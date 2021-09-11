«Медведев почувствовал запах крови». Момент, который сломил канадца в полуфинале US Open

Феликс Оже-Альяссим уже мечтал о победе в партии при двух сетболах, но был поставлен на место русским теннисистом.

Не принижая заслуг Даниила Медведева нельзя не отметить, что с сеткой на Открытом чемпионате США российскому теннисисту повезло. Наш соотечественник за большую часть турнирного пути не сыграл ни с одним спортсменом из топ-15, лишь в полуфинале выйдя на 15-ю ракетку мира, канадца Феликса Оже-Альяссима.

Например, первый номер мирового рейтинга, серб Новак Джокович в четвертьфинале играл с восьмым сеяным Маттео Берреттини, а в полуфинале вышел на олимпийского чемпиона Александра Зверева, который сейчас находится в отличной форме. Но правильно говорят, что лёгкая сетка – это не проблемы и не вопросы Медведева. И уж тем более не его проблема – вылет Стефаноса Циципаса от Карлоса Алькараса Гарфии. Наоборот, россиянина, как и всех его многочисленных болельщиков, подобное положение дел не может не радовать. Тем более что на многих предыдущих турнирах у Медведева, в отличие от его прямых конкурентов, была более сложная сетка.

«Матч Медведева с Оже-Альяссимом будет интересным, соперник обладает очень хорошей подачей и плотной игрой на задней линии. Главное – держать свою подачу и реже давать Оже-Альяссиму выходить к сетке. Для этого надо играть длинно, плотно, как умеет Даня. Также нужно искать успех в вариациях, не играть в особо монотонную игру. В этих условиях у Медведева больше шансов выиграть, чем проиграть. Соперник по стилю игры более активен, чем Харрис, который играл против Зверева. Очень простой игры не будет», – заявил перед матчем президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Действительно, на лёгкий матч Медведеву вряд ли стоило рассчитывать. Оже-Альяссим обладает неплохой и стабильной подачей, стабилен в длинных розыгрышах, умеет сыграть по мячу точно и быстро. Плюс Канада граничит с США, а потому болельщиков на трибунах у Феликса достаточно. Но Даниил, конечно, считался явным фаворитом матча, в том числе и у букмекеров. Да и поклонников у Даниила в Нью-Йорке предостаточно.

Первый сет достаточно легко выиграл Медведев, для этого россиянину хватило всего одного брейка, который Даниил сделал под ноль. Канадец много ошибался, нервничал и допускал двойные ошибки. 6:4 – победа россиянина.

За исключением 0:30 в последнем гейме, никаких проблем на подаче Даниила не возникло в этой партии. А вот в геймах Феликса через раз завязывалась борьба, и одним из шансов россиянин воспользовался, сделав, повторимся, брейк под ноль. 10/13 у Оже-Альяссима, 14/5 у Медведева по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

А вот второй сет сложился для второй ракетки мира гораздо сложнее. При счёте 3:2 по геймам Медведев впервые в матче проиграл свою подачу, в результате чего североамериканец постепенно оторвался от соперника – 5:2. Но Феликсу, как стало ясно позднее, не хватило психологии. И сразу же возникли проблемы.

Ведя 5:2 Оже-Альяссим не использовал два сетбола, а Медведев собрался и выглядел просто замечательно. 8:1 по двойным ошибкам «в пользу» канадца – ещё одно подтверждение, что Феликс откровенно «поплыл». Даниил взвинтил темп, начал прибавлять с каждым мячом. В итоге пять геймов подряд остались за россиянином! Без сомнений, этот момент стал переломным в матче. Даня просто сломил канадца, выиграв вторую партию со счётом 7:5.

«Медведев почувствовал запах крови. Отбой», — написал известный теннисный обозреватель Араш Мадани в своём «твиттере». И оказался абсолютно прав. Феликс совсем расклеился.

Подводя итог второго сета отметим, что в первой половине этой партии преимущество в розыгрышах чаще всего было у Оже-Альяссима, Медведев больше за счёт подачи очки набирал. Однако Даниил вцепился в гейм, в котором соперник подавал на партию, отыграл два сетбола и сделал обратный брейк — и этот момент стал ключевым, Феликс просто развалился после этого. 5/16 у канадца, 14/13 у россиянина по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Не было сомнений, что Медведев доведёт матч до уверенной победы. Таких ошибок соперникам россиянин не прощает.