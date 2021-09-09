Какая драма! Джокович на US Open-2020 отбросил мяч в сторону судьи и был дисквалифицирован

В четвертьфинальном матче US Open – 2021 сербский теннисист Новак Джокович обыграл представителя Италии Маттео Берреттини – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут. Для Джоковича предстоящий полуфинал станет 42-м в карьере на турнирах «Большого шлема» (девять полуфиналов в Австралии, 11 – во Франции, 10 – на Уимблдоне и теперь 12 – в США). На турнире в Нью-Йорке лидер мирового рейтинга продолжает погоню за историческим достижением – возможная победа на американском мэйджоре позволит Новаку собрать «Большой Шлем».

В мужском теннисе победа одного игрока на трёх первых «Шлемах» предыдущий раз была в далёком 1969 году. Тогда австралиец Род Лэйвер сумел в итоге собрать весь календарный «Большой шлем», поставив победную точку на US Open. С тех пор ни одному теннисисту в мире не удавалось повторить уникальное достижение Лэйвера. 34-летнего Джоковича от этого события отделяет всего два шага. В полуфинале нынешнего US Open ему предстоит

сыграть с находящемся в отменной форме немцем Александром Зверевым, а в финале победитель данного противостояния сыграет с сильнейшим в матче Даниила Медведева и Феликса Оже-Альяссима.

Однако вряд ли Джокович приехал в Нью-Йорк с приятными воспоминаниями, ведь его последнее выступление на американском мэйджоре обернулось невероятной драмой. На US Open – 2020 серб традиционно был посеянным под первым номером и с минимальными сложностями добрался до четвёртого раунда. На пути к этой стадии Новак прошёл Дамира Джумхура, Кайла Эдмунда и Яна-Леннарда Штруффа, в общей сложности потеряв лишь один сет. В четвёртом круге соперником Джоковича был испанец Пабло Карреньо-Буста, получивший в США 20-й номер посева.

На старте встречи Джокович уверенно брал геймы на своей подаче, не позволяя сопернику даже помечать о возможности сделать брейк. В свою очередь сам Новак в середине партии не использовал первый брейк-пойнт, а при счёте 5:4 в свою пользу лучший теннисист мирового рейтинга упустил тройной сет-бол на подаче Карреньо-Буста. Небывалая роскошь для уроженца Белграда! Кто бы мог подумать, что на этом US Open сербу больше не удастся выиграть ни одного гейма.

В начале гейма на своей подаче Джокович неудачно упал и подвернул ногу. Стоит заметить, что предыдущим запуском на корте Артура Эша играли девушки – Юлия Путинцева и Петра Мартич. И обе спортсменки также испытали проблемы со сцеплением с площадкой, упав по разу. После своего падения Джокович пригласил на корт врача, жалуясь на проблемы с плечом, но медицинский перерыв брать не стал. После возобновления встречи серб допустил ошибку с форхенда, которая привела к тройному скрытому сет-болу уже для испанца. И со второй попытки Карреньо-Буста реализовал брейк-пойнт, поведя 6:5. А дальше на корте развернулась та самая невероятная драма для Джоковича.

Новак с досады ударил ракеткой по другому мячу, который был у него в кармане, стоя при этом спиной к фону, и случайно попал в линейную судью. Заметив это, серб тут же побежал извиняться, но это не помогло ему избежать наказания. Пострадавшей судье оказали помощь, а в это время арбитр на вышке проводил длительное совещание с супервайзером турнира. Обсуждение судьбы Джоковича продолжалось на протяжении восьми минут, после чего сербскому теннисисту объявили о дисквалификации. «В соответствии со сводом правил «Большого шлема» после умышленного или случайного, но опасного удара по мячу на корте, повлекшего за собой причинение вреда, судья Открытого чемпионата США по теннису отстранил Новака Джоковича от участия в US Open 2020 года.

«Из-за дисквалификации Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и в дополнение к другим штрафам потеряет все призовые, заработанные на турнире», – было сказано в пресс-релизе Американской теннисной ассоциации.

«Вся эта ситуация делает меня очень грустным и опустошённым. Я проверил, как себя чувствует линейный судья, и, судя по полученной информации, он чувствует себя хорошо, слава богу. Я не могу раскрыть её имя, чтобы сохранить её конфиденциальность. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это не было намеренно. Это было неправильно. Я хочу превратить этот неприятный опыт, дисквалификацию с турнира, в важный жизненный урок, чтобы я мог продолжать расти и развиваться как личность. Прошу прощения у организаторов Открытого чемпионата США. Я очень благодарен своей команде и семье за сильную поддержку, а также моим фанатам, потому что они всегда со мной. Спасибо, и мне очень жаль. Это был тяжёлый день для всех», — написал Джокович на своей странице в «фейсбуке».

После того, как лидера мирового рейтинга изгнали с турнира, Карреньо-Буста неожиданным для себя образом прошёл в четвертьфинал US Open, где в пяти сетах вырвал победу у канадского теннисиста Дениса Шаповалова. Был близок испанец и к выходу в первый в своей карьере финал на турнире «Большого шлема», но в полуфинале Пабло в ещё одном пятисетовом марафоне проиграл Александру Звереву. Что касается Джоковича, то спустя месяц он дошёл до финала «Ролан Гаррос», где в трёх сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Именно это поражение и остаётся последним для серба на мэйджорах.

Примечательно, что в 2021 году пути Новака и Пабло пересеклись на ещё одном знаковом турнире – Олимпийских играх, проходивших в Токио. Джокович и Карреньо-Буста встретились в матче за третье место, и испанец отпраздновал победу – 6:4, 6:7, 6:3. После поражения от испанца в матче за бронзовые медали Олимпиады Джокович взял месячную паузу в своей карьере и не выходил на корт до начала US Open. Спустя год после своей дисквалификации на прошлом американском мэйджоре серб вернулся в Нью-Йорк в надежде собрать здесь календарный «Большой шлем». Но это будет крайне непросто – ведь впереди его ждёт игра со Зверевым, которому он и проиграл в полуфинале Олимпиады.