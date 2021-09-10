Влюбили в себя Америку! Эмоции юных финалисток US Open, повторивших путь Шараповой

US Open 2021 года в женском одиночном разряде навсегда войдёт в историю мирового тенниса как один из самых сенсационных турниров за всё время. Представить до начала американского мэйджора, что в финале турнира «Большого шлема» встретятся 18-летняя британка Эмма Радукану и 19-летняя канадка Лейла Фернандес не мог никто в здравом уме и трезвом рассудке.

Британка приехала в Нью-Йорк в ранге 150-го номера мирового рейтинга и пробивалась в основную сетку через квалификацию. В свою очередь, канадка стартовала в США в статусе 73-й ракетки мира. Однако за две недели, проведённые на кортах Нью-Йорка, девушки своей игрой покорили теннисную планету и влюбили в себя Америку.

В первом полуфинале встречались представительница Канады и 23-летняя белоруска Арина Соболенко (2-й номер рейтинга). Встреча завершилась победой Фернандес в трёх сетах — 7:6, 4:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа и 21 минуту. 6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет. Таким образом, она стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17 лет.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В статусе самой молодой финалистки мэйджора со времён Шараповой 19-летняя канадка пробыла меньше двух часов. Ведь вторым запуском на корт вышла 18-летняя британка Радукану, проводящая в Нью-Йорке абсолютно невероятный турнир. На пути от первого раунда квалификации до полуфинала основной сетки Эмма провела восемь матчей кряду, не проиграв в них ни одного сета. Та же участь постигла и гречанку Марию Саккари, которую в полуфинале Эмма разгромила со счётом 6:1, 6:4.

Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

7 июня 2021 года Радукану провела первый матч в карьере на профессиональном уровне. Спустя три месяца, 11 сентября, она выйдет на корт Артура Эша, чтобы провести свой первый финал в жизни. Это будет первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис. Также противостояние Радукану и Фернандес станет первым в истории Открытой эры, в котором финал турнира «Большого шлема» разыграют несеяные спортсмены. Начиная с 1968 года подобного не происходило ни в мужском, ни в женском теннисе.

Радукану вышла в основную сетку US Open из квалификации. До неё никому в теннисе — ни в женском, ни в мужском туре — не удавалось из квалификации добраться до финала «Большого шлема». В основной сетке Радукану не проиграла ни одного сета. Всего она отдала соперницам 27 геймов. Никто в основной сетке не смог взять у неё больше четырёх геймов за сет. Средний рейтинг её соперниц в основе мэйджора составил 48,67.

Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Радукану стала первой британкой за 44 года, прошедшей в финал ТБШ. В 1977 году Вирджиния Уэйд завоевала титул на Уимблдоне. С тех пор английские теннисистки не пробивались в финал на турнире «Большого шлема».

«Королева-тинейджер. Невероятное достижение», — отреагировала на историческую победу Радукану Джуди Маррей, мама экс-первой ракетки мира в одиночке Энди Маррея и экс-первой ракетки мира в паре Джейми Маррея.

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«Эмма Радукану вообще знает, что такое проиграть сет? А Лейла Фернандес может потерять контроль над своими нервами? Прямо сейчас мы нуждаемся в ответах на эти вопросы. Как прекрасно видеть этих двух молодых потрясающих теннисисток в финале US Open. С нетерпением жду вашего финала. Мне так повезло работать на этом матче», — написала в «Твиттере» недавно завершившая карьеру теннисистка Тимя Бачински, ныне работающая комментатором на швейцарском телевидении.

Фернандес по ходу турнира обыграла уже третью теннисистку топ-5. Ранее канадка победила Наоми Осаку (3) и Элину Свитолину (5). До US Open у неё не было ни одной победы над топ-5. В Нью-Йорке Фернандес выиграла четыре матча у топ-20 — до турнира у неё была всего одна победа такого уровня. Все эти матчи она выиграла в трёх сетах, по ходу взяв тай-брейки. Средний рейтинг её соперниц составил 30,67.

Публикация доступна в «инстаграме» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

По данным официального сайта WTA, ранее в профессиональном теннисе Фернандес заработала $ 786,772. Карьерный доход Радукану на момент приезда в Нью-Йорк составлял $ 303,376. За титул на мэйджоре победительница заработает $ 2 500 000, тогда как финалистка получит вдвое меньше — $ 1 250 000. Серьёзно продвинутся молодые девушки и в мировом рейтинге — в режиме лайв Лейла на данный момент уже поднялась на 46 позиций вверх (с 73-го на 27-е место), Радукану же разом преодолела минимум 118 позиций (с 150-го на 32-е). В случае своего успеха в субботу Фернандес станет 19-м номером рейтинга, Радукану же её победа поднимет на 23-ю позицию.

Девушки никогда не играли между собой на взрослом уровне. А вот в юниорском туре они пересекались — в 2018 году во втором круге Уимблдона, когда Радукану разгромила Фернандес — 6:2, 6:4. Любопытно, что болельщикам из Канады в любом случае будет за кого порадоваться в субботу. Ведь Радукану родилась в Торонто и первые два года жизни прожила в Канаде, прежде чем с родителями в совсем юном возрасте переехала в Англию. Финал US Open — 2021 между Лейлой Фернандес и Эммой Радукану состоится 11 сентября, начало встречи — в 23:00 мск.