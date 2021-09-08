Три месяца назад её знали только родители, а теперь она покоряет США. Кто такая Радукану?

7 июня 2021 года 18-летняя британка Эмма Радукану провела свой первый матч в карьере на профессиональном уровне. Организаторы турнира в Ноттингеме предоставили местной теннисистке, занимающей на тот момент 363-е место в мировом рейтинге, уайлд-кард в основную сетку соревнования. Радукану смогла навязать борьбу более опытной соотечественнице Хэрриет Дарт в каждом из двух сетов, но одержать победу не сумела, уступив 3:6, 4:6. Ровно через три месяца о талантливой британке будет говорить весь теннисный мир.
Стремительный прорыв Эммы начался на третьем в сезоне турнире серии «Большого шлема» – Уимблдоне. Уроженка Торонто (родилась девочка в Канаде в семье румына и китаянки, а когда девочке было два года, её родители переехали в Англию) снова получила уайлд-кард – и на сей раз приглашением в основную сетку турнира она воспользовалась куда лучше, чем в Ноттингеме. В первом круге домашнего мэйджора Эмма встретилась с россиянкой Виталией Дьяченко, которая несколько лет назад на аналогичной стадии турнира выбила из борьбы знаменитую Марию Шарапову. Дьяченко и Радукану доиграли до тай-брейка в первом сете, после чего Эмма выиграла семь геймов подряд. Сначала она выиграла решающий гейм в стартовой партии, а затем навесила Виталии «баранку» во второй – 7:6, 6:0. Таким образом, Радукану одержала свою первую победу в карьере.
Дальше больше. Всего спустя два дня Эмма совершила большую сенсацию, разгромив чешскую спортсменку Маркету Вондроушову. Посеянная под 21-м номером Вондроушова попала под настоящий каток Радукану, устроившись на 2:6, 4:6 всего за 72 минуты. Англичане, стремительно раздувающие любой успех своих спортсменов, в один момент сделали Радукану объектом всеобщего внимания, а Эмма продолжала побеждать. В третьем круге 18-летняя британка переиграла румынку Сорану Кырстя – 6:3, 7:5, благодаря чему пробилась в четвёртый круг на дебютном турнире «Большого шлема». Благодаря этой победе она стала самой молодой британской теннисисткой в истории, вышедшей в четвёртый раунд Уимблдона (на тот момент ей было 18 лет и 239 дней).
Следующий матч Эммы обернулся большим скандалом. В четвёртом круге Радукану встречалась с Айлой Томлянович, представляющей Австралию. Эмма в упорной борьбе проиграла первый сет, затем уступила три гейма кряду на старте второй партии и при счёте 4:6, 0:3 была вынуждена отказаться от борьбы после медицинского перерыва. Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой заявил, что Радукану снялась с Уимблдона, потому что не справилась с давлением. Сама Эмма рассказала, что от ответственности испытывала большие проблемы с дыханием, и просто не могла играть.
«Это обидно, мне жаль Эмму. Похоже, напряжение слишком возросло, это можно понять. Заставляет задуматься, как справляются парни и девушки, которые уже давно в туре. Надеюсь, она извлечёт уроки из этого опыта. Может, нет ничего страшного в том, что это произошло именно сейчас, когда ей 18 лет. Я играл на этом турнире в 18 лет и в каком-то смысле был рад, что проиграл. Я смог понять, что потребуется, чтобы добиться успеха. Нужно позволить ей отдышаться и, возможно, получить несколько wild card», – заявил Макинрой.
После этих слов Макинроя раскритиковали в «Твиттере» за то, что он списывает снятие Радукану на эмоции. Некоторые пользователи обвинили Макинроя в том, что он высказал такое мнение только потому, что Радукану – женщина. Слова Джона вызвали столько широкий резонанс, что его работодателю – компании BBC – пришлось делать официальное заявление, что Макинрой имел полное право высказать мнение, которого он придерживается.
В начале августа 2021 года сыграла на турнире Silicon Valley Classic, где уступила Чжан Шуай в первом раунде. В том же месяце сыграла на турнире WTA 125K series в Чикаго, где уступила в финале Кларе Таусон – 1:6, 6:2, 4:6. После этого она поднялась на 150-е место в рейтинге WTA.
Путь Эммы на американском мэйджоре похож на сказку о золушке. В квалификации Эмма получила только 31-й номер посева, но на прохождение трёх кругов отборочных соревнований она затратила меньше четырёх часов (за 3 часа 52 минуты 18-летняя британка разгромила голландку Схуфс, грузинку Болквадзе и египтянку Шериф, которая была посеяна четвёртой). Получив невероятный заряд уверенности, Радукану сумасшедшим вихрем начала проноситься через основную сетку.
В первом круге Эмма разгромила опытную швейцарку Стефани Фёгель – 6:2, 6:3. В следующей стадии турнира она не заметила сопротивления Шуай – 6:2, 6:4. Именно этой китаянке Радукану за месяц до этого без шансов проиграла в Сан-Хосе, но на турнирах «Большого шлема» с Эммой творятся настоящие чудеса. Только вдумайтесь – на данный момент матч с Шуай стал наиболее энергозатратным для Радукану в Нью-Йорке. В третьем круге она отдала всего один гейм испанке Саре Соррибес Тормо – 6:0, 6:1. А следом Радукану разрушила американскую мечту Шелби Роджерс – 6:2, 6:1. Американка, в предыдущем раунде убравшая из борьбы первого номера мирового рейтинга Эшли Барти, не смогла оказать Эмме никакого сопротивления. Текущая победная серия англичанки, которую три месяца назад знали только её родители, в Нью-Йорке насчитывает уже семь матчей, и она точно не собирается останавливаться на достигнутом.
Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
«Это потрясающее выступление. Серьёзно, если бы я не смотрел её матчи, то считал бы, что это невозможно. К тому же после Уимблдона давление на неё выросло. Но я смотрю на её игру, она так спокойна, здорово двигается. Ей просто нравится находиться на корте. Я не могу найти слабые стороны в её игре. Не думаю, что они у неё вообще есть. Она изумительная теннисистка», — приводит слова семикратного победителя турниров «Большого шлема» Матса Виландера Eurosport.
В мужском одиночном разряде до четвертьфинала добрался испанец Карлос Алькарас. Таким образом, на US Open впервые с 1988 года и у женщин, и мужчин есть 18-летние четвертьфиналисты. В прошлый раз ими были Габриэла Сабатини и Андре Агасси. Теперь Америку покоряют Радукану и Алькарас. В четвертьфинале Эмма сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич. Этот матч будет сыгран в Нью-Йорке 8 сентября.
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