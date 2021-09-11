Медведев гремит в Америке! Он вихрем промчался по сетке US Open и снова сыграет в финале

Даниил Медведев вихрем промчался по сетке US Open — 2021 и снова будет играть в финале этого соревнования. В полуфинале наш парень не оставил шансов канадцу Феликсу Оже-Альяссиму. Просто невероятно — наш парень гремит в Америке!

Мужчины на нынешнем US Open удивили куда меньше, чем женщины. До полуфинала в мужском одиночном разряде добрались только сеяные теннисисты. Причём трое из этой четвёрки входят в топ-4 посева — Новак Джокович (1), Даниил Медведев (2) и Александр Зверев (4). И только Феликс Оже-Альяссим немного выбивается из этого ряда. У него 12-й номер посева и до десятки он пока не дотянул. В верхней половине сетки полуфинальную пару образовали Джокович и Зверев, которым есть что выяснить между собой после Олимпиады в Токио, а в нижней — Медведев и Оже-Альяссим.

Надо сказать, что 21-летнему Феликсу Оже-Альяссиму в какой-то степени повезло с сеткой. Ученику Тони Надаля не пришлось встретиться с сильными соперниками, которые до начала турнира считались одними из фаворитов. И Стефаноса Циципаса (3), и Андрея Рублёва (5) заставили зачехлить ракетки другие теннисисты. А Феликс грамотно воспользовался представленными ему шансами и впервые в карьере добрался до 1/2 финала турнира «Большого шлема».

Что касается Даниила Медведева, то на нынешнем US Open он просто неудержим. Первые четыре круга он прошёл без потери сета и все эти матчи успел завершить менее чем за 2 часа. Лишь в 1/4 финала с малоизвестным голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом, который сенсационно пробился из квалификации в столь высокую стадию соревнования, россиянин позволил себе отдать 1 сет. Даниил признался, что ему очень подходят местные условия: «Здесь всё время лёгкие мячи. Сейчас они, в принципе, не лёгкие и не тяжёлые на самом деле. Мне кажется, у всех, кого смотришь, контроль мяча очень хороший, поэтому видим много хороших розыгрышей, хороших матчей. А корт довольно быстрый, то есть если хорошо подаёшь и хорошо делаешь первый удар, то сопернику тяжело. Каждый раз, когда играю US Open и Australian Open, если только не холодно в этот день, то подача, первый удар — это прям самое важное всегда».

Медведев и Оже-Альяссим встречались на профессиональном уровне лишь однажды. Это было довольно давно — в Торонто-2018 — и тогда в трёх сетах победил Даниил. Впрочем, с тех пор оба теннисиста повзрослели, набрались опыта, и этот поединок уже можно всерьёз и не вспоминать. Большинство экспертов считало россиянина фаворитом, но кто-то указывал на то, что канадец может дать бой нашему парню. «Все предсказывают достаточно лёгкую победу Медведева, но легко не будет. Оже-Альяссим может оказать сопротивление. Естественно, фаворитом является Медведев, но сложно однозначно сказать, что он выиграет. У Даниила намного больше опыта в таких поединках. Но канадец выйдет и будет играть в свой теннис. Он мощный, достаточно стабильный и уже играет в полуфинале US Open. Ему нечего терять», — сказал в интервью «Чемпионату» известный советский и российский теннисист Андрей Ольховский.

Матч начался неспешно. Никто не форсировал события. Теннисисты позволяли себе долгие розыгрыши, потихоньку втягиваясь в игру. Но чаще ошибался Феликс. Возможно, сказывалось волнение. В итоге в 7-м гейме Медведев сделал брейк под ноль и спокойно довёл сет до победы — 6:4 за 39 минут. Во второй партии канадец стал заметно лучше контролировать мяч, уверенности ему придавали ещё и зрители, которые активно за него болели. При счёте 3:2 Феликс сумел реализовать свой второй брейк-пойнт. В 9-м гейме канадец подавал на партию, получил 2 сетбола, но не реализовал их. А вот Медведев затем поймал кураж, сделал обратный брейк, а затем взял все оставшиеся геймы — 7:5.

После такого фиаско Феликс совсем приуныл. А вот Медведева было уже не остановить. Канадец взял стартовый гейм 3-й партии, но на этом для него всё практически закончилось. Даниил стал брать очко за очком и повёл с двумя брейками 5:1. В итоге за 2 часа с небольшим всё было кончено — 6:4, 7:5, 6:2.

Вот так россиянин второй раз в карьере пробился в решающий матч Открытого чемпионата США и будет ждать соперника, который определится в паре Джокович — Зверев.