«Учительница сказала бросить теннис». История, которая довела Фернандес до финала US Open

Это до сих пор трудно осознать – до финала US Open – 2021 дошли два тинейджера, которые сенсационно обыгрывали одну звёздную соперницу за другой. Моложе Лейлы Фернандес и Эммы Радукану в финале турнира «Большого шлема» в XXI веке была только Мария Шарапова, которая в 17 лет выиграла Уимблдон-2004. А вот сразу две теннисистки до 20 лет последний раз в финале US Open играли в 1999 году. Это были 17-летняя Серена Уильямс и 18-летняя Мартина Хингис.

19-летняя Лейла Фернандес после победы над Ариной Соболенко была в полном изумлении и не могла подобрать слов. Причиной своего успеха она назвала кровь и слёзы и желание доказать всем, кто в неё не верил, на что она способна.

«Без понятия, как мне удалось выиграть! Хочу сказать спасибо зрителям, они болели за меня и никогда не сомневались. Спасибо, Нью-Йорк, за вашу поддержку. Откуда во мне столько стойкости? Это долгие годы тяжёлой работы, слёзы и кровь, жертвы. Я очень хотела попасть в финал, билась за каждое очко. Арина делала то же самое, не знаю, как я смогла выиграть решающее очко, но рада, что получилось.

Сегодня отпраздную победу со всей моей командой. Обо всём остальном я подумаю завтра, папа будет планировать стратегию на финал. Мне всё равно, с кем играть там. Просто хочу сыграть в финале», — сказала Фернандес во время интервью на корте.

«Невозможное действительно возможно. Папа всегда говорил, что моему потенциалу нет предела»

— Это очень хороший матч для нас обеих. Арина здорово начала поединок, но я рада, что смогла проявить терпение и боролась за каждое очко. Здорово, что на тай-брейке мне удалось сыграть в атакующий теннис, но не переусердствовать. Во втором сете у меня были шансы, но я допустила несколько ошибок. Арина использовала свои возможности и взяла партию. В третьем сете была прекрасная битва. Мы сражались до конца. Рада, что в концовке смогла выполнить на один точный удар больше.

— В теннисе был игрок, я знаю, вы ей восхищаетесь. Она любила говорить: «Невозможное возможно». Вам сейчас это близко?

— Это действительно правда, и невозможное возможно. Папа всегда мне говорил, что нет предела моему потенциалу, и надо пахать каждый день. Нет ничего невозможного, нет предела тому, что я могу сделать. Рада, что сейчас всё складывается хорошо.

— Опишите, насколько хорошо у вас уже получилось?

— Кажется, я сейчас делаю что-то невероятное. На ум приходит слово «волшебно». Дело не только в том, что я так далеко зашла, но и в том, что я здорово играю, получаю огромное удовольствие, стараюсь порадовать публику. Рада, что болельщикам нравится, что я делаю на корте. Мне тоже нравится, так что скажем, что это волшебно.

«Многие не верили в меня. Каждый день в голове звучит: «Я буду продолжать, я докажу»

— Вы говорили про пот и слёзы, насколько трудности помогают вам на этом турнире?

— Многие не верили в меня, мои мечты, говорили, что я не стану профессиональной теннисисткой, что мне надо заканчивать с этим и сосредоточиться на школе. Помню забавный эпизод – тогда он не был забавным, но сейчас я над этим смеюсь. Учительница сказала мне, чтобы я перестала играть в теннис, так как у меня ничего не получится, и просто сосредоточилась на школе. Я рада, что она сказала мне это, потому что каждый день у меня в голове звучит фраза: «Я буду продолжать этот путь, пробиваться, доказывать ей, что я достигну всего, о чём мечтала».

Это только верхушка айсберга, было ещё много моментов, которые нашей семье пришлось пережить. Например, маме пришлось на несколько лет переехать в Калифорнию, чтобы содержать семью и меня в мире тенниса. Это были тяжёлые годы, потому что мне нужна была мамина поддержка. А с 10 до 13 лет я очень редко её видела, и каждый раз казалось, что я вижу кого-то незнакомого и в то же время близкого. Мне повезло, что здесь, на этом турнире, мама со мной и мы вместе веселимся. Нашей семье пришлось пройти через многое, рада, что сейчас всё складывается хорошо для нас.

