определится в битве двух подающих надежду дарований. 21-летний Феликс Оже-Альяссим из Канады встретится с 18-летним испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией.