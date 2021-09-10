Русский парень громит всех в Нью-Йорке. Даниил Медведев рвётся в финал US Open. LIVE!
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Наш теннисист третий год подряд сражается в полуфинале Открытого чемпионата США. Пора брать «Шлем»! Подробности – в нашем онлайне.
Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию полуфинала US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). Матч пройдёт в пятницу, 10 сентября. Время начала этого поединка – 22:00 по Москве.
Для Даниила это третий полуфинал подряд на US Open и 4-й на турнирах «Большого шлема». Медведев уверенно прошёл по турнирной сетке в Нью-Йорке, победив пятерых соперников – Ришара Гаске, Доминика Кёпфера, Пабло Андухара, Даниэля Эванса и Ботика ван де Зандсхулпа. И вот теперь на пути россиянина в финал встал канадец Феликс Оже-Альяссим. Следим вместе за этим важным поединком, а также за другим полуфиналом – Новак Джокович – Александр Зверев. Не пропустите!
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