— В каком вы были классе, когда учительница сказала вам это?

— Наверное, в пятом или шестом. Это был конец года, у нас было соревнование в классе, и я сразу сказала, что не смогу участвовать, потому что в эти дни у меня теннисный турнир. Тогда она это и сказала, но сейчас уже я могу говорить, что добилась своей мечты (смеётся).

«В голове после победы было пусто, не могла поверить в то, что происходит»

— После победы вы упали на корт и закрыли лицо, будто не могли поверить в происходящее. О чём вы тогда думали?

— Ни о чём (смеётся), в голове было совершенно пусто. Я не могла поверить в то, что происходит. На меня нахлынули эмоции, было облегчение, что мяч вышел в аут, радость от того, как я билась два с лишним часа, и что сейчас эта упорная работа приносит плоды и я в финале.

— Вы рассказали, что в детстве были разлучены с матерью. Насколько это повлияло на ту решимость, с которой вы сейчас действуете на корте?

— Конечно, в те времена мне было тяжело, но на корте я понимала, что буду делать всё, что в моих силах, чтобы приблизиться к своей мечте, ведь тогда мы с мамой снова будем вместе. Не только я что-то делала, мой папа решил, что мы должны поехать в США, чтобы быть с мамой.

Рада, что мама поехала в Калифорнию, это сделало сильнее и меня, и мою семью. Мы решили пойти на жертву, потому что считали, что это того стоит и моя мечта осуществится. Я безмерно рада всему, что с нами произошло.

— Что вам уже дал этот турнир?

— Я верила в свою игру, но этот турнир помог раскрыть глаза на то, что нет предела моему потенциалу. Что я могу соперничать с топ-игроками, бороться с ними на протяжении трёх сетов, обыгрывать их. Я осознала свой уровень, свою психологическую стойкость. Очень счастлива от того, чего мне удалось достичь на этой неделе, я наслаждаюсь каждой минутой.

— Что вы знаете о Филиппинах – стране вашей мамы?

— Очень рада, что на Филиппинах меня поддерживает столько людей, спасибо им. К несчастью, я мало что знаю о филиппинской культуре, но мой дедушка потрясающе готовит. Надеюсь, когда я приеду к нему, он приготовит филиппинский ужин, я скучаю по этой еде. Очень хочу в будущем побольше узнать об этой культуре.

18-летняя Эмма Радукану стала первой в истории тенниса, кто смог пробиться в финал мэйджора через квалификацию.

«Даже не верится. Шок. Безумие. Всё сразу. У меня нет слов!»

— Знала, что будет тяжёлый матч, Мария Саккари – невероятная теннисистка, одна из лучших здесь. Знала, что мне надо показать свой лучший теннис, чтобы был шанс на победу. Думаю, я показала свою лучшую игру сегодня. Знала, что надо быть суперагрессивной, у меня получилось. Счастлива от того, как сегодня выступила.

— Все говорят о вас с Лейлой, что вы молоды и не испытываете давления. Вы, правда, не чувствуете его?

— Действительно, я молода и есть такое, что играешь совершенно свободно. Уверена, что, когда стану опытнее и старше, со мной случится то же самое, ситуация поменяется, придут новые молодые игроки. Прямо сейчас я думаю только о плане на игру и как его выполнить, а не о том, от кого ждут победы. Главное – двигаться день за днём, это я и делаю.

— Вы упоминали, что уже играли против Лейлы, вспомните вашу первую встречу?

— Кажется, это было на Orange Bowl, U12. Мы впервые встретились, потому что я родилась в Торонто, а она из Канады. Затем я играла против неё на юниорском Уимблдоне, но с тех пор мы сильно выросли в теннисе и как личности. Уверена, субботняя игра будет сильно отличаться от нашего последнего поединка. Мы обе показываем отличный теннис, будет хороший матч.

Новость по теме Радукану: я квалифаер – формально в финале от меня ничего не ждут

— Осознаёте, что в Великобритании вы сейчас везде – на обложках, на разворотах газет? Вы сейчас – самый известный человек в Британии!

— Спасибо всем, кто следит за результатами, эта поддержка многое значит, я получаю кучу сообщений. Сейчас я здесь и особо не слежу за тем, что происходит дома, но ценю эту поддержку. Ещё не осознаю, что происходит дома, сфокусирована на событиях здесь.

— Как бы вы описали то, чего уже достигли здесь?

— Хм… Сюрприз (улыбается)? Честно, даже не верится. Шок. Безумие. Всё сразу. У меня нет слов. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня всё это время. С ранних лет LTA взяла меня под своё крыло и помогала во всём.

«Только пару лет назад осознала, что могу сделать карьеру в теннисе»

— Если вы выиграете, то это будет самый большой трофей в вашей карьере. А сейчас какой у вас любимый трофей из тех, что уже есть?

— Два года назад я выиграла 25-тысячник в Пуне, на данный момент это моё лучшее достижение. Не хочу забегать вперёд, но буду играть за титул в субботу.

— Помните, как смотрели свой первый финал «Большого шлема»?

— Первым был Уимблдон, мы смотрели и по телевизору, и ходили на корт. Один из моих детских тренеров возил нас на Уимблдон, это было очень круто. И когда в этом году я сыграла в основной сетке, это многое значило для меня. Я с детства смотрела этот турнир, но первый финал не помню.

— Что для вас значит выход в финал?

— Это значит всё. Во-первых, пробиться в основную сетку и, наконец, попасть в финал «Большого шлема». Я всегда мечтала играть на «Большом шлеме», просто не знала, когда получится. Выйти в финал так рано, в этот период карьеры… Настоящее безумие.

— Когда вы поняли, что сможете выйти на международный уровень?

— LTA организовывала много поездок на зарубежные турниры, у меня был отличный опыт уже по U12 и даже U11. Когда в раннем возрасте пошли результаты, у меня открылись глаза, я поняла, что могу чего-то достичь.

Но только пару лет назад осознала, что могу сделать карьеру в теннисе. Всегда у меня образование шло рука об руку с теннисом как запасной вариант. У меня до сих пор есть варианты, но сейчас я на 100% сосредоточена на теннисе.

— Вы с Лейлой общаетесь?

— Конечно, когда встречаемся на турнирах, то всегда здороваемся по-дружески, это очень приятная девушка, мы хорошо ладим. Но постоянно не общаемся.

— В Канаде вас тоже поддерживают, расскажите о своих канадских корнях?

— Поддержка из Канады многое значит для меня. Я жила там первые пару лет, пока не переехала в Лондон. У меня есть канадский паспорт. С Лейлой будет тяжёлый матч, она показывает великолепный теннис. Но я тоже показываю великолепный теннис, думаю, для нас обеих в финале будет классная атмосфера.

— У вас с Лейлой похожие истории – мамы из Азии, переехали в Канаду. У вас есть пример для подражания или это совпадение?

— Моя мама из Китая, она с детства приучала меня к труду и дисциплине. В детстве, да и сейчас, я вдохновлялась Ли На. Она невероятный боец, я восхищаюсь её внутренней силой и верой в себя. До сих пор помню её финал «Ролан Гаррос» со Скьявоне, она показала там невероятную стойкость.

— Вас удивляет, какой уровень тенниса вы сейчас показываете?

— Думаю, да. Перед US Open я провела много матчей и прибавляла с каждым новым поединком. Здесь я не была уверена, на каком уровне буду играть, так что меня удивило, как мне удалось противостоять одним из лучших игроков мира. Думаю, где-то внутри я знала, что могу играть на таком уровне, но не знала, что смогу поддерживать его на протяжении одного или двух сетов. Смогла, выходила против лучших и обыгрывала их, даже не верится. Но это было невероятно сложно, соперницы бьются до конца, на их стороне был опыт. Горжусь, что смогла преодолеть сложные моменты в каждом поединке.