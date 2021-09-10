«Я был идиотом». Время, когда американские болельщики не могли терпеть Медведева

Два года назад на US Open против российского теннисиста болел весь стадион. Но это, как ни странно, помогло ему дойти до финала.

В ночь с 10 на 11 сентября российский теннисист Даниил Медведев проведёт свой полуфинальный матч на US Open — 2021 с канадским спортсменом Феликсом Оже-Альяссимом. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Для Даниила это третий полуфинал подряд на US Open и четвёртый на турнирах «Большого шлема». Медведев уверенно прошёл по турнирной сетке в Нью-Йорке, победив пятерых соперников — Ришара Гаске, Доминика Кёпфера, Пабло Андухара, Даниэля Эванса и Ботика ван де Зандсхулпа.

Американский мэйджор по праву считается коронным турниром «Большого шлема» для Медведева. В США российский теннисист поставил на поток выходы в полуфинал, третий раз кряду добравшись до этой стадии. На US Open – 2019 Медведев вышел в полуфинал, где в трёх сетах обыграл болгарина Григора Димитрова – 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Однако в решающем матче турнира уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. В 2020 году в полуфинальной встрече Медведев проиграл будущему чемпиону турнира – австрийцу Доминику Тиму – 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7). Таким образом, из последних 19 матчей на US Open Медведев выиграл 17.

Однако отношения Медведева с местными поклонниками тенниса в самом начале успешной серии выступлений Даниила на кортах Нью-Йорка категорически не сложились. Всё началось в 2019 году на старте заключительного в сезоне турнира «Большого шлема». Даниил приехал на US Open после блестящего выступления на североамериканской серии турниров – в Вашингтон и в Монреале он дошёл до финалов, где проиграл Нику Кирьосу и Рафаэлю Надалю соответственно, а в Цинциннати в решающем поединке сломил сопротивление Давида Гоффена. Из-за огромных физических нагрузок последних недель в матче с боливийцем Уго Дельеном у Медведева так свело ноги, что он с огромным трудом смог доиграть матч до победного завершения. А на следующий день в поединке третьего круга с испанцем Фелисьяно Лопесом у Даниила в буквальном смысле сдали нервы.

В один из моментов российский теннисист, в первом сете проиграв свою подачу при счёте 3:4, нервно вырвал полотенце из рук болбоя, получил предупреждение от судьи, швырнул с досады ракетку в сторону судейской вышки. После этого он подошёл к арбитру Дамьену Дюмусуа и сказал: «Слезай с вышки. Эй-эй. Вы все странные. Вы все странные. Ты не должен сидеть на вышке».

Это тот же судья, которому Стефанос Циципас в первом круге сказал: «Почему-то у вас ко мне что-то личное. Наверное, потому что вы француз, а вы все странные». Кроме того, по ходу партии Медведев саркастически аплодировал зрителям, которые после эмоциональной выходки Даниила начали яростно поддерживать его соперника. А при счёте 5:5 после проигранного розыгрыша показал трибунам средний палец. Судья не вынес ему за это официальное предупреждение. Он объяснил это тем, что увидел момент только на большом экране и в таком случае не имеет права наказывать. Но он устно предупредил россиянина.

С огромным трудом Даниил в результате довёл игру до победы, а во время послематчевого общения с журналистом Медведев решил обратиться к болельщикам. «Спасибо за вашу энергию – она принесла мне победу в этом матче. Если бы не вы, я бы не победил. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл благодаря вам! Чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать!» — сказал Медведев.

После матча с Лопесом Медведев в общей сложности был оштрафован на $ 9000. Штраф в $ 5000 россиянин получил за неспортивное поведение в моменте с полотенцем и болбоем, а ещё $ 4000 пришлось заплатить за средний палец. Общая сумма штрафов российского теннисиста после трёх матчей на Открытом чемпионате США-2019 составила $ 19 000. После первого круга он был наказан на $ 7500 за нецензурную брань, а после второго — на $ 2500 — за швыряние ракеток.

Поведение Медведева настроило против него весь стадион, и во встрече четвёртого круга против немца Кёпфера публика вновь яростно освистывала россиянина, а он снова саркастические воздал ей должное после своей победы. «Мне было плохо, болело плечо, я думал, что вообще не смогу выйти на корт. Но вы, ребята, дали мне энергию. Пожалуйста, продолжайте, вы лучшие!», — заявил россиянин зрителям, которые в то время не могли его терпеть.

При этом на пресс-конференции Медведев признался, что сожалеет о некоторых своих поступках во время встречи с Лопесом. «Если говорить о предыдущем матче, то я был идиотом, если честно. Я сделал некоторые вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за пределами корта являюсь хорошим человеком. По ходу матча с Кёпфером я был полностью сконцентрирован. После игры я немного пообщался с болельщиками. Но мы все знаем, какой может быть публика в Нью-Йорке. Пожалуй, это самая наэлектризованная публика в мире. Играя на этих больших аренах, я всё почувствовал. Сегодня я вновь вступал в диалог со зрителями. Надеюсь, им было весело, как и мне», — признался Медведев.

Следующие матчи Медведева на том первенстве прошли в уже более спокойной атмосфере. Продолжавший бороться с огромной физической истощённость Даниил полностью сосредоточился на игре, в итоге сумев впервые в карьере добраться до финала турнира «Большого шлема». В решающей встрече россиянин уступал Надалю 0-2 по сетам, героически сумел перевести матч в пятую партию, где невероятно обидным образом проиграл в самой концовке. Спустя два года повзрослевший Медведев больше не воюет с американской публикой, но всё ещё стремится к своему первому титулу на мэйджоре.