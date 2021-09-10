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Даниил Медведев – Феликс Оже-Альяссим: онлайн-трансляция полуфинала US Open — 2021, где смотреть матч, когда начало

Русский парень громит всех в Нью-Йорке. Даниил Медведев рвётся в финал US Open. LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев рвётся в финал US Open. LIVE!
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Наш теннисист третий год подряд сражается в полуфинале Открытого чемпионата США. Пора брать «Шлем»! Подробности – в нашем онлайне.

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Чемпионат» рад представить вам онлайн-трансляцию полуфинала US Open – 2021 Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада). Матч пройдёт в пятницу, 10 сентября. Время начала этого поединка – 22:00 по Москве.

Для Даниила это третий полуфинал подряд на US Open и 4-й на турнирах «Большого шлема». Медведев уверенно прошёл по турнирной сетке в Нью-Йорке, победив пятерых соперников – Ришара Гаске, Доминика Кёпфера, Пабло Андухара, Даниэля Эванса и Ботика ван де Зандсхулпа. И вот теперь на пути россиянина в финал встал канадец Феликс Оже-Альяссим. Следим вместе за этим важным поединком, а также за другим полуфиналом – Новак ДжоковичАлександр Зверев. Не пропустите!

US Open – 2021. Мужская сетка
US Open (м). 1/2 финала
10 сентября 2021, пятница. 22:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
15
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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