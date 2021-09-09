«Не хочу говорить, насколько я расстроена». Возможно, главное поражение в карьере Серены

На проходящем в эти дни US Open может произойти по-настоящему эпохальное событие – сербский теннисист Новак Джокович может собрать календарный «Большой шлем», победив на всех четырёх мэйджорах в сезоне. В мужском теннисе победа одного игрока на трёх первых «Шлемах» предыдущий раз была лишь в 1969 году. Тогда австралиец Род Лэйвер сумел в итоге собрать весь календарный «Большой шлем», поставив победную точку на US Open. С тех пор ни одному теннисисту в мире не удавалось повторить уникальное достижение Лэйвера.

Если говорить о женском теннисе, то в последний раз «Большой шлем» удалось собрать немецкой спортсменке Штеффи Граф, которая в 1988 году последовательно праздновала успех на Australian Open, Roland Garros, Уимблдоне и US Open. На протяжении последующих 33 лет всего четырём теннисисткам удавалось трижды в году праздновать успех на турнирах «Большого шлема», но ближе всех к историческому достижению в 2015 году подобралась Серена Уильямс.

Всё дело в том, что ни той же Граф (1989, 1993, 1995, 1996), ни Монике Селеш (1991, 1992), ни Мартине Хингис (1997), ни самой Серене (2002) не удавалось начать год с трёх подряд титулов на мэйджорах. В перечисленных случаях великие спортсменки оказывались сильнее на трёх турнирах «Большого шлема» в году, но им либо не покорялось австралийское первенство, либо осечка была допущена во Франции, либо удача отвернулась от них на кортах Всеанглийского лаун-тенниса и крокета. И только Серена шесть лет назад начала сезон с трёх титулов кряду и реально претендовала на завоевание «Большого шлема».

В пользу Уильямс играло и то обстоятельство, что в последний раз она проигрывала на домашнем мэйджоре в 2011 году, когда в финальном матче уступила австралийке Саманте Стосур – 2:6, 3:6. На протяжении последующих трёх лет великая американка не знала себе равных на домашних кортах, дважды кряду (2012, 2013) обыграв в финале белоруску Викторию Азаренко, а в 2014-м сломив сопротивление датчанки Каролины Возняцки. Таким образом, в сентябре 2015 года Серена вернулась на корты Нью-Йорка, имея за плечами 21-матчевую победную серию на US Open.

Первой соперницей 33-летней американки стала российская теннисистка Виталия Дьяченко. Нашей соотечественнице не удалось взять у титулованной американки ни одного гейма из первых восьми, и при счёте 0:6, 0:2 Виталия приняла решение отказаться от продолжения поединка. Далее Серена переиграла голландку Кики Бертенс – 7:6, 6:3, после чего Уильямс столкнулась с первыми проблемами в сетке. В третьем круге Серена со счётом 3:6 неожиданно проиграла первый сет другой американке – Бетани Маттек-Сэндс. Во второй партии Бетани находилась всего в двух геймах от завершения матча в свою пользу, но при счёте 5:5 Серена подняла свою игру на качественно иной уровень и выдала серию из восьми выигранных геймов кряду – 3:6, 7:5, 6:0.

Четвёртый круг стал для младшей Уильямс лёгкой прогулкой. На тот момент будущая финалистка US Open Мэдисон Кис только набиралась опыта и могла только мечтать о больших свершениях. Матч с ней стал для Серены отличной разминкой (6:3, 6:3) перед четвертьфинальной встречей со своей старшей сестрой Винус. В первых двух сетах сёстры обменялись оплеухами друг другу – в стартовой партии сильнее была Серена (6:2), во второй – Винус (6:1). В заключительном отрезке игры младшая сестра, уже получив комфортный перевес, немного раскрепостилась. Ей пришлось больше, чем обычно, играть в обороне и доставать тяжёлые мячи — просто потому, что почти все остальные соперницы не могли играть так, как Винус. Но Серена в этом теннисе была лучше. В концовке она очень эмоционально реагировала на все мячи, а после победного сёстры тепло обнялись — 6:2, 1:6, 6:3.

Казалось, что Серена уже прошла главное испытание на пути к долгожданному «Большому шлему», ведь её соперницей по полуфиналу стала никогда не хватавшая звёзд с неба итальянка Роберта Винчи. Перед началом той встречи соперницы встречались между собой четыре раза – ни в одном из матчей Винчи не смогла взять у Серены больше четырёх геймов в одном сете. Так произошло и в 2015 году, когда пути девушек пересеклись на турнире в Торонто. Перед началом матча котировки букмекеров фиксировали подавляющее превосходство Серены – 300 к 1. Первый сет стал логичным отражением предматчевого анализа – Уильямс за 30 минут уверенно разбила итальянку 6:2.

И в этот момент Серена потеряла контроль над собой. Уильямс начала нервничать и сорить ошибками, а Винчи смогла зацепиться за игру. Итальянка сделала брейк в начале второго сета, а затем отыграла несколько брейк-пойнтов в концовке, завершив его в свою пользу – 6:4. На старте третьего сета Уильямс удался хороший отрезок, она сделала брейк и повела 2:0. Но развить успех ей не удалось – уже в следующем гейме на своей подаче она дала двойную на брейк-пойнте, утратив добытое преимущество. А в середине сета Серена дрогнула ещё раз, снова позволив сопернице сделать брейк. Винчи удержала свою подачу и одержала самую большую победу в своей карьере.

«Я не хочу говорить о том, насколько я расстроена. Если есть другие вопросы, готова ответить. По-моему, она показала лучшую игру в своей карьере. Ей 33 года, и она рискует. Она молодец, что продолжает играть и играет хорошо. Наверное, это даже может быть источником вдохновения. По-моему, она сыграла буквально безумно», – после завершения встречи Уильямс с трудом подбирала слова, описывая своё поражение.

Винчи в результате уступила в финале US Open своей соотечественнице Флавии Пеннетте, а спустя три года после той победы над Уильямс завершила свою игровую карьеру. Уильямс с тех пор выиграла всего два титула на турнирах «Большого шлема», по разу победив в Австралии и в Великобритании. Домашний мэйджор, на котором она праздновала успех шесть раз, ей больше не покорился. И вряд ли покорится в будущем, ведь сейчас Серене уже 39 лет, и разговоры о скором завершении карьеры ходят всё активнее и активнее. А значит, не покорится ей и «Большой шлем», к которому она была так близка шесть лет назад. Поражение от Винчи, по всей видимости, останется главным в карьере 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

«Я не думаю о том турнире, прошло уже несколько лет. Конечно, жаль, что я проиграла, но так бывает. Флавия была сильнее меня. Я смотрела игру с Сереной ещё несколько раз, но не потому, что хотела этого. Просто её часто показывают на разных каналах. Однако полностью я никогда её не смотрю. Нужно спросить Серену, простила ли она меня за ту победу», — рассказала Винчи в интервью изданию Ubitennis уже после своего ухода из профессионального спорта.