Фантастика! Женский финал US Open разыграют тинейджеры Эмма Радукану и Лейла Фернандес

Этот US Open многие запомнят надолго. Женский финал разыграют тинейджеры – 18-летняя Эмма Радукану и 19-летняя Лейла Фернандес. Просто фантастика!

Совершенно неожиданным получился состав участниц полуфиналов женского одиночного разряда на US Open – 2021. Если предсказать выход в четвёрку лучших турнира двух сеяных теннисисток – Арины Соболенко из Беларуси (2) и Марии Саккари из Греции (17) – ещё было вполне возможно, то представить участие в этой стадии соревнований двух тинейджеров – Эммы Радукану из Великобритании (Q) и Лейлы Фернандес из Канады – было просто нереально. Тем не менее, впервые за 12 лет на US Open в поединках за выход в решающий матч играли сразу 2 теннисистки, которым не исполнилось 20 лет. В 2009 году это были 19-летние датчанка Каролина Возняцки и бельгийка Янина Викмайер.

Первыми в четверг свой полуфинал проводили Соболенко и Фернандес. Для 2-й ракетки мира Арины Соболенко выход в полуфинал US Open – 2021 – это повторение лучшего результата в карьере на «Шлемах». Два месяца назад на Уимблдоне она впервые пробилась в четвёрку лучших, хотя до этого на мэйджорах дальше 4-го круга не проходила. Канадка Лейла Фернандес, которая сейчас занимает 73-е место в рейтинге WTA, выступает на «Шлемах» только второй сезон, и лучшим её результатом до этого был выход в 3-й круг «Ролан Гаррос» — 2020. И вот здесь, в Нью-Йорке, Фернандес, которой по ходу турнира исполнилось 19 лет, выбила из сетки на пути к полуфиналу целую россыпь звёзд тенниса – Наоми Осаку (3-й номер посева), Анжелику Кербер (16) и Элину Свитолину (5).

Надо сказать, что у Фернандес очень интересное происхождение. Её папа из Эквадора, был футболистом, мама – канадка с филлипинскими корнями. Дедушка и бабушка по отцовской линии – перуанцы. У Лейлы есть две сестры. Старшая – дантист, а младшая тоже занимается теннисом. В этом году Лейла Фернандес завоевала свой первый титул – в Монтеррее (Мексика). «В детстве я представляла себя на каждом турнире «Большого шлема» перед огромным количеством зрителей. Моим кумиром была Жюстин Энен, так что мне казалось, что играю против неё. Также я представляла матчи против Серены и Винус, а позже и против Осаки на крупных турнирах. Когда я была младше, то видела себя перед толпой зрителей, получающей удовольствие от тенниса. И да, в голове я всегда выигрывала те матчи».

Поединок между Соболенко и Фернандес продолжался 2,5 часа. Арина сразу взялась за дело и повела 3:0, но Лейла смогла вернуть брейк – 4:4, а на тай-брейке оказалась более стабильно – 7:6 (7:3). Во второй партии белоруска снова повела с брейком – 2:0, соперница опять отыгралась – 2:2 и всё же в концовке Соболенко смогла взять ещё одну подачу соперницы – 6:4 и перевести матч в третий сет. А там гораздо меньше ошибалась Фернандес. Всего за матч Арина совершила 52 невынужденные ошибки, в то время как у соперницы их было более чем в два раза меньше – 23. В итоге Лейла в 6-м гейме сделала брейк – 4:2, и хотя Соболенко смогла тут же отыграться, канадка при счёте 5:4 взяла ещё одну чужую подачу, причём под ноль и на этом всё закончилось – 7:6, 4:6, 6:4. Так 19-летняя Фернандес впервые оказалась в финале турнира «Большого шлема».

Во втором матче дня встречались Саккари и Радукану. Для гречанки, как и для Соболенко, выход в полуфинал «Шлема» — это повторение её лучшего достижения, которое она показала на «Ролан Гаррос» — 2021. До этого Мария дальше 4-го круга на мэйджорах не проходила. Тем не менее, Саккари, которой сейчас 26 лет и она является самой старшей из всей четвёрки полуфиналисток, достаточно опытный боец. Она выиграла турнир в Рабате-2019, была в финале Сан-Хосе-2018 и входит сейчас в топ-20. А вот 18-летняя британка Эмма Радукану занимает сейчас 150-е место. В этом году она только дебютировала на «Шлемах». На Уимблдон она попала благодаря уайлд-кард и добралась сразу до 4-го круга. А в основную сетку US Open Радукану пробилась через сито квалификации и все свои матчи на пути к полуфиналу провела в двух сетах.

На старте полуфинального поединка Эмма ошеломила соперницу напором и быстро повела 5:0. Саккари только смогла избежать «баранки», взяв один гейм под конец сета – 6:1 за 37 минут. Во второй партии Радукану тоже довольно быстро сделала брейк – 2:1 и подбиралась ещё к нескольким подачам соперницы. Но та все новые угрозы британки отвела, хотя сама до брейк-пойнтов так и не бралась. В итоге стабильная игра Эммы, прежде всего, на своей подаче принесла ей успех, и она менее чем за полтора часа и опять в двух сетах разобралась с очередной соперницей – 6:1, 6:4 и вышла в финал.

Вот так опытные Арина Соболенко и Мария Саккари ничего не смогли сделать в полуфиналах Открытого чемпионата США со своими юными соперницами. 19-летняя Фернанадес и 18-летняя Радукану вышли в финал US Open. Это будет первый решающий матч US Open между тинейджерами с 1999 года. Тогда 17-летняя Серена Уильямс оказалась сильнее 18-летней Мартины Хингис